7 végzetes hiba a lakásfelújításkor: vigyázat, így könnyen bukhatod az ingyenmilliókat

2021. január 1-je óta akár 3 millió forintot is felvehetnek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, az otthonteremtési támogatást szabályozó 518/2020-as kormányrendelet alapján és a MÁK tájékoztatása szerint, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelnek, és felújítják a lakóingatlanjukat.

Ha ezeket nem tudod, bukod az ingyenpénzt

Az otthonfelújítási támogatás összege maximum 3 millió forint, a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós összköltség esetén maximalizálható), fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe. Nem a benyújtott számlák összegére, hanem a támogatásra vonatkozik az 50-50%-os szabály, vagyis mindkét költségtípusnak el kell érnie akkora összeget, hogy belőle a teljes megcélzott támogatási összeg 50%-a kijöjjön.

1. Az utolsó kiállított felújítási számla 60 napnál régebbi

Mikor benyújtod a támogatást, az utolsó felújítási számla kiállítási napjára nagyon figyelj, ugyanis könnyen kifuthatsz az időből. Úgy gondolná mindenki, hogy nem lehet ezzel gond, de olykor bizony gyorsan telnek a napok, ezért mindenképp vezessünk felújítási naplót, amelyben rögzítjük az összes számla kiállítási időpontját is az összeg mellett.

Ha elsőre elutasítják a kérvényt, 30 nap áll a rendelkezésünkre az ismételt igénylésre. Ha hiányzott valamilyen előírt dokumentum, akkor azt még beszerezhetjük. Figyeljünk arra, nehogy kifussunk az időből, mert hiánypótlásra és újbóli kérvényezésre csak egyetlen egyszer lesz lehetőségünk. A Magyar Államkincstár tájékoztatása az összes benyújtandó dokumentumról itt olvasható.

2. Lecseréljük a beépített bútorokat, de az anyagköltség jóval magasabb, mint a munkadíj

A beépített bútorokra, akár konyhabútorról van szó, akár a hálószobai gardróbról, simán felhasználható a támogatás. De ne gondoljuk, hogy bárhogyan jók lesznek a számlák. Példaként, ha mondjuk 900 ezer forintba kerül az anyag az új gardróbszekrényhez, de találunk egy szakit, aki beszereli 200 ezer forintért, hiába van elviekben 1,1 millió forintról számlánk, ebből maximum 400 ezer forintot kaphatunk majd vissza felújítási támogatásként, amennyiben ez az egyetlen elvégzett munka a felújítás során. Ugyanis a visszaigényelhető támogatásnál csak 50-50 százalékos megoszlásban érvényesíthető a munkadíj és az anyagköltség.

A költségvetés fele ugyan 550 ezer forint lenne, de a visszaigényelhető támogatás összegében 50-50 százalékos arányban kell szerepelnie a munkadíjnak és az anyagköltségnek. Vagyis a 200 ezer forintos munkadíj mellé jelen helyzetben legfeljebb további 200 ezer forint anyagköltséget tudsz visszaigényelni.

Ez jellemzően azt jelenti, hogy a teljes számlaösszeg 25%-át mind az anyagköltségnek, mind a munkadíjnak el kell érnie ahhoz, hogy a teljes számlaösszeg felét támogatásként elnyerje az igénylő.

További feltétel, hogy a teljes költségvetésnek el kell érnie a minimum 400 ezer forintot, annál kevesebbről fölösleges igénylést is benyújtanunk. Ez a feltétel ebben az esetben teljesül. A fenti példa abban az esetben érvényes, ha más munkákat a felújításnál nem végeztetünk. Az otthonfelújítási támogatás kalkulátor itt letölthető.

3. Saját magunk végezzük el a munkálatokat, vagy közeli hozzátartozót bízunk meg vele

Megszokott dolog, hogy azokhoz a munkákhoz, amiket maga is el tud végezni az ember, nem hív szakembert, hanem azzal spórol, hogy saját maga megcsinálja, esetleg bevonja a családtagjait is. Ez a kisebb felújítási munkálatokra is áll, hiszen kifesthetjük a lakást, de akár a laminált parkettát is kicserélheti az, akinek van tehetsége az ilyesmihez. Pláne, ha a családban akad egy burkoló, akkor egyértelműnek tűnhet, hogy ő végezze el a feladatokat. De annak, hogy otthonfelújítási támogatást igényelhessünk, szigorú feltételei vannak. Többek között az, hogy közeli hozzátartozó, testvér, férj, feleség, nem végezheti el a szakmunkákat, még akkor sem, ha mondjuk számlaképes vállalkozó, és számlát állítana ki az igénylőnek. Ha szerződést sem kötünk, akkor eleve nincs is mit benyújtani, mert a szerződéskötés, a mesterember jogszerű megbízása és a számlabenyújtás alapfeltételek.

Hiába van ugyanis számlád az anyagköltségekről - festékről, fóliáról, parkettáról - munkadíjat nem fizettél ki senkinek, illetve nem kötöttél vállalkozási szerződést egy mesteremberrel sem, pedig ez utóbbi is feltétel. És mint már említettem, az azonos ingatlanban élés is kizárja a számla hitelességét, tehát sem férj, sem élettárs nem lehet a megbízott mesterember, még akkor sem, ha történesen szobafestő, burkoló vagy egyéb.

A támogatás összegének legalább 50 százalékát kell kitennie a munkadíjnak, vagyis, ha az 0 forint, akkor sajnos az anyagköltségekből sem tudsz egyetlen forintot sem visszaigényelni.

4. Nem kötünk szerződést a mesterrel a felújítási munkákról

Vállalkozási szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, aki a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában

- írja elő a kormányrendelet.

