Itt születnek a legtöbben Magyarországon: milyen titkot rejtenek ezek a települések?

Heves megye az Észak-Magyarországi régióban található, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye határolja. A megye területe 3637,25 km², székhelye Eger, egyben egyetlen megyei jogú városa.

A megye rendkívül változatos és szép tájakkal rendelkezik, méltán népszerű és híres borvidéke mellett ebben és gyógyvizeiben áll a turisztikai vonzereje. Északi része a Mátra és a Bükk hegyvidéki, míg déli fele síkság jellegű. Itt található az ország legmagasabb pontja, az 1014 méter magas Kékestető is. Domborzati fekvése jelentősen befolyásolja, hogy a megyében milyen mezőgazdasági tevékenység folyik. Erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás leginkább északon jellemzi, míg délen szántók, szőlőültetvények, gyümölcsösök vannak.

Vízrajza is igen kedvező, hiszen a megyehatáron folyik a Tisza, illetve itt található a mesterségesen kialakított Tisza-tó, de keresztülfolyik rajta a Zagyva, a Tarna és az Eger patak is. Mindezen természeti adottságok kedvezőek az idelátogatók számára, hiszen nemcsak gyönyörű városok, idegenforgalmi látnivalók kelthetik fel érdeklődésüket, de a domborzati adottságok is sok kikapcsolódási lehetőséget teremtenek a turistáknak.

Heves megyében születnek arányosan a legtöbben

Heves megyében 2022 I. negyedévében 656 gyermek jött világra, és 1292 fő hunyt el. Az élveszületések száma 0,8, a halálozásoké 14%-kal kevesebb volt, mint 2021 azonos időszakában. A születésszám itt esett vissza a legkisebb mértékben.

A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 636 fővel csökkentette a megye lakónépességét, ez a veszteség 24%-kal kevesebb volt, mint a 2021. I. negyedévi. A természetes fogyás népességre vetített 2,2 ezrelékes megyei értéke az országos átlagnál (1,8 ezrelék) kedvezőtlenebb volt.

2022. január–márciusban 310 pár kötött házasságot, 8,6%-kal (29-cel) kevesebb, mint 2021 azonos időszakában.

Kevesebbet keresnek itt az országos átlagnál

2022 I. negyedévében Heves megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 450 ezer, az adókedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 299 ezer forint volt. Közfoglalkoztatottak nélkül számolva a bruttó átlagkereset 463 ezer, a nettó átlagkereset 308 ezer forintra emelkedett.

A bruttó és nettó átlagkereset – a közfoglalkoztatottakkal együtt számítva – egyaránt 17%-kal múlta felül a 2021. I. negyedévit, folytatva a korábbi időszakok emelkedő tendenciáját. A növekedés üteme elmaradt az országostól. Az alkalmazottak 11%-kal kevesebbet kerestek az országos átlagnál.

A bruttó keresetek a versenyszférában 11%-kal, 453 ezer forintra, a költségvetési szférában 33%-kal, 449 ezer forintra emelkedtek. Az átlagkereset a fizikai foglalkozásúaknál 20, a szellemieknél 16%-kal nőtt, ennek eredményeként az előbbiek átlagosan bruttó 378 ezer, az utóbbiak 550 ezer forintot kerestek.

Országos viszonylatban sok a munkanélküli

2022 I. negyedévében Heves megyében a 15–64 éves népesség 73,0%-a, 132 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak közé, számuk 1,3%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az aktivitási arány 3,9 százalékponttal elmaradt az országos átlagtól.

A munkaerőpiacon 128 ezer fő foglalkoztatottként, 4 ezer fő munkanélküliként jelent meg. A foglalkoztatottak száma a hazai átlaggal megegyező ütemben nőtt (2,1%-kal), a munkanélkülieké az országos csökkenésnél nagyobb mértékben csökkent (19%-kal) 2021 I. negyedévéhez képest.

