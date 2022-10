Aki most nem lép, végleg lemarad: brutális rohamra készülnek a napelemes cégek

A kormány szombati bejelentése szerint már csak október 31-ig fogadják be azokat a kérelmeket, amelyek hagyományos, visszatáplálásos napelem rendszerhez kérnek engedélyt. Azaz, mostantól mindenki csak szigetüzemű rendszert telepíthet, nem adhatja át a felesleges energiát a hálózatnak. Ez a gyakorlatban a szaldós elszámolás végét is jelenti mindenkