Megéri több boltba járni? Most kiderül, mennyit spórolhatunk így a bevásárlással

Néhány napja jelentette be a kormányfő, hogy július 1-jéig meghosszabbítja a kormány az árstopot, ez az üzemanyagok mellett érinti azokat az élelmiszereket is, amelyekre februártól él ez az intézkedés. Ahogy a hvg.hu írja, a kormány vélhetően arra játszik, hogy ezek a folyamatok a következő két hónapban visszafordulnak, vagy legalább lelassulnak. Ezt viszont egyelőre nehéz megjósolni, ahogy azt is, az élelmiszerek árát szintén befolyásoló – és részben szintén árstop alatt levő – üzemanyagok esetében mi várható a következő időszakban.

A portál most egy pillanatképet mutat bevásárlókosarával, amelyben egy négyfős család vasárnapi ebédjének hozzávalóinak árát gyűjtöttük össze a hét nagy élelmiszerláncnál (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Prima, Spar, Tesco). A bevásárlólistában szerepel minden árstopos termék, de olyanok is, amelyek drágulása meghatározta az elmúlt időszakot (például a vaj vagy a tojás).

A mennyiségeknél fajlagos árat számoltunk, tehát bármekkora is volt a kiszerelés, általában a kilós egységárat néztük, kivéve a tojást, ahol tíz darabot számoltunk egységként, illetve a száraztésztát, ahol a jellemző, fél kilós zacskót. Ezekből számoltuk aztán ki egy ebéd árát, amely egy csirkeaprólékkal készülő zöldséglevesből, egy sertéspörköltből, rántott csirkemellfiléből és almás pitéből áll. (A listában szereplő egyes termékek több fogáshoz is felhasználhatók, az egyszerűség kedvéért ezeket egy helyen jelöltükcsak.)

Mint írták, április utolsó napjaiban (28-29-én) készítették felmérésünket, melyből kiderült: a csak élelmiszerekből álló kosárért – ha egy üzletben vásárolunk be – legolcsóbb helyen is több mint 12 ezer forintot kell elköltenünk.

Ha valaki több boltot is felkeres, hogy mindenből a legolcsóbbat vegye meg, az mindössze ezer forintot spórolhat, ha pedig nem ennyire találékony, kétezer forintot is bukhat a legolcsóbb üzletekhez képest.

A felmérésből az is mindenképpen látszik, hogy a multikhoz képest mennyire nem tud versenyképes árakat produkálni a hét üzletlánc közül az egyetlen magyar, a CBA-csoport boltmárkájaként ismert Prima: bár néhány termék esetében olcsóbb volt itt az ár, összességében jóval magasabb lett a számla végösszege.

