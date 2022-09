Közeleg a tél: ezek az autósok rengeteg pénzt fizethetnek majd

Ahogy a Pénzcentrum írja, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége már elkezdte felmérni, hogy miként érinti a szektort a rezsiárak emelkedése, és vizsgálják, hogyan lehetne „tompítani a helyzet élét”. Gablini Gábor, a szervezet elnöke a portálnak arról beszélt, a működési költségek már most is igen komoly szélsőértékek között mozognak a különböző autókereskedések esetében:

Ez nagyban függ attól is, hogy az adott cégnek sikerült-e korábban valamilyen hosszabb távú megállapodást kötnie az energiaszolgáltatóval. Két héttel ezelőtt még a gáznál általánosságban hétszeres árakról tudtunk, de ezen a héten már volt olyan kereskedő, akinek 15,5-szeres ajánlatot adott a szolgáltató

- számolt be az elnök, aki szerint több vállalatnál már nem is forintban, hanem euróban vannak meghatározva a rezsi-kondíciók, sőt, olyan autókereskedés is van, amelynek az eurós kifizetés mellett még ráadásul a tőzsdei árakhoz van kötve a gázszámlája.

Persze, előfordulhat, hogy ezzel az árazással még ők járnak a legjobban, ha esetleg bezuhanna a gázár. De ez egyelőre korántsem így van

– magyarázta Gablini Gábor.

