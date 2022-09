Döntött a kormány: fontos változás jön a rezsisokk miatt a magyar iskolákban

Tegnap Orbán Viktor jelentette be, hogy döntött a kormány a nemzeti konzultáció indításáról a kormány, azonban más döntésekről nem számolt be. Most Gulyás Gergely is ismertette, miért van szükség nemzeti konzultációra - írta a Pénzcentrum.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy hosszabb lesz a téli szünet. Ez december 22-től január 8-ig fog tartani, vagyis december 21-e szerda lesz az utolsó tanítási nap 2022-ben, és az újévben január 9-én mennek először iskolába a gyerekek. Szentkirályi Alexandra hozzátette: a téli szünet hosszabbítása az őszi szünet rovására történik. Ez alapján még nem biztos, hogy teljesen elmarad az őszi szünet, lehetséges, hogy csak rövidül.

Az önkormányzatok megsegítéséről is döntött tegnap a kormány a miniszter istertetője szerint. Mivel az önkormányzatok nehéz helyzetbe kerültek az energiaárak növekedése miatt, a kormány egyeztetni fog minden hivatallal, milyen spórolási lehetőségeik vannak. Megadják a segítséget hogy átvészeljék az idei évet, illetve a következő "nagyon nehéz" évet

