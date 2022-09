Kíméletlenül beüthet a baj a magyar hiteleseknél: ezért tehetetlenek, ha ez történik

Folyamatosan emelkedik az alapkamat a nehéz gazdasági helyzetben, és jó darabig nem is várható, hogy ez a tendencia megállna. Ez a gazdasági folyamat minden esetben rosszat tesz a hitelpiacnak, és bár a hiteleket felvenni szándékozóknak is komoly gondot jelent, hogy kölcsönhöz jussanak, van egy náluk nagyobb bajban lévő csoport: azok, akiknek már be is dőlt a hitelük, vagy a folyamatos drágulások miatt a családi kasszát annyira megterheli például a lakáshitel vagy a személyi kölcsön fizetése, hogy képtelenek tovább teljesíteni, írja a Pénzcentrum.

Bár a kormány néhány napja bejelentette, hogy a kamatstopot újabb fél évvel jövő június végéig meghosszabbítja, ez már aligha lehet segítség több ezer magyarnak. Így állnak most a hitelbedőlések, mi a helyzet a bankoknál, és ők hogyan tudnak segíteni, ha bedőléssel fenyegetne a hitelünk.

Még mindig magas a nemteljesítés

A KSH adataiban jól látszik az a tendencia, hogy a lakáshiteleknél ha nem is a legmagasabb - hogy akkor melyik típusú hitelnél van a legtöbb késő, arra mindjárt kitérünk - de így is jelentős a nemteljesítés aránya. A legfrissebb, 2021-es adat szerint a tavalyi év második felében a 704 milliárdnyi engedélyezett lakáshitel mellett 3 százalék felett volt azoknak az aránya, akik már nem törlesztették a lakáshitelt. Mint a bankok válaszaiból is kiderült, egyre nagyobb számú ügyfél lép ki a moratóriumból, ám nagyon úgy tűnik, hogy ők cseberből vederbe estek.

Mit tegyünk, ha bedőlni látszik a hitel?

Körbekérdeztünk a bankoknál, mit lehet tenni akkor, ha úgy tűnik, hogy minden kötél elszakadt, és biztosan nem tudjuk tovább fizetni? Mindenekelőtt a legfontosabb, hogy tájékoztassuk erről a hitelintézetet - egybehangzóan azt a választ kaptuk, hogy minden esetben megvizsgálnak minden lehetőséget, hogy segíthessenek a bajba jutott adóson - a K&H-nál egyelőre nincs számottevő növekedés a bedőlt hitelek számában.

A bank arra törekszik, hogy minden ügyfele számára a legjobb megoldást nyújtsa. Mindenkinek igyekszünk segíteni például átstruktúrálásokkal, aki bajba kerülne és nem tudna fizetni. Az ügyféllel közösen, az aktuális helyzetnek leginkább megfelelő megoldást próbáljuk megtalálni. A 2022. december 31-ig tartó moratóriumban mintegy néhány ezer ügyfél maradt

Hasonló választ kaptak az OTP-től is, akik azt is hozzátették: érdemes lehet most kilépni a moratóriumból, ugyanis ekkor még mindig kisebb törlesztőrészletet kell fizetni, mint a jelen állás szerint jövő június végével lejáró kamatstop után.

A hitelintézet felkészült arra, hogy a moratóriumot követően további fizetéskönnyítési lehetőségeket kínáljon a fizetési nehézséggel küzdő ügyfélkör számára. Ez lehet például a törlesztőrészlet csökkentése, a futamidő meghosszabbítása, illetve ennek a kettőnek a kombinációja. Az OTP Bank azt javasolja ügyfeleinek, hogy aki tudja kezdje el törleszteni a hitelét és lépjen ki a moratóriumból. A kamatemelések csak azokra a kölcsönökre nincsenek hatással, melyek futamidő végéig fix kamatozásúak

- írta az OTP Bank. Hozzátették azt is, hogy a vállalati szektorban az egy százalékot sem éri el a moratóriumban érintett ügyfelek aránya.

