Elképesztő gyűjtemény: durva, milyen gépezetek állnak a balatonboglári férfi udvarán

Az eredetileg fakitermeléssel foglalkozó Molnár Balázs gyűjtői szenvedélye régre nyúlik vissza. Mint azt az Agrárszektornak elmondta, a traktorok saját munkája kapcsán kerültek előtérbe, ám a kiállított darabok csupán pár alkalommal szolgáltak munkaeszközként számára. A gyűjtő az évek alatt nagy tapasztalatot szerzett, a gépek teljes szétszerelését, javítását és összeszerelését saját maga végzi, csupán a fényezésben és a fülkés traktorok üvegezési feladataiban kér segítséget más szakemberektől. Gyűjteményében 23 Dutra traktor található meg, melyek közül csupán egyetlen példány nem üzemképes, sőt két jármű még műszaki vizsgával is rendelkezik. Ám nem lenne teljes Balázs portfóliója, ha nem lenne a Dutrák elődjéből és utódjából is legalább egy-egy darab, így egy régi Hofherr traktort, illetve egy Rába-Steiger 250-est is megmentett az idő vasfogától. Utóbbi is bármelyik pillanatban munkára fogható lenne, persze nem célja az ilyen jellegű hasznosítás. A régi traktorok mellett azonban akadnak igazi ritkaságok is Balázs múzeumában. A gyűjtő tudomása szerint csupán hét működő gőzgép van hazánkban, melyekből egy az ő gyűjteményében található meg. A ritka masina 1908-ban készült a magyar királyi gépgyárban. Ám a legnagyobb szakmai kihívást és fejtörést a Nicholson malommotor jelentette, hiszen közel három és fél évnyi, sok fejtöréssel járó munkájába került, mire sikerült újra működőképes állapotba hozni a régi szerkezetet. A balatonboglári gyűjtő elmondta: utóbbi a hazánkban elsőként gyártott dízelmotorok egyike, s ebből a példányból csupán egy darab létezik Magyarországon információ szerint.

Évente három alkalommal a közönség előtt is elindítjuk a malommotort, így mindenki láthatja, hogy ez mennyi előkészülettel jár. Én magam 6-7 órát dolgozok ilyenkor azért, hogy a motor csupán 10 percet menjen, működjön

- tette hozzá Molnár Balázs.

A gyűjtő arról is mesélt az Agrárszektornak, hogy némelyik traktor filmbe illő módon került a tulajdonába. A Dutra UD28-as egy egyedülálló sorművelő traktornak készült, 1959-ben gyártottak belőle mindösszesen 23 példányt - tudtuk meg. Ám az első tesztek bebizonyították, hogy az itthon található növénykultúrákban szinte alkalmatlan, illetve kevésbé jó konstrukció a traktor, így egy-két kivétellel a gépek zömét visszaalakították más típusra. Balázs gyűjteményébe a kivitelékből került be egy példány, ráadásul azokból is egy olyan darab, amivel különös baleset történt. A traktor valamikor egy termelőszövetkezetben szolgált, majd a megtisztítása alkalmával leesett a szervizrámpáról és eltört a gép első hídja. Annak érdekében, hogy az esetnek ne menjen híre, a gépet egy idős úr pincéjében rejtették el. A gyűjtő egy napon alkatrészért ment a szóban forgó idős úrhoz, aki sállal kötötte be Balázs szemét, majd így vezette el arra a helyre, ahol a ritka traktort tartotta takarók alatt. Hamar egyezséget kötöttek, a balatonboglári gyűjtő megvásárolta és rendbe hozta a régi járművet.

A mai napig találkozom olyanokkal, akik nem kérnek tőlem tárlatvezetést, ha ide jönnek, de csak addig, míg meg nem látják az érintett Dutrát. Nagyon tisztelem az idős korosztályt, aktív időszakukban jóval többet láthattak, mint én, de mindent azért ők sem ismerhetnek

- jegyezte meg Molnár Balázs.

Egy másik, D4K típusú Dutra traktort az út mellől, munka közben pillantott meg a gyűjtő. Sok kérlelő szóba és közel két évbe telt, mire sikerült megegyezni a korábbi tulajdonosával, majd gondos és aprólékos helyreállítás után Magyarország első oldtimer rendszámú Dutrája lett a traktorból. Habár mintegy 30 forintos pontossággal tudja a végösszeget, arról nem szívesen beszél a gyűjtő, mennyi pénzt fordított az évek alatt a gyűjteményére, illetve a gépek megőrzésére. Persze aligha lehet a pénz a gyűjtemény mögötti értékmérő.

A magyar ipartörténet nyomai egyre kevésbé találhatók meg hazánkban, így számomra nagyon fontos volt, hogy megőrizzem ezt. Nagyon szeretném, hogy megmaradjon az utókornak, hiszen lesznek majd fiatalok, akiknek fogalmuk sem lesz arról, hogy hogyan fejlődött a mezőgazdaság. Ennek megvan a lépéssorozata és ebből egy nagy szeletet tudok bemutatni, az állati erővel működtetett eszközöktől egészen a '80-as évekbeli traktorgyártásig bezárólag

- közölte Molnár Balázs.

Tucatnyi díjjal büszkélkedhet már a gyűjtő, oldtimer találkozók különdíjaitól kezdve elnyerte már hazánk legszebb Dutrája címet, volt az év Dutrása, 2019-ben pedig a Somogy Megyei Értéktárba is bekerült a Magyar Gép és Dutra Múzeum. 2022 tavaszán az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából Nagy István agrárminiszter a Magyar Vidékért díjjal tüntette ki Molnár Balázst a múzeum létrehozásáért és annak színvonalas működtetéséért, illetve a történelmi mezőgazdasági gépek megőrzése érdekében végzett tevékenységéért.

A boglári férfit örömmel tölti el az is, hogy más, műszaki érdeklődésű gyűjtőkkel is jó barátságot ápol, gyakran cserélnek alkatrészt, segítik egymást az értékmentő munkában. Eltökélt célja, hogy amíg csak lehet, fejleszti és bővíti a gyűjteményt, melyben a traktorok mellett dugattyúkiállítás, gőzmozdony-alkatrészek, s már egy szépen restaurált Pannónia motorkerékpár is feltűnik.

Címlapkép: Getty Images