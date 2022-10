Tovább pusztítanak az emelkedő energiaárak: ezek a vidéki fürdők, uszodák már bezártak

Október elsejétől az ibrányi tan­uszoda bezárt, október 6-ával a nyíregyházi városi uszoda is becsukta a kapukat, s erre kényszerül október 10-étől a Júlia Fürdő, és ideiglenesen megszűnik a Hotel Fürdőház wellness-szolgáltatása - számolt be róla a szon.hu. Mint írták, Nyírbátorban december végéig biztosított a fürdő működése, Vásárosnaményban a kis alapterület és energiatakarékos megoldások miatt talán ilyen lépésre nem lesz szükség. A megye több tanuszodájában pedig a víz és a levegő hőmérsékletét csökkentik.

A portál annak is utána járt, hogy a Nemzeti Sportközpontok fenntartásában működik többek között a kemecsei, a baktalórántházi, a fehérgyarmati és a csengeri tanuszoda is. Ezek az intézményekben nem zárnak be az uszodák, azonban a megemelkedett energiaárak miatt, azért, hogy továbbra is nyitva tarthassanak, az úszómedence vize 25, a tanmedencéé 30 fokos hőmérsékleten működik, míg az öltözőben és szociális terekben 22–24, a medencetérben 25–26 fokot biztosítanak.



