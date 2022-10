Horror áron mérik a szezon kedvenc gyümölcseit: ki tudja ezt megfizetni?

HelloVidék 2022.10.13. 15:35 Megosztom

A bogyós gyümölcsök iránti kereslet az egészségtudatos életmód előtérbe kerülésével folyamatosan nő. A legtöbb nagy fogyasztó ország azonban nem önellátó, más európai, illetve Európán kívüli országokból származó importra szorul. Különösen a málna és a szeder népszerűsége nőtt az elmúlt években, de a piros ribizli forgalma is folyamatosan bővül. Cikkünkben most annak jártunk utána, mennyiért vásárolhatunk most bogyós gyümölcsöket a vidéki piacokon, illetve a nagyobb áruházakban. De annak is utánajártunk, milyen gyümölcsöket és miért érdemes fogyasztani.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy korábbi közleménye szerint, a nagy szállítási távolságok áthidalása már az érzékenyebb, magasabb nedvességtartalmú gyümölcsök esetében is lehetővé vált, így a távoli országokból származó importnak köszönhetően az európai piac bogyósgyümölcsökkel történő ellátása gyakorlatilag folyamatos. Mint írták, Magyarországon 2020-ban 1170 hektáron termesztettek ribizlit, 253 hektáron málnát és 846 hektáron szamócát a KSH adatbázisa szerint. A bogyósgyümölcsök termesztése az elmúlt években viszont folyamatosan csökkent, mára a ribizli és a szamóca kivételével gyakorlatilag megszűnt. Ennek oka egyrészt a kedvezőtlenné váló klimatikus viszonyok, illetve az öntözés és a kézimunkaerő hiánya. Zsebbenyúlós ára van a bogyós gyümölcsöknek A vidéki fogyasztói- és nagybani piacokon elérhető még bogyós gyümölcs, ám áruk rettentően borsos. Hogy pontosabb képet tudjunk mutatni, megnéztük az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerének adatait. Lássuk, mint mutatnak a legfrissebb árak! Vidéki fogyasztói piacok legutóbbi adatait nézve az import bogyós gyümölcsök fogyasztói ára a következőképp alakul: a pirosribiszke legutóbb feltüntetett ára 2600 Ft/kg

a málna legutóbb feltüntetett ára 3200 Ft/kg A vidéki nagybani piacok legutóbbi adatait tekintve az import bogyós gyümölcsök közül csak szamócát látunk feltüntetve, ennek nagykereskedelmi ára a következő: a pirosribiszke legutóbbi ára 1900 Ft/kg

a málna ára pedig 2400 Ft6kg Persze körbenéztünk a nagyobb üzletláncok kínálatában is, ennek alapján azt láthatjuk, hogy A Tesco online kínálatában áfonyát 1699 Ft/csomag áron vehetünk, málnát 999 Ft/csomag áron, szedret 1199 Ft/csomag áron, gyorsfagyasztott földiepret pedig 875-1099 Ft/csomag áron vehetünk.

Az Auchan webshopjából kék áfonyát 899 Ft/csomag áron vehetünk, gyorsfagyasztott kék áfonyát 1449-1639 Ft/csomag áron vehetünk. Málnát 999 Ft/csomag áron vehetünk, gyorsfagyasztottat pedig 3979 Ft/csomag áron. Földiepret 759 Ft/csomag áron kínálják, a gyorsfagyasztottat pedig 1029 Ft/csomag áron.

A Spar online kínálatában a kék áfonya 799 Ft/csomag áron kapható, a gyorsfagyaszott kék áfonya 729-1899 Ft/csomag áron kapható. A gyorsfagyasztott málna 1599 Ft/csomag áron vehető meg, a gyorsfagyasztott eper pedig 729 Ft/csomag áron. Ha megnézzük az árakat világosan látszik, hogy elég drága mulatság bogyós gyümölcsöket vásárolni. Mind a piacokon, mint a boltokban elég magas árat kérnek értük. Persze fogyasztásuk ajánlott, hiszen rengeteg jótékony hatással bírnak a szervezetünkre. Ennek mentén érdemes mérlegelni, hogy belefér-e olykor a bevásárlásba az, hogy vegyünk néhány csomagot ezekből a gyümölcsökből. Mit és miért érdemes fogyasztani? málna : Javítja az emésztést, segít a lázas és gyulladásos betegségeknél, enyhíti az ínyvérzést, jót tesz a szemnek, a bőrnek, a körmöknek és a veséknek. Emellett a málna nagyon jó rostforrás, de tartalmaz C-vitamint, K-vitamint és mangánt is. A málna antioxidáns polifenolokat, úgynevezett ellagitanninokat is tartalmaz, amelyek segíthetnek csökkenteni az oxidatív stresszt. Egy korábbi tanulmány szerint - melyben azt vizsgálták, hogy a versenykerékpárosokra miképp hat, ha málnát és más bogyókat tartalmazó italt fogyasztanak – az derült ki, hogy a testmozgás okozta oxidatív stressz jelentősen csökkent ilyen italok fogyasztása után.

: Javítja az emésztést, segít a lázas és gyulladásos betegségeknél, enyhíti az ínyvérzést, jót tesz a szemnek, a bőrnek, a körmöknek és a veséknek. Emellett a málna nagyon jó rostforrás, de tartalmaz C-vitamint, K-vitamint és mangánt is. A málna antioxidáns polifenolokat, úgynevezett ellagitanninokat is tartalmaz, amelyek segíthetnek csökkenteni az oxidatív stresszt. Egy korábbi tanulmány szerint - melyben azt vizsgálták, hogy a versenykerékpárosokra miképp hat, ha málnát és más bogyókat tartalmazó italt fogyasztanak – az derült ki, hogy a testmozgás okozta oxidatív stressz jelentősen csökkent ilyen italok fogyasztása után. eper : Semlegesíti a testben lévő nehézfémeket, élénkíti az anyagcserét, tisztítja a húgyutakat, belsőleg és külsőleg is tisztítja a bőrt, fehéríti a fogakat és erősíti a csontokat. Rendkívül sok benne a szabad gyökök ellen ható antioxidáns.

: Semlegesíti a testben lévő nehézfémeket, élénkíti az anyagcserét, tisztítja a húgyutakat, belsőleg és külsőleg is tisztítja a bőrt, fehéríti a fogakat és erősíti a csontokat. Rendkívül sok benne a szabad gyökök ellen ható antioxidáns. áfonya : Leginkább a húgyutakra kifejtett gyógyító hatásáról ismert. Pedig sok más jótékony hatása is van. Az áfonya népszerű bogyós gyümölcs, amely kiváló K-vitamin forrásként szolgál, ezen felül C-vitamint, mangánt is tartalmaz. Az áfonya antioxidáns polifenolokat is tartalmaz, úgynevezett antocianinokat. Az áfonyából származó antocianinok csökkenthetik az oxidatív stresszt, csökkentve a szívbetegségek kockázatát mind az egészséges embereknél, mind azoknál, akiknél magas a betegség kockázata. Az áfonya csökkentheti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát is. Kutatások kimutatták, hogy az áfonya vagy a bioaktív áfonyavegyületek javíthatják az inzulinérzékenységet és akár 26%-kal csökkenthetik a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.

: Leginkább a húgyutakra kifejtett gyógyító hatásáról ismert. Pedig sok más jótékony hatása is van. Az áfonya népszerű bogyós gyümölcs, amely kiváló K-vitamin forrásként szolgál, ezen felül C-vitamint, mangánt is tartalmaz. Az áfonya antioxidáns polifenolokat is tartalmaz, úgynevezett antocianinokat. Az áfonyából származó antocianinok csökkenthetik az oxidatív stresszt, csökkentve a szívbetegségek kockázatát mind az egészséges embereknél, mind azoknál, akiknél magas a betegség kockázata. Az áfonya csökkentheti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát is. Kutatások kimutatták, hogy az áfonya vagy a bioaktív áfonyavegyületek javíthatják az inzulinérzékenységet és akár 26%-kal csökkenthetik a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. szeder : Csökkenti a koleszterinszintet, magas folsavtartalma miatt a várandós nőknek ajánlott, gyulladásgátló hatással rendelkezik, szabályozza a vércukorszintet és a vérnyomást.

szeder : Csökkenti a koleszterinszintet, magas folsavtartalma miatt a várandós nőknek ajánlott, gyulladásgátló hatással rendelkezik, szabályozza a vércukorszintet és a vérnyomást.

ribizli: A piros és a fekete ribizli is nagyon sok rostot tartalmaz, ezért jótékonyan hat az emésztésre és sokáig biztosítja a telítettség érzését. Szabályozza vércukorszintet, erősíti a csontokat, az ízületeket, segíti a vérképződést és a sebek gyógyulását is. Az érzékeny gyomrúak és refluxban szenvedők mértékletesen fogyasszák. Címlapkép: Getty Images