A foglalkoztatási ráta 70,8%-ot tett ki, ami 2,4 százalékponttal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, folytatva a pozitív irányú tendenciát. A kedvező változás ellenére az arány elmaradt az országos átlagtól (74,0%). A munkanélküliségi ráta 2,9%-ot ért el, ami 0,7 százalékpontos mérséklődést jelentett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az arány kedvezőbb volt az országos átlagnál (3,8%). A gazdaságilag inaktívak száma 49 ezer főt tett ki, ami 7,8%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, a 7,7%-os országos csökkenés mellett.

Egyedül itt emelkedett az építési kedv az országban

Az országos tendenciával ellentétben Heves megyében emelkedett a lakásépítési kedv 2022 I. negyedévében: az előző év azonos időszaki 15-ről 29-re nőtt (országosan 26%-kal csökkent) az épített lakások száma. 15 lakás Egerben, 2 kisebb városokban, 12 pedig községekben épült.

Építési forma szerint 15 lakást családi házas formában, 14-et többszintes, többlakásos épületben adtak át. Az új lakások átlagos alapterülete (96 m²) meghaladta az országos átlagot (81 m²), a 29-ből 11 lakás épült 4 vagy annál több szobával.

Az országos tendenciával ellentétben viszont csökkent a jövőbeni lakásépítési kedv a megyében. A 2022 I. negyedévében kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma (78) 10%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Erősödik a turizmus: egyre népszerűbb úti cél a megyeszékhely

A főváros után Siófok és Eger vonzotta a legtöbb vendéget a második negyedévben – derült ki a Szallas.hu közleményéből. Bár a hosszú hétvégék élénkítették a turizmust, a háború miatt kieső orosz vendégek, a szektorban erősödő munkaerőhiány és az időjárás is nehezítette a szakma életét. Országosan az egy főre eső éjszakánkénti átlagár 11 ezer forint volt, ez 39 százalékos növekedés 2019-hez képest.

Az április 1-jétől június 30-áig tartó időszakban a Szallas.hu által közvetített bruttó szobaár-bevétel 57 százalékkal nőtt 2019 második negyedévéhez képest, amikor ebben az időszakban utoljára lehetett hasonló feltételekkel utazni. Ugyanakkor a foglalások csupán 15 százalékkal, a vendégek száma pedig 13 százalékkal gyarapodott. Nem lélegezhettek fel a hazai turisztikai szereplők ebben a negyedévben sem, mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Bár a koronavírus-járvány intenzitása, az esetszámokról szóló hírek mérséklődtek, beárnyékolta az előszezont az orosz-ukrán háború.

Heves megyében az év első három hónapjában 189 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek a megye kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken), 29%-kal kevesebbet a 2019. január–márciusinál, ugyanakkor a vendégforgalom többszörösére nőtt a járványügyi intézkedések által érintett 2021. január–március értékéhez képest.

A belföldivendég-éjszakák száma (167 ezer) 31%-kal, a külföldivendég-éjszakáké (22 ezer) 15%-kal maradt el a három évvel korábbi azonos időszakitól.

A külföldi vendégek közül a legtöbb éjszakára ugyanúgy a Szlovákiából, Romániából és Németországból érkezők maradtak, mint 2019 első negyedévében.

A kereskedelmi szálláshelyeken 5,0 milliárd forint árbevétel keletkezett. 51%-a szállásdíjból, 22%-a vendéglátásból, 27%-a egyéb szolgáltatásokból származott.

Ősszel is marad az érdeklődés

A hazai turizmus fő mozgatórugója ősszel az idei utolsó hosszú hétvége lehet, ami ráadásul négynapos lesz, hiszen mindenszentek, november 1-je keddre esik. Eger, Gyula, Hévíz, Hajdúszoboszló és Zalakaros gyűjtötte eddig a legtöbb foglalást a portálon.

Szabad szállás még bőven akad a legkedveltebb desztinációk esetén is az őszi hosszú hétvégére: például az egri és gyulai szálláshelyek közel kétharmada foglalható még. Jelenleg egyébként a foglalások darabszámából Észak-Magyarország részesül a legnagyobb arányban (28,5%). A dobogón követi Nyugat-Dunántúl (19,2%) és a Balaton (11,4%). Minden második foglalás wellness-szálláshelyre szól

- mondta el Kelemen Lili sajtószóvivő.

