Ezt se úszhatjuk meg: a nyári slágertermékek ára is durván fog emelkedni

Bőrünkön, pénztárcánkon érezzük az egyre brutálisabb drágulást, különösen az élelmiszerek piacán. Sok családnak már most filléres gondjai vannak, és a jegybank múlt heti bejelentése sajnos nem ad sok okot az optimizmusra: szerintük az infláció csak ősszel kezd enyhülni, és még másfél év kell ahhoz, hogy a jegybanki célt elérje. Nem csoda hát, ha ilyenkor nyáron, amelynek egy része sok embernek a pihenést jelenti, sokan lazítanának egyet, elfeledve a hétköznapi gondokat, és tegyük fel, hogy mondjuk egy jó hideg sörrel tennék ezt meg - írta a Pénzcentrum.

Nos, lehet hogy hamarosan ez is luxus lesz: az infláció és a háborús gondok elérték a sörpiacot is, és nem kizárt, hogy sokaknak a kedvenc nyári frissítőről is le kell majd mondaniuk. Megkérdeztük a szakértőket és a gyártókat is, mire számítsunk a következő hetekben és hónapokban - és nem csak a sör, hanem a dohánytermékek esetében is.

Ha drága, nem veszik

Lapunk arra volt kíváncsi, hogy vajon a magyarok hogyan reagálnak majd arra, ha valóban áremelés lesz. Ehhez először a kereskedelmi oldalt kerestük meg: Vámos György, a Magyar Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a tomboló nyár közepette is meg fogjuk nézni, hogy mire költünk.

Bár az év első felében sok pénz volt az embereknél, sokkal kevesebbet vásároltak, mint a piac gondolta volna. Vannak jellegzetes nyári termékek, mondjuk a fagylalt, amelynél igazán nem fogjuk majd vissza magunkat, ez továbbra is sok család kosarában ott lesz - de a sörrel nem ez a helyzet, ha jelentősen drágulni fog, akkor ott bizony a szokásosnál is jobban megnézik majd az árat a vásárlók. Az élelmiszerárak vágtatása miatt ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy többet költöttünk az év első felében, de újra mondom, ez nem féktelen költekezést jelez, csak az árak szálltak el. A sör esetében is az várható, hogy egy ponton túl a vásárló már nem fogja megvásárolni kedvenc termékét sem, mert a magyar fogyasztó kimondottan árérzékeny: vagy kevesebbet vásárol, vagy olcsóbbat fog keresni.

- nyilatkozta a lapnak a főtitkár. Hozzátette, hogy a várhatóan bekövetkező ipari drágulás nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezt a kereskedők valóban áthárítják majd a fogyasztókra.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images