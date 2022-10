Beüthet a napelem-krach a magyar családoknál: milliókat nyerhet, aki időben lépett

A kormány múltheti bejelentése óta megindult a találgatás, hogy mennyire éri meg belevágnia annak a napelemtelepítésbe, akinek ez idáig nem sikerült. Azzal ugyanis, hogy a megtermelt energiát csak a saját otthonunkban, a termelési idő alatt használhatjuk fel, jelentősen megnövekedtek a telepítési költségek, amivel párhuzamosan megnőtt a befektetés megtérülésének ideje is. A kérdés az, hogy pontosan mennyivel, illetve az ingatlanpiacra milyen hatással lesz a változás. A Pénzcentrum utánajárt.

Október 13-án, a Kormányinfó keretei között jelentette be Gulyás Gergely, hogy a megnövekedett igények és a hálózat rendkívüli túlterhelése miatt a kormány úgy döntött, hogy változtat a telepítés szabályain és felfüggeszti a betáplálási lehetőséget a villamosenergia-rendszer felújításáig, írja a Pénzcentrum.

Amiről nem tudni, hogy mikor fog megtörténni, ha egyáltalán megtörténik a közeljövőben. Azaz akik ezután telepítenének napelemrendszert, azokra már új szabályozás fog vonatkozni, tehát a megtermelt energiát csak a saját házunkban használhatjuk fel. A felfüggesztés részletei jelenleg még ismeretlenek, ugyanis a részletek még nem jelentek meg a Magyar Közlönyben.

Az uniós irányelvek értelmében a jelenlegi elszámolási rendszer eleve csak 2023. december 31-ig maradhatott volna érvényben, de a bejelentés így is váratlanul érte a lakosságot és a napelemes szakmát egyaránt. A változások miatt ugyanis a napelemek telepítésének megtérülési ideje a sokszorosára növekedett, ráadásul az energiafelhasználás időpontját az energia megtermeléséhez kell időzíteni.

Ha ezt nem tudjuk megoldani (tehát nem napközben használjuk el a legtöbb energiát), akkor kénytelenek vagyunk akkumulátort venni, ami több okból is problémás lehet: a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) elmondása szerint egy akkumulátoros tároló is legfeljebb a napközbeni túltermelést képes tárolni, hogy miután hazaértünk fel tudjuk használni környezetbarát módon a megtermelt energiát.

Nem utolsó sorban pedig milliókkal növeli meg a költségeinket. A tavaly novemberben kiírt lakossági napelemtelepítési pályázat 2,9 millió forintra taksálta egy 5 kWp teljesítményű, 2,2 millió forintba kerülő napelemes rendszerhez tartozó akkucsomag telepítésének költségét. Az árak pedig azóta csak tovább emelkedtek és az árak növekedésével párhuzamosan a megtérülési idő is folyamatosan növekszik. A szakértők azonban még reménykednek, hogy a Közlönyben megjelenő végleges rendeletben már egy megfontoltabb döntés fog állni.

Tényleg ennyire szűkös a kapacitás?

Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője szerint az már egy régóta köztudott tény, hogy az ország nagyrészén a közcélú villamos hálózat elavult állapotban van és nem fogja tudni elbírni a megnövekedett keresletet az új napelemes rendszerek iránt. Mivel sok helyen tényleg ennyire rossz a helyzet, így a bejelentés oka nem érte a szektort váratlanul. A probléma Székely András szerint inkább az, hogy bár a szakmai szervek többször is jelezték ezt a problémát, azt nem vették komolyan, így nem sikerült megelőzni a jelenlegi helyzetet.

Ami minket és a szakmát sokkal inkább megdöbbentett, az az, hogy egy általános betáplálási tiltást jelentettek be. A magyar hálózat valóban nagyon sok helyen elavult, de közben sok helyen pedig még bőven van kapacitás a napelemes rendszerek csatlakoztatására és betáplálására

