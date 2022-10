Egyre drágább ez a hús a magyar boltokban: lassan már az ünnepek során se kerül az asztalra?

A Juh Terméktanács az Interovic (La Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne) spanyol testvérszervezetével konzorciumban, az idei évben is nagy erőkkel dolgozik a juhhús fogyasztásának népszerűsítésén és újrapozícionálásán. Ezért idén másodjára is megszervezik a sikeres, európai uniós támogatású Bárány Napokat.

A program lehetőséget teremt a juh- és bárányhús termékek jó megítélésének növelésére, jelentőségük és pozitív hatásaik ismertetésére. Ehhez fontos, hogy az emberek megismerjék a húsféleség előállítási módjának előnyeit, hiszen a bárány- és juhhúsos termékek előállításának egész folyamata fenntartható, természetes és környezetkímélő.

A bárány- és juhhús az egyik legegészségesebb húsfajták, hiszen olyan állatoktól származnak, amelyek kapcsolatban állnak a természettel, kint nevelkedtek és szabadon mozogtak, ezáltal jobb a zsírösszetételük. A környezetükkel összhangban élő juhok és bárányok húsa ráadásul finomabb is, mindemellett elkészítésük is igazán egyszerű.

Az ország csaknem 60 étterme csatlakozott az októberi Bárány Napokhoz, amit minden évben két alkalommal rendezik meg, mivel egyre nagyobb népszerűségnek örvend az esemény. Az idén október 7-8-án tartott második alkalomra csaknem 60 étterem jelentkezett, az ország különböző részeiből. Az idei évben 11 Hunguest Hotel éttermében is megkóstolhatják az érdeklődők, valamint a szállodákban pihenők az ínycsiklandó bárányhúsos fogásokat. A finom falatokon túl a vendégek tájékozódhatnak az európai, ízletes és fenntartható bárányhúsról vagy online végiglapozhatják a legfinomabb juh-és bárányételek receptkönyvét. A Bárány Napokhoz csatlakozó éttermek listáját az alábbi linken tekinthető meg.

Mi a helyzet a hazai bárányhússal?

Hiába nőtt a kereslet Európában az élő bárányokra és emelkedtek az értékesítési árak, ez nem kompenzálja a gazdák többletköltségeit, amit az idén az aszály és az energiaár-emelkedés tovább növelt

- nyilatkozta korábban a Juh és Kecske Terméktanács ügyvezető igazgatója. Kukovics Sándor ezzel magyarázta, hogy az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb piaci jelentése szerint Magyarország élőbárány-exportjának mennyisége 15%-kal 4 ezer tonnára csökkent, míg értéke 6%-kal 7 milliárd forintra nőtt 2022 január-májusában az előző év hasonló időszakához képest. A jelentés szerint a bárányok termelői ára 14-16%-kal nőtt az év első hat hónapjában. A könnyű bárány (13 kilogrammnál kisebb vágósúlyú) átlagára kilogrammonként 1459 forint volt, 14%-kal emelkedett, a nehéz bárányé 16%-kal 1386 forintra nőtt.

Az aszályos időjárás miatt lecsökkent a legelőterület, ezért a gazdáknak több vásárolt takarmányt kell használniuk, ez tovább drágítja a juhtartást. A juhágazat területhasználata egyébbként is drasztikusan visszaesett az elmúlt öt évben, mintegy százezer hektárral 450 ezer hektárra. Kukovics Sándor kitért arra is, hogy a munkaerő hiánya is gátolja az ágazat fejlődését, egyre többen hagynak fel a juhtenyésztéssel. Az exportlehetőségek javulásának fő oka szerinte, hogy a Brexit óta jelentősen kevesebb brit bárány érkezik az Európai Unióba, továbbá összességében csökkent az európai juhállomány is. A juhhús iránti kínai többletigény miatt egyre kevesebb jut el Európába az új-zélandi és ausztrál áruból.

Egyfajta piaci vákuum keletkezett kontinensünkön, amelynek volumene a piac 12%-ára tehető

- fogalmazott Kukovics Sándor.

Magyarországról származó juhhúst és vágóállatot 14 ország vásárol. A kivitel túlnyomó részét tavaly a vágóállat tette ki, hasított súlyban, 5220 tonnával, az idén a terméktanács 5300 tonnát remél. A magyar bárány fő vásárlója továbbra is Olaszország, de a korábban 90%-ot meghaladó részesedése az exportból 65%- körülire csökkent, miközben más EU-tagállamoké, valamint a közel-keleti országoké emelkedik - tette hozzá Kukovics Sándor. Az ágazat teljesítményét visszafogja az is, hogy a bárányhús fogyasztása Magyarországon viszonylag csekély. A Magyarországon tenyésztett bárányok mintegy 10-15%-át értékesítik csak belföldön.

Mennyi az annyi?

Természetesen megnéztük azt is, mennyiért juthatunk bárányhúshoz a nagyobb áruházakban, hiszen nem mindenki teheti meg, hogy étteremben fogyasszon el egy ebédet vagy vacsorát. Ennek mentén azt láthatjuk, hogy

Az Auchan online polcain találunk csomagolt juh combot, csontnélkül 4899 Ft/db áron illetve, gyorsfagyasztott bárány pörkölthúst csontosan 4399 Ft/db áron. De találunk bárány pörkölthúst, csontos védőgázas csomagolásban 1500 Ft/db áron.

A Spar online webshopjában láthatunk bárány pörkölthúst, csont nélkül 6290 Ft/db áron illetve, juh pörkölthúst, csont nélkül 4790 Ft/db áron.

A Baranyhus.hu oldalon a bárány hátsó csülök 6300 Ft/kg, a bárány első csülök is 6300 Ft/kg, a bárány oldalas 5200 Ft/kg, a bárány karaj csonttal 7300 Ft/kg, a bárány karaj csont nélkül 6800 Ft/kg, a bárány comb csont nélkül 7600 Ft/kg áron kapható.

Ha megnézzük az árakat láthatjuk, hogy boros ára van a bárányhúsnak, ha áruházban, ha külön bárányhúsra specializálódott webshopot nézünk. Ez is oka lehet annak, hogy kevesen és ritkán fogyasztják.

Szűkebb hazánk juhászataiban úgy időzítik az ellést, hogy a nagyobb ünnepekre, elsősorban húsvétra közel húsz kilogrammos bárányokat neveljenek. A felvásárlók ugyanis ezeket a példányokat veszik át, mivel ilyenkor a leggyengébb az állat húsa. A gazdák azt tapasztalják, hogy hazánkban ritkán kerül bárányhús az ünnepi asztalra, elsősorban külföldi piacon értékesítik az itthon nevelt állatok jelentős részét.

Címlapkép: Getty Images