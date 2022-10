Távhős rezsipara: ezt a vidéki nagyvárost is sokkolták a tények, most erre készülnek

Debrecenben is lesznek olyan intézkedések, amelyek érintenek majd sport- és kulturális létesítményeket. A polgármester viszont az Indexnek azt nyilatkozta, hogy továbbra is lehetőség lesz színházba, koncertre járni.

Nincs olyan önkormányzat ma Magyarországon, amelyik ne aggódna az elszálló energiaárak miatt. Jelentős gazdasági előnyt jelenthetnének az autóiparhoz kapcsolódó nagyberuházások Debrecennek, azonban az ahhoz kapcsolódó eredmény jelentős részét elégetik és elvilágítják gáz és áram formájában – nyilatkozta az Indexnek Papp László, Debrecen polgármestere, aki kiemelte, hogy nem kis kihívás szinte az egyik pillanatról a másikra a többszörösen megemelkedett távhő biztosítása, amely kiegyenlítéséhez Debrecennek is meg kell húznia a nadrágszíjat. Tartósan nem a kigazdálkodásban látja a megoldást, hanem az átszervezésben és az észszerűsítésben.

Debrecenben is a távhő ára mellbe vágó mértékben megugrott, hiszen egyik pillanatról a másikra, szeptember 30-ról október elsejére az intézményi felhasználók esetében a 16-szorosára emelkedett, de ez december 31-ig van érvényben.

Egy Debrecen-méretű város esetében súlyos milliárdokról van szó, így az energiaköltségek kigazdálkodásához nem elég egyszerűen meghúzni a nadrágszíjat, mert ezt a költségnövekedést egyszerűen nem lehet kigazdálkodni. A döntéseinknél azonban prioritásként kezeljük az óvodák, a bölcsődék és a szociális intézményrendszer zökkenőmentes működését.

- közölte a város polgármestere.

Nyilvánvalóan lesznek olyan intézkedések, amelyek érintenek majd sport- és kulturális létesítményeket. A polgármester azt ígérte, hogy továbbra is lehetőség lesz színházba, koncertre járni. Ami változás várható, hogy a Kodály Filharmónia és a Csokonai Színház a következő hónapokra az új, most nemrég átadott Csokonai Fórum épületébe költözik. Ezzel a gyakorlattal él a Debreceni Szakképzési Centrum is. De nem kizárt, hogy Debrecenben is intézményi bezárásokra kényszerülnek majd.