Ahogy már írtuk, a teljes számlaösszeg 25%-át mind az anyagköltségnek, mind a munkadíjnak el kell érnie ahhoz, hogy a teljes számlaösszeg felét támogatásként elnyerje az igénylő. Ez a kritérium nem vonatkozik az egyes részmunkákra, csak a teljes számlaösszegre, így például beadható olyan tevékenységről is számla, amelyhez nem tartozik munkadíj vagy vállalkozói szerződés.

Ugyanakkor ez csak abban az esetben igaz, ha a munkálatok zöméről szerződést kötsz. Nem elég szóban megbízni egy mestert, aki aztán számlát állít ki a nevedre. Létezik egy formanyomtatvány, amelyet nagyon részletesen ki kell tölteni, aztán aláírni mindkét félnek, hogy a jogszabálynak megfelelő legyen, és hivatalosan be lehessen nyújtani a számlákkal együtt. Ha nem kötsz szerződést, elbukod a támogatásnak azon részét, amelyiket e nélkül végeztetted el bármilyen szakemberrel.

A támogatás a megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.

5. Ha túl korán megvettük a szükséges anyagokat

Mi a helyzet akkor, ha a felújítás költségvetése 6 millió forint - ennek a háromnegyede anyagköltség, vagyis 4,5 millió forint, a negyede a munkadíj, vagyis 1,5 millió forint -, de a szükséges anyagok nagy részét, mondjuk 2 millió forint értékben még 2020-ban megvetted? Ebben az esetben csak a 2,5 millió forint felére vagy jogosult támogatásként, hiába van számlád, vagyis elbuktál 1 millió forintot.

6. Ha a nyaralót újítjuk fel

Az otthonfelújítási támogatás csak lakóingatlanra vehető fel, amely kategóriába sok minden beletartozik, de a nyaraló történetesen nem. Az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként szerepelnie kell a felújítandó ingatlannak, ami lehet tanya vagy birtokközpont is, de ha egy balatoni nyaraló például, akkor elbukjuk a támogatást. Ugyanez a helyzet a még fel nem épült otthonok esetében is, amelyek még nem szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban.

7. Bővítjük a meglévő ingatlant

A jogszabály szerint lakótér bővülésével a felújítás nem járhat, így például tetőtér-beépítésre vagy emelet-ráépítésre nem igényelhető a támogatás. Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén - a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat kivételével - az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

További esetek, amikor nem vagy jogosult a támogatásra

Ha 5 %-os áfatartalmúak a számláid, vagy korábban már benyújtottad őket a falusi CSOK kapcsán.

Ha nem éri el a tulajdonrészed az felújítandó ingatlan 50 százalékát, sem a veled egy háztartásban élő, 25 év alatti gyermeké, fiatalé.

Ha nem laksz legalább egy éve az adott ingatlanban, és a 25 évnél fiatalabb gyermeked sem lakik ott egy éve folyamatosan.

Ha nincs folyamatosan egy éven keresztül TB biztosítási jogviszonyod.

Ha nem vagy nagykorú és/vagy cselekvőképes személy (gyámság alatt állsz stb.)

Ha nem nevelsz legalább egy 25 év alatti gyermeket saját háztartásodban.

Ha nem vagy magyar magyar állampolgár, vagy ha a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát nem gyakorolod Magyarország területén.

Ha nem rendelkezel magyarországi tb-jogviszonnyal, és legalább 1 éves (akár külföldi) tb-jogviszonnyal legfeljebb 30 napos megszakítással (a felsőoktatási jogviszonyt, a gyedet, a nyugdíjasok kiegészítő tevékenységét vagy a katások tb-jét is figyelembe véve), tavaly óta az elfogadható 30 napos megszakítás már nem számít bele az 1 éves jogosultsági időszakba.

2021 szeptembere óta a tb-jogviszonyba az is beleszámít, ha valaki nyilatkozik arról, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek Magyarországon is egyenértékűen elismert oklevélhez vezetnek.

Ha köztartozásod van.

Azonos lakóhellyel rendelkező házas- és élettársak csak együttes igénylőként igényelhetik a támogatást, a tb-jogviszonyra vonatkozó feltételt elég egyiküknek teljesíteni, a köztartozásra vonatkozót viszont mindkettejüknek kell. Közfoglalkoztatottak (közmunkások) nem igényelhetik a támogatást.

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

Bevezethető az ingatlanba a víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás, illetve kiépíthető vagy lecserélhető ezek belső hálózata

Fürdőhelyiség, illetve WC létesíthető olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel

Fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje is elvégezhető, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Elvégezhető az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatok

Lecserélhetők a külső nyílászárók, de redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje is támogatható

A párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása is elvégezhető

Akár a teljes tető cseréje, felújítása vagy szigetelése is elvégezhető

Égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése

Klímaberendezés beépítése, cseréje

Napkollektor, napelemes rendszer telepítésére vagy cseréjére is költhető az összeg

A belső tér is felújítható: burkolatok cseréje, felújítása, festése, tapétázása

Galéria is építhető az állami pénzből

Belső lépcső kialakítása, cseréje

Szaniterek beépítése vagy cseréje

Villanykapcsolók és -dugaljak kialakítása és cseréje

Belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítése, cseréje vagy felújítása

A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása is elvégezhető

Kerítés építhető

Gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása

Terasz, loggia, erkély, előtető építése

Térburkolat készítése és cseréje

Télikert kialakítása is megoldható

Amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, akkor a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák is finanszírozhatók utólag.

Megerősíthető a meglévő épület alapozása

Beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje

Használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje

Szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő-berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje

A lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje

