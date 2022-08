Óriási a baj, sorra száradnak ki a hazai kutak: horror áron fúrathatsz újat

Rég nem látott aszály tombol idén Magyarországon: az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hétfői közleménye alapján 1901 óta a legszárazabb 7 hónapon vagyunk túl. Az átlagos csapadékmennyiség csaknem fele hiányzik – írta a Telex.

Az ország legkülönbözőbb pontjairól futottak be a laphoz olyan információk, hogy idén az aszály miatt sok kút kiszáradt, ezért újakat kell fúratni. A lapnak több kútfúró cég is arról számolt be, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal több munkájuk van. Volt, ahol azt mondták, új gépeket szereztek be, új embereket vettek fel, de így se győzik a sok megrendelést.Több cég képviselője arról is beszélt, hogy egyesek nemcsak az aszály miatt fúratnak maguknak kutat, hanem

mert tartanak attól, hogy a villany és a gáz után a vezetékes víznek is durván emelkedhet az ára.

Mennyibe kerül most a kútfúrás?

A Telex információi szerint egy kutat átlagosan méterenként 25-30 ezer forintért fúrnak ki, ha pedig nagyobb, erősebb gépet kell használni, mert keményebb, kövesebb a talaj, akkor 35-40 ezer forint is lehet az ár méterenként. Manapság annyira kiszáradt a talaj, hogy nem ritka, hogy 50-80 méterre kell lefúrni ahhoz, hogy vizet találjanak.

Ennek a költsége tehát valahol 1,2 millió és 3 millió forint között áll meg.

Sokan inkább illegálisan fúrnak kutat, emiatt nem lehet tudni, hogy pontosan hány kút van Magyarországon, és azt sem ellenőrzik, hogy a meglévőkből annyi vizet vesznek-e ki, amekkora mennyiségre bejelentették.

A lapnak nyilatkozott a WWF szakértője, Dedák Dalma is, aki szerint félrevezető az a szemlélet, miszerint „Magyarország vízben gazdag ország”. A felszín alatti vizeknek nincs elegendő felszíni utánpótlásuk. A talajvizet például már annyira elszennyeztük, hogy lényegében mindenhol ihatatlan.

A víziközmű-rendszerből ráadásul rengeteg víz folyik el, a korszerűsítésére egyes becslések szerint 2000 milliárd forintot kellene költeni.

