Nesze neked magyar mezőgazdaság: a java még most jön, nehéz időkre számíthatunk

Már az elején érdemes lehet tisztázni azt, hogy mit is jelent az innováció az agráriumban? A NAK kérdésünkre elmondta, hogy az innováció pontosan ugyanazt jelenti a mezőgazdaságban, mint a gazdaság bármely területén. Csakúgy, mint az egyéb iparágakban, a jövedelem növelése a különféle innovációs folyamatok bevezetésével érhető el, írja az Agrárszektor.

A modern technológiai szolgáltatások és termékek használata hazánkban is fel fogja lendíteni a hagyományos mezőgazdasági értékláncot. Ami pedig jó hír lehet, hogy a termelők nagy többsége rendkívül érdeklődő az új eszközök, gépek és módszerek iránt. Az érdeklődést viszont nem keverhetjük össze az innovatív megoldások alkalmazásával, amit a legtöbb termelőnél gátol a szükséges tőke és a szakmai felkészültség hiánya.

Ehhez jobb, ha hozzászoknak a gazdák

Az agráriumban innovatív megoldásokkal elsősorban a vállalatirányítási és más döntéstámogató rendszerek formájában találkozhatunk, amelyek használják azokat az adatokat, amiket a különböző modern gépek és eszközök szenzorjai gyűjtenek és továbbítanak az adatfeldolgozó és elemző IT-rendszerek felé. Ezekben fellelhetők a műholdképeket vagy a drónfelvételeket elemző szoftverek is, sőt egyes alkalmazásokban már a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket is igyekeznek kihasználni

- fogalmazott a NAK.

A mezőgazdasági munkaerő fejlett világban tapasztalható hiánya előtérbe helyezte a robotizációt is, aminek használata az elkövetkezendő tíz évben gyakorlattá fog válni a munkaerő-igényes kultúrák művelésébe.

De miért jók az innovatív megoldások?

Az esetek meghatározó részében az innovatív megoldások a hatékonyság javítását tűzik ki célul, azaz az egységnyi ráfordítással elérhető érték növelését. Legyen szó akár az energia-, az inputanyagok vagy az emberi munkaerő-felhasználás csökkentéséről, illetve a munkafolyamatok optimalizálásáról, vagy akár egy nagyobb hozzáadott értékű végtermék létrehozásáról. Az ilyen, új típusú fejlesztések agráriumba csatornázásán dolgozik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara NAK TechLab programja, melynek keretében olyan gazdaságilag hasznos megoldásokat támogatnak, amik nemcsak nagyvállalati szinten, hanem kisebb gazdaságokban vagy üzemekben is felhasználhatóak. A kezdeményezés segít abban is, hogy a termelők komplex szemléletű, technológiailag és ökonómiai szempontból is tesztelt és bizonyított megoldásokkal tudják növelni hatékonyságukat.

Nem kell gazdálkodónak lenni ahhoz, hogy érezzük, az utóbbi időkben nem feltétlenül alakulnak jól a dolgok, ami a mezőgazdaságot illeti. A termelők így is sok akadállyal küzdöttek, de a szélsőséges időjárási körülmények egy óriási lapáttal rádobtak még erre. Az világossá vált, hogy újszerű megoldásokat kell alkalmazniuk ahhoz, hogy a globális versenyben helyt tudjanak állni, hatékonyságukat növeljék, és gazdasági előnyökhöz jussanak.

A cikk itt folytatódik.

Címlapkép: Getty Images