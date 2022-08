Egyre több család mondd le az ilyen hitelekről: mi lehet az oka?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kedden nyilvánosságra hozott adatok szerint júniusban a hazai bankok 128,19 milliárd forintnyi összegű új jelzálogkölcsönt utaltak a lakossági ügyfeleknek. Az az előző, sorra rekordokat döntögető hónapokhoz képest visszaesést jelent, de még mindig pezsgő hitelpiacot és hatalmas lakossági érdeklődést jelent.

Éves összevetésben ugyanis még mindig több mint kiemelkedő az érdeklődés idén a lakáshitelek után. Amíg 2021. június ugyanis "csupán" 120,55 milliárd forintnyi ilyen kölcsönt folyósítottak a bankok, (ami akkor még szintén sok éves csúcsnak számított), addig a mostani kifizetések ezt közel 8 milliárddal meghaladják.

A hiteltípus egyébként még tavaly márciusban (az otthonfelújítási támogatás és hitel első kifizetéseivel egyidőben) vált a legkeresettebb lakossági kölcsönné és azóta szinte minden hónapban egyre erősebb és erősebb számokat produkál. A kevés visszaesés egyike azonban már az idén következett be, így 2022. februárja volt azóta a hitelek leggyengébb hónapja. A júniusi érdeklődés pedig ezt továbbra is jócskán túlszárnyalja.

A tartósan magas számokban nagy szerepe lehetett a hitelárstopnak, illetve a nyárhoz közeledve már a szezonális hatásoknak is. A növekedésében persze bevezetése óta állandóan fontos szerepe van az otthonfelújítási támogatásnak és az otthonteremtési hitelnek is. Ez abból is jól látszik, hogy májusban az építésre, bővítésre, valamint új lakásokra igényelt kölcsönök iránti keresletnövekedést durván túlszárnyalták a használt lakásokra igényelt kölcsönök iránti érdeklődés élénkülést.

Ahogy a Pénzcentrum grafikonján is látszik, a kölcsönök iránti kereslet növekedése, bár párhuzamosan hatott az összes vizsgált hiteltípus kifizetéseire, ennek mértéke, illetve az egyes kölcsönök piaci részaránya állandóan változott. Már hosszú hónapok óta a lakáshiteleket keresi a legtöbb igénylő, de a másik két hitelforma is rendre jó számokat produkál.

Júniusban pedig ugyan a másik két vizsgált hiteltípus is produkált valamekkora visszaesést. A hiteligénylők akkor ismeretei szerint még a kifutásához közelítőnek gondolt babaváró 37,54 és a személyi kölcsönök 52,27 milliárdos kifizetései ugyanis az év eleji bázishoz képest még mindig remekül teljesítenek, utóbbi pedig éves összevetésben is magas összegnek számít.

Címlapkép: Getty Images