Heves megye és ékköve a megyeszékhely, Eger

Eger városát Magyarország legszebb barokk városai között tartják számon, ahová a műemlékek mellett kiváló borai és gyógyvizei is sok turistát vonzanak. A Tisza-tó partja népszerű üdülőövezet, a Mátra és a Bükk turistaútjai pedig a vadregényes hegyi túrák kedvelőinek jelentenek különleges élményt.

Barokk szelenceként emlegetik Eger városát. Az Egri Vár mint hatalmas, és egyedülállóan egészében megmaradt csodás történelmi épület, az egyik legismertebb, legendákkal övezett hazai látványosságunk.

Falai között átérezhetjük az autentikus középkori hangulatot, a végvári vitézek életét, bejárhatjuk alagútrendszerét, a kazamatákat, múzeuma pedig izgalmas kiállítások gyűjteménye. Látogatásunk után egy kellemes sétával, az északi fal mentén húzódó Várfalsétány mentén haladva az ottomán kor emblematikus épületébe botlunk. A minaret, törökül minárénak nevezett imatorony az ottomán építészet legészakibb, ma is álló emléke. Másszuk meg a 97 vaskos lépcsőfokot, hogy 40 méter magasságából tekinthessük meg egy barokk város panorámáját.

Az egri Bazilika az ország második legnagyobb vallási építménye, lenyűgöző belső térrel. Méreteire jellemző a klasszicista épületek hatalmas kupolája, és tornyai, melyek közel húsz emeletnyi magasságig érnek fel. A belvárost elhagyva egy kiadós sétával juthatunk el a Szépasszonyvölgybe, ami a közel 130 km hosszú egri pincerendszer legismertebb része. A gasztro- és borrevolúció szerencsére betört ide is, és megjelentek a mediterrán hangulatú teraszok, színes borbárok, a legújabb borászati, gasztronómiai és belsőépítészeti trendek, a dzsessz és a szving, és az amúgy kiváló zsíros kenyér mellett a minőségi sonkák és sajtok. Bohém bornegyed a javából, kistermelőtől csúcsborászatig.

Az idei első hosszú hétvége forgalma a járvány előtti rekordévekre hasonlított, melyet a magyarok nagy része pihenéssel, kikapcsolódással töltött. Az összes vendégéjszaka 78%-a belföldi vendégektől származott, és kétszer annyi vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken, mint egy héttel korábban. Az éjszakák 78%-a vidéki szálláshelyen realizálódott, a legnépszerűbb a Balaton, Mátra-Bükk és Budapest környéke volt. A Balaton térségében 66 ezer vendégéjszakát számolt az NTAK, ami az összes vidéki éjszaka 22%-a

- közölte az MTÜ.

Az ország legnépszerűbb, magas minőséget biztosító wellness szállodái ebben a térségben találhatók, a Mátra-Bükk egyedülálló geológiai adottságaiból fakadó gyógytényezők az itteni termálvizek és gyógyvizek. A desztináció rendkívül gazdag fürdőkínálattal rendelkezik, az Egri Termálfürdő és az egerszalóki Saliris Spa.

Egerszalók további vonzereje, igazi nevezetessége a község déli részén, a föld mélyéből feltörő termálforrás és a lefolyó víz által létrehozott mészkődomb, mely az évek során Sódomb néven vált ismerté. A 65-68 C◦-os ásványi anyagokban igen gazdag gyógyvíz folyamatosan építi az impozáns látványt nyújtó csipkézett, fehér képződményeket, ami egyedülálló látvány nemcsak az országban, de Európában is, egyedül Törökországban van ehhez fogható.

A Mátra-Bükk turisztikai térséghez tartozó 40 település közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom Egerben van (21%), ezt követi Miskolc, Gyöngyös, Egerszalók, Bogács és Szilvásvárad.

Címlapkép: Getty Images