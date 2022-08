Mi lesz a magyar gazdasággal, az energiaárakkal és a kkv-kal? Kiderül szeptember végén Győrben

Milyen fejlődési pálya vár a magyar gazdaságra a következő években és hogyan alakulhat a forint árfolyama? Hogyan lehet egy ilyen kihívásokkal teli környezetben a vállalatok működési hatékonyságának javítására fókuszálni? Jöjjön el szeptember 28-án a Nyugat-Magyarországi Gazdasági Fórumunkra, Győrbe, ahol átbeszéljük a térség aktuális helyzetét és megoldási irányokat is kínálunk, írja a portfolio.hu.

Félnapos ingyenes konferenciánk jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy gyors és aktuális áttekintést adhassunk a kis- és közepes vállalatok, gazdasági szervezetek, önkormányzati cégek (projekt) vezetői számára az egyes szakterületek helyzetéről és kilátásairól. A makrogazdasági kitekintés mellett kiemelt hangsúlyt kapnak a hazai kkv-k számára rendelkezésre álló fejlesztési lehetőségek, a vállalatfinanszírozás és a tőkefinanszírozásban, valamint a digitalizációban rejlő potenciálról, továbbá lesz szó kintlévőségekről is.

A részletes program IDE kattintva érhető el. A RENDEZVÉNY INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.

Akik biztosan előadnak a rendezvényen:

Madár István, vezető elemző, Portfolio

Dobos Balázs, vállalkozásfejlesztésért helyettes államtitkár, Kulturális és Innovációs Minisztérium

Krisán László, vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.

Láving Gusztáv, KKV befektetési igazgató, Hiventures

Üveges Judit, értékesítési igazgató, Intrum

Slavisa Milanovic, befektetési projektmenedzser, Ecoplus. Invest in Lower Austria

Az előadásokat követően a vállalkozások digitális kihívásairól és lehetőségeiről Tamás Szilárd, a Modern Vállalkozások Programjának tanácsadója beszélget majd a kerekasztal beszélgetésben résztvevő szakemberekkel.

Az ország gazdasági vérkeringésében nagyon fontos szerepet játszanak a nagyvárosok, a vidék gazdasági és innovációs központjai, ezért a Portfolio rendszeresen látogat el ezekbe az erőcentrumokba is gazdasági konferenciasorozata keretében. Célunk idén is változatlan: ezeken a fórumokon is színvonalas, aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítsük a helyi vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, ezáltal versenyképességük növelésében.

