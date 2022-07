Hivatalos: új autópálya épül itthon, örülhetnek az Adrián nyaraló magyarok

1. Átlyukasztották az M85 alagútjának déli járatát

Több mint másfél éves fúrás után július elején az M85 autóút Bécsi-dombi alagútjának déli járata elérte a nyugati oldalt, tehát megtörtént a járat lyukasztása.

A Bécsi-domb alatt átvezető 780 méter hosszú Bécsi-dombi alagút az M85 autóút Fertőrákos – országhatár szakaszán, a 90. kilométerszelvény után, két járattal alakítják ki.

A fejtési munkálatok a déli (bal oldali) alagútnál 2020. novemberében kezdődtek meg. Az alagútfejtés folyamatos 24 órás munkavégzéssel történik. A déli járatban átlagosan 1,3 méteres napi előrehaladás valósult meg, a 2021 májusában megindított északi járatban pedig a keményebb kőzetek miatt a napi előrehaladás átlagos mértéke közel 1 méter.

Az alagút zárt, bányászati építési módszer alkalmazásával készül azokon a szakaszokon, ahol ezt a geológiai viszonyok, illetve a megfelelő vastagságú takarás lehetővé teszi. Ahol ez a feltétel nem teljesül, ott nyitott építési módszerrel épül meg az alagút, vagyis elkészül a szerkezet, majd visszatöltik a talajt.

Az alagút országhatár felőli, azaz nyugati oldalán 2022. tavaszán kezdődött meg az alagút-portál bevágásának készítése, és mivel ez nagyon megközelíti a 84. sz. főutat, ezért a kivitelező az építés idejére egy mintegy 1 kilométer hosszú, a főúttal egyenrangú ideiglenes terelőutat készített, amelyen jelenleg is halad a forgalom

- számolt be a NIF Zrt.

A déli alagútjárat 2022. július 1-én érte el a nyugati oldalt, vagyis ekkor történt meg a járat lyukasztása. Az északi (jobb oldali) járat jelenleg a 373 m-es alagútszelvénynél jár.

Az északi járat fejtése tovább folytatódik. Itt várhatóan az év végére történhet meg a lyukasztás. Közben megkezdődik a járatok előkészítése a vízszigetelés fogadására, valamint a végleges szerkezet építésének előkészítése, elindítása.

A szakaszon a gépjárműforgalom, a szükséges üzempróbák és hatósági eljárások lefolytatását követően várhatóan 2024. év végén indulhat meg.

Farkas Ciprián, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere szerint, ha egy város megközelítése nem jelent akadályt, annak mindig turisztikai és gazdasági jelentősége is van. Így van ez Sopron esetében, amikor az M85 gyorsforgalmi út elérte a megyeszékhelyet.

A munka folytatódik. A célunk hogy 2024 végig eléjük az országhatár. Ma pedig újabb mérföldkőhöz érkeztünk nem csak képletesen, hanem valóban is meglátjuk a fényt az alagút végén.

Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese az útépítések státuszáról azt nyilatkozta:

Az M85 országhatár felé vezető szakaszán és az északnyugati elkerülő úton is folyamatosan dolgozik a kivitelező. A Sopron nyugat csomópontban és a 8647 j. úton a földmunkák 95%-ban elkészültek. Mind a főpályán, mind a kapcsolódó útszakaszokon a Ckt alapréteg, valamint az útpálya alaprétegének építése nagy részben elkészült, helyenként megkezdődött a kötőréteg építése is. A körforgalmaknál folyamatosan haladnak a térkövezési munkálatok.

Hozzátette, hogy folyamatban vannak a közműkiváltási munkák és a vízépítési munkák (kereszt- és hossz – szivárgó építések, keresztcsatorna építés). A műtárgyaknál jellemzően a hídfő és háttöltés építések folytatódtak, gerendabeemelések történtek, valamint több hídnál folyamatban van a pályalemez építés. Az M85 autóút szintbeni irányított áthaladású körforgalom kialakításával csatlakozik majd a 84. számú főút jelenleg is 2×2 sávos szakaszához. Itt a végcsomópontban még nem minden terület áll rendelkezésre, ezek megvétele, a rálépési engedélyek megkérése folyamatban van. A végcsomópontban lévő körforgalom közepén a közelmúltban Sopron város által meghirdetett és sikeresen lezárult pályázat nyertes alkotása fog majd megépülni.

Kerékgyártó Attila, az SDD konzorcium projektvezetője az alagút fejtésének technikáját ismertette: A zárt építésű alagútnak két, egymástól nagyon elkülönülő szerkezeti része van. Az első egy bányászati módszerrel fejtett és lőttbetonos megerősítéssel készülő alagút, ami az úgynevezett elsődleges vagy ideiglenes szerkezet. Ezt a szerkezetet alagutas kotróval. alakítják ki. Az alagútfejtést követően másfél méterenként acél rácsos tartókat építenek be, közéjük kétrétegű acélhálót szerelve és a szerkezetet lőttbetonnal erősítik meg.

Amikor az elsődleges szerkezet elkészül, belső vízszigetelést kap, majd a szigetelésen belül elkészül a zsalukocsival épülő végleges vasbeton héjszerkezet, vagyis az a falazat, amit a leendő közlekedők is látni fognak. A harmadik fontos momentum az úgynevezett belső beépítés, az alagút szíve-lelke, vagyis a forgalomtechnikai kialakítás elkészítése és az alagút irányítását felügyelő, kezelő forgalomtechnikai irányító rendszer.

A fejlesztés a NIF Zrt. beruházásában valósul meg. A nyertes vállalkozó az SDD Konzorcium (Dömper Kft., Subterra – Raab Kft. és Pannon-Doprastav Kft.) A kivitelezés nettó összege 44,1 milliárd Ft.

2. Változik a forgalmi rend Egerben a várállomásnál

Július 18-tól ismét forgalmirend-változásra kell számítaniuk az egrieknek a Várállomás környékén. A csomópont átépítési munkálatai a következő ütemhez érkeztek, amelynek során az eddigi ideiglenes forgalomtereléseket megszüntetik.

A Vécseyvölgy utcán kétoldali útszűkületet alakítanak ki a kétirányú forgalom biztosításával, sebességkorlátozással. Ez a forgalmi rend várhatóan 4 héten keresztül biztosítja a kivitelező számára a munkaterület megközelítését.

Jövő héten hétfőtől (július 18.) azonban a korábbiakban bevezetett valamennyi korlátozást feloldják, így újra járható lesz Vécsey Sándor utca és a Vécseyvölgy utcai vasúti átjáró.

A projekt során a jelenlegi balesetveszélyes csomópont 360 méter hosszon átépül. A gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében a csomópont környéken összesen hat helyszínen, a Vécseyvölgy u. – Gárdonyi Géza u. – Zoltay István u. csomópontjában négy, a Vécsey Sándor u.-Dézsmaház utca kereszteződésében két gyalogátkelőhelyet alakítanak ki.

A fejlesztés a Technológiai és Ipari Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában hazai forrásból valósul meg.

3. Elkezdődött a pályaszerkezet építése az M6-os határig nyúló szakaszán

Az M6 autópálya Bóly-Ivándárda (országhatár) közötti 20 kilométeres szakaszán ezek épülnek:

3 különszintű csomópont (M6-M60 elválási csomópont, Bóly-Keleti csomópont, Villányi csomópont),

7 db aluljáró, 6 db vízfolyás feletti híd,

1 db felüljáró,

1 db különszintű vasúti keresztezés és 1 db vadátjáró kiépítése valósul meg.

Nagynyárádon komplex pihenőhelyet alakítanak ki, Ivándárda közelében pedig komplex ellenőrzőhely létesül. Az autópályaszakasz üzemeltetését a Barbarcon épülő mérnökségi telepről biztosítják.

A nagytömegű földmunkák, és töltésépítések zömében elkészültek, melynek köszönhetően elkezdődhetett a pályaszerkezet építése, jellemzően az autópálya jobb oldalán. Jelenleg a ckt-betonréteg terítése van folyamatban, majd ezt követi az aszfalt alapréteg építése. Az útépítéssel együtt halad a vadvédőkerítés építése is.

A babarci mérnökségi telepnél megkezdődtek és folyamatosan zajlanak a legfontosabb épületek – iroda-, műhely- és raktárépület – és a sótároló magasépítési munkái. Ezen kívül megkezdődött az ivándárdai komplex ellenőrzőhely útjainak pályaszerkezet építése is.

Fotó: NIF Zrt.

A helyére tolják az M6 autópálya vasúti hídját

A fejlesztés részeként épül meg a 73 méter hosszú, vasúti acél ívhíd, mely a Villány-Mohács vasútvonalat vezeti át az autópálya felett. Kialakításának érdekessége, hogy az autópálya építéséhez szükséges bevágást a híd elkészültét követően alakítják ki.

A híd építését úgy kell megszervezni, hogy a vasúti forgalom a lehető legkevesebb ideig legyen akadályoztatva. A hídfőket 2021 októberében és 2022 márciusában egy-egy rövid vágányzár alatt készítették el.

A híd szerkezetét a vasúti pálya mellett kialakított, a végleges pozíciónak megfelelő szerelőterületen szerelték össze és megfeszítették a függesztőkábeleket is, így a szerkezet szinte teljes készültségben várja a helyére tolását.

A szerkezetet egy rövid – 2022. július 4-22. közötti – vágányzári időszak keretében fogják keresztirányban a helyére tolni, majd ráépítik a vasúti pályát. Két nap alatt a helyére kerül a Villány-Mohács vasútvonal M6 autópálya felett átvezető ívhídja.

A tolást egy 100 tonnás hidraulikus munkahengerrel, a tolópályára hegesztett ütközők segítségével végzik. A híd mozgatása kis sebességgel (10-20 cm/óra) történik.

A horvát autópálya 2024-ben éri el a határt a túloldalon

A NIF Zrt. és a munkálatok jelenlegi állása szerint is tartható az autópálya 2024 tavaszáig történő befejezése, sőt, akár korábban is elkészülhet. A horvát közlekedési miniszter a napokban azt mondta: őszig elkészül az eszéki hídtól Pélmonostorig tartó, 17,5 kilométeres autópályaszakasz, amellyel így már csupán egy 5 kilométeres szakaszt kell nekik a határig megépíteniük, melyet 2024-re terveznek szomszédaink.

Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője, a projekt aktuális és várható eredményeivel kapcsolatban azt mondta:

A Bóly-Keleti csomópontnál lévő, az 5703 j. (Nagynyárádi út) úton átvezető műtárgy és a hozzávezető két körforgalom elkészült, várhatóan július végén lesz a forgalomba helyezésük, így a műtárgy alatt az autópálya tovább lesz építhető.

Sereg Tamás, a Duna Aszfalt Zrt. hídépítési területi igazgatója hangsúlyozta, hogy a híd mozgatása a tolópályákon egyszerre, azonos sebességgel kell, hogy történjen, elkerülve a tolás közbeni esetleges befeszülést.

Tolást követően felhúzzák a hídra a síneket, beállítják és aláöntik őket; továbbá elvégzik a híd próbaterhelését is. A vasúti forgalom 2022. július 23-án indulhat el újra. A következő lépésben a híd alól kibontják a vasúti töltést és az autópálya bevágást, ezek után készül majd el az autópálya pályaszerkezete.

A projekt a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, uniós és hazai forrás felhasználásával valósul meg. A kivitelezést az S-D 2020 M6 Konzorcium végzi nettó 88,6 milliárd forint értékben.

4. Őszre megépül a körforgalom Sümegnél

Jelentős előrehaladás tapasztalható a Sümeget átszelő, 84. sz. főutat érintő projektnél, amely a város közlekedésének élénkítését és nem utolsó sorban a biztonságos közlekedés feltételeit hivatott megteremteni a Tóth Tivadar utca – Fehérkő utca keresztező forgalmában.

A nyári időszakban kiemelten forgalmas, Sümeg városán áthaladó és azt kettéválasztó 84. sz. főút jelentős kockázatot jelentett az autóval közlekedők, a kerékpárosok és a gyalogosok számára.

A gyalogosok és kerékpárosok csomóponton történő biztonságos átvezetése érdekében a körforgalom dél-keleti ágán (84. sz. főút település felőli ága) egy kijelölt gyalogos-átkelőhely, valamint egy kerékpáros átvezetés is létesül.

A projekt keretében a jelenlegi közvilágítási hálózat átépítése is megtörténik, továbbá az érintett közművezetékek (így a hírközlés-, vízvezeték-, szennyvíz-vezeték) kiváltására is sor kerül. A Fehérkő utca irányából, valamint a 84. sz. főútról érkező csapadékvíz elvezetése érdekében a csomóponton átvezetnek egy nagy átmérőjű csapadékcsatornát is, mely a Tóth Tivadar utcában meglévő nyílt árokba kerül bekötésre

- tájékoztatott a NIF Zrt.

A tavasszal megkezdett kivitelezési munkálatok a műszaki ütemterv szerint zajlanak. Jelenleg a körpálya kialakítása, a körpálya és a csatlakozó önkormányzati utak aszfalt burkolatának kiépítése folyik. A Tóth Tivadar utcai szakaszon tervezett kerékpárút szegélyépítése a végéhez közeledik.

Előreláthatóan július második felében befejeződik a körforgalom körpályájának kopóréteg nélküli kialakítása, melyet a vállalkozó a teljes munkaterületen egy időben tervez elvégezni. Ezt követően a Fehérkő utcai szakaszon kezdetét veszi a kerékpárút építése is, ezzel párhuzamosan a befejező munkálatokat végzik el. A csomópont építésének tényleges befejezése szeptember első felében várható.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést az Alpok Terra Kft. végzi nettó 435 492 705 Ft értékben.

