Milliókat bukhatsz egyetlen rossz döntéssel: ezt a legtöbb lakáshiteles is elhibázza

Az elmúlt két év a hitelközvetítői szektort is számos kihívás elé állította, de újféle lehetőségeket is nyitott. A Pénzcentrum Póth Viktorral készített interjújában többek között arra is kíváncsi volt, hogy milyen hatással volt a pandémia a magyarok takarékoskodási és befektetési szokásaira. Bátrabban, vagy kisebb bizalommal fordulnak tanácsadóhoz a pénzügyeikkel kapcsolatban?

Sokkal több alkalmat biztosítanak az ügyfelek találkozókra. Sok tanácsadónk van, sokszorozódik az ügyféltalálkozók száma is, és ez értelemszerűen több szerződéskötéssel is jár. Már tavaly is azt láttuk, hogy rekordokat döntöttünk, összességében ez az év is extrém módon indult a biztosítási és megtakarítási szerződések darabszámának tekintetében. Legtöbbször az emberek nem racionális szempontok alapján hozzák meg a pénzügyi döntéseket. Amennyiben például hitelfelvételről beszélünk, úgy elmondhatjuk, hogy az aktuális élethelyzet határozza meg a pénzügyi döntést, nem pedig az, mikor és mennyi a kamat, törlesztő. Nagyon népszerűek lettek értelemszerűen az ügyfeleink körében a különböző támogatási formák, kedvezményes hitelkonstrukciók.

- közölte a OVB üzemeltetési igazgatója, aki elmondta, hogy ezeket leszámítva, ha megnézzük a piacon

a legolcsóbb és a legdrágább jelzáloghitelt, mondjuk 20 milliós hitelösszeggel, még mindig óriási különbségek vannak.

A jelenlegi, emelkedő kamatkörnyezetben is több millió forinttal többet kell visszafizetünk, ha a legalacsonyabb THM helyett a legdrágábbat választjuk.

A hitelpiac gyorsan tud változni, érdekes példa az ügyfélreakciókra, hogy még a kamatok emelkedése előtt az MNB ajánlása alapján a kereskedelmi bankok kimutatták az ügyfeleiknek, hogy mi fog történni, ha elindul a kamatemelkedés. A kimutatás legfőbb célja az volt, hogy tájékoztassák azon ügyfeleket, akinek a hiteltörlesztése változó kamatozású, hogy különböző forgatókönyvek bekövetkezése (kamatok emelkedés – ami azóta folyamatos) esetén mennyivel fog emelkedni a törlesztőrészletük, hacsak nem változtatnak és nem fixálják a szerződésben a feltételeket. Annak ellenére, hogy a nagy közvetítők (például mi) is komoly jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy figyelmeztessék a társadalom széles körét az esetleges kamatemelkedés negatív hatásaira, kevesebb, mint az érintettek 10 százaléka volt, aki ennek ellenére átváltott a fix kamatozásúra (több százezer érintettje van). Azóta elkezdtek emelkedni a kamatok, a kamatstop bevezetése nélkül több 100 ezer embernek megemelkedett volna a havi hiteltörlesztőrészlete

- tette hozzá a szakember.

Címlapkép: Getty Images