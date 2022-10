Kapkodják a fejüket a napelemes cégek: mutatjuk, mire számítanak a váratlan bejelentés után

Egyelőre még a napelempiac sem tért magához a legfrissebb kormánydöntést követően, mindenki a részletszabályokra vár.

Erre senki sem számított

- közlöte a VG megkeresésére Szenyán Endre, az A1 Solar ügyvezető igazgatója. Arra a hírre reagált, hogy Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette, felfüggesztik a napelemek betáplálási kötelezettségét. Kiemelte, több opció, alternatíva is rendelkezésre áll ebben a szituációban, ám a leginkább reális megoldás az akkumulátoros rendszerek kiépítése lehet, ez azonban jócskán megdrágíthatja a beruházásokat.

Az energiaválságnak leginkább kitett csoportnak nagy nehézséget jelenthet ez a pluszköltség

- tette hozzá a szakember, majd kiemelte azt is, hogy nagy kérdés, lesz-e elég termék, hiszen eddig néhány százat adtak el ebből havonta országosan, ha most hirtelen megnő a kereslet, drasztikus alapanyaghiány várható. Szenyán Endre szerint, megoldás lehet az is, ha gyorsul az engedélyeztetés, ám azt több forrásunk is megerősítette, hogy a szolgáltatókra irreálisan sokat kell várni, akad olyan jóváhagyás, amelyet december óta nem kaptak meg.

Ahogy a portál írja, több cégvezetőt is megkerestek, de a legtöbb azt nyilatkozta, hogy a részletszabályok ismerete nélkül névvel nem szeretne nyilatkozni, ám azt mind megerősítették, hogy a drágulás elkerülhetetlen.

