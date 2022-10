Tömeges elbocsátás a fürdővárosban: a rezsiárak áldozata lett az ország ikonikus fürdője

Az energiaárak növekedése és az infláció miatt annyira megnőttek az országban egyedülálló Miskolctapolcai Barlangfürdő költségei, hogy a város úgy döntött, azt is be kell zárni. Október első hetében még nyitva lesz a fürdő, október 10-től tart zárva. A város keleti részén lévő Selyemréti strand sem lesz nyitva jövő hétfőtől, mindkettőt határozatlan időre állítják le, számolt be róla az RTL Híradó.

Az Rtl.hu szerint két másik városi fürdőt pedig felújítás és karbantartás miatt már bezártak. Helyi és turisztikai hírportálokon azonban csak egy fürdőnek, a korábban Miskolctapolca Strandfürdőként ismert Ellipsum Élményfürdőnek az október 3-i bezárásáról olvastunk.

Kilenc év után lapátra tettek, kollégám több, mint 10 éve ott van, őt is. Először minden nyugdíjast elküldtek, ez a múlt héten volt. Most pedig délelőtt hívott a kollégám, hogy most plusz 57 embert bocsájtottak el

- mondta el Sárosi István az RTL Híradónak.

A fürdőket üzemeltető cég kénytelen volt a fürdőbezárások miatt csoportos létszámleépítésről dönteni: 110 embert fognak elküldeni. Ők már most a felmondási idejüket töltik. Az önkormányzat azt közölte, hogy a város a tagvállalatoknál ajánlott munkát az elbocsájtott dolgozóinak, a többieket pedig segítik abban, hogy minél hamarabb új állást találjanak.

Címlapkép: Getty Images