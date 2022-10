Sztrájk lesz: 600 vidéki tanárnak lett elege, nem hagyják, hogy megosszák őket

Szegeden és környékén összesen 23 iskolából eddig összesen 663 pedagógus írt alá egy közös nyilatkozatot, miszerint elítélik a hatalom megfélemlítési módszereit és közösen sztrájkba lépnek, ha egyiküket kirúgják vagy máshogyan retorzió éri az oktatás jobbá tételéért való kiállása miatt - írta a HVG. Csütörtökön élőláncot tartanak Szegeden, jövő héten pedig az országos sztrájkhoz is csatlakoznak az aláírók.

A leghatározottabban elítéljük a hatalom megfélemlítési módszereit, amivel az oktatásügy jobbá tételéért harcoló kollégáinkat büntetik, megalázó módon fenyegetik, méltatlanul elbocsátják!

– olvasható abban a nyilatkozatban, melyet 23 szegedi, hódmezővásárhelyi, bordányi, domaszéki és szentesi iskolából eddig összesen 663 pedagógus írt alá, de várják még a további csatlakozókat - írta a HVG.

A nyilatkozatban még szerepel:

Kijelentjük, hogy itt helyben, Szegeden és környékén nem tűrjük, hogy bárkit meghurcoljanak, ha a jelenlegi oktatáspolitikával szemben jogosan és határozottan fellép. Amennyiben ez megtörténne, a nyilvánosság minden rendelkezésünkre álló erejével fogjuk megvédeni kollégáinkat, legyen az óvodai, iskolai, gimnáziumi vagy a szakképzésben dolgozó munkatársunk! Egységesen állunk ki egymásért!

A közleményt több más szegedi kollégájával együtt kezdeményező Milodánovics-Hegyi Adrienn szegedi tanár a hvg.hu-nak azt nyilatkozta, hogy ez azt jelenti, hogy 300 kollégájukhoz hasonlóan

ők is sztrájkba kezdenek és közösen demonstrációkkal hívják fel a figyelmet, ha valakit szankcionálnak az oktatásügyi kiállása miatt.

Hozzátette: a nagyon beszűkített sztrájktörvény ellenére is egyelőre ezt a megoldást választják – például az érettségiztető tanárok a többi órájukban –, de a jövőben más fellépési formákon is gondolkoznak. Mivel a szakszervezetek által meghirdetett gördülő sztrájk lényege, hogy egymásnak továbbadva más-más időpontban tartanak munkabeszüntetést, itt nem ezt alkalmaznák, mert most épp az egyszerre történő kiállás és a szolidaritás a lényeg – jegyzi meg.

A nyilatkozat aláírói kiemelik, hogy egységesen lépnek fel az oktatás bármelyik részterületének a képviseletében az óvodáktól az általános iskolákon át a gimnáziumokig, a Szakképzési Centrumok intézményeitől a tankerületi iskolákig és

nem hagyják, hogy megosszák őket.