- mondta el az ügyvezető a lapnak, aki abban reménykedik, hogy a kormány mérlegelni fogja ezt a szempontot és a végleges határozatban nem általános tiltást fog elrendelni, hanem a valós helyi kapacitást fogják figyelembe venni. Azaz az lenne az ideális, ha a szolgáltató dönthetne arról, hogy az adott fogyasztási ponton működhet-e a visszatáplálós rendszer vagy sem. Amennyiben pedig a válasz nem, a cél az lenne, hogy abban az esetben legyen megtiltva a csatlakozás, hanem támogassák a visszwatt védelmet és a hibrid megoldások működését. Vagyis a háztartásoknál szükség esetén vételezni lehessen a hálózatból, miközben a felesleges energiát szolár akkumulátorokban tárolja a rendszer, amit este ki lehet onnan venni. Sőt, céges, nappali zsinór fogyasztók esetén még akkumulátorra sem lenne feltétlenül szükség, csupán a visszatáplálást szabályzó visszwatt védelmére, esetleg okos fogyasztásszabályzók beépítésére.

Mennyi idő alatt térül meg a befektetésünk?

Bár a rendelet megjelenéséig leginkább a sötétben tapogatózunk mégis fontos arról beszélnünk, hogy ha mindezek ellenére továbbra is belevágnánk a telepítésbe, hogy a befektetésünk megközelítőleg – a jelenlegi energiaárak mellett – mennyi idő alatt is térülhet meg.

A válasz persze összetett, hisz nagyban függ a rendszer nagyságától, a fogyasztási igényektől, attól, hogy a fűtés teljesen elektromos-e, vagy csak kiegészítésképpen használjuk alkalmanként.

De vegyünk egy olyan ingatlant példaként, ahol az alap gázfűtést meghagyjuk a téli, nagy energiaigényű időszakban, de minden mást elektromos árammal működtetünk, beleértve a tavaszi és őszi átmeneti időszak fűtését is. Székely András számításai szerint egy ilyen ingatlan esetében nagyságrendileg egy 10 ezer kWh éves energiafogyasztással számolhatunk, miközben az ezt megtermelő napelemes rendszer 9 kWp teljesítményű, ami a működése szerint lehet hálózatra visszatáplálós rendszer, visszwatt védelemmel és okos fogyasztásmérővel ellátott hibrid rendszer, vagy szigetüzemű hálózatfüggetlen rendszer.

Egy ekkora hálózatra visszatáplálós napelemes rendszer ára ma a cégünknél bruttó 4-4,5 M Ft körül alakul. A jelenlegi ~70 Ft / kWh lakossági villamosenergia árak mellett a megtérülés idő valahol 6-7 év közé tehető. Ugyanez a 9 kWp napelem rendszerméretű, de 5 kW - 10 kW vagy 15 kW teljesítményű akkumulátorral, visszwatt védelemmel, és okos fogyasztásmérővel ellátott hibrid napelemes rendszer a kisebb kapacitású akkupakkal megközelítőleg 5,5-6 M Ft, a nagyobbak 6,5 - 7 M Ft körül alakulnak

- magyarázta a szakértő, aki szerint a fenti esetben – ha a jelenlegi lakossági 70 Ft/kWh-val számolunk egy kisebb, 5 kW teljesítményű akkupakkal számolva 8-8,5 év, 10 kW-os teljesítményűvel 9,5 év, míg 15 kW-os eszközzel számolva már több mint 10 év a megtérülési idő.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a jelenlegi lakossági árak nem tükrözik továbbra sem a világpiac árait, vagyis, ha 2023. januártól a mostani 70 Ft / kWh árat 100 - 160 Ft/ kWh-ra emelik (akár a nyugati országoknál), akkor a napelemes rendszerek megtérülési ideje ismét kedvezőbben fog alakulni (akár feleződhet is). Amit szintén nem érdemes elfeledni, hogy a napelemes rendszer ezután is növelni fogja az ingatlan értékét, nem beszélve arról, hogy a mindennapokban egy ilyen rendszer biztonságot tud nyújtani a horrorisztikus rezsiköltségek elől is

- tette hozzá Székely András. Ebből pedig látható, hogy a megtérülési idő jócskán megnövekedett, hiszen pár hónappal ezelőtt a rezsiemelés bejelentésekor még egy 5-6 éves megtérülési időszakkal számolhattunk. Azonban továbbra is érdemes lehet belevágnunk, hiszen az ingatlanunk értékét továbbra is jelentősen megnöveli már csak az is, ha megkaptuk már az engedélyeket.

Címlapkép: Getty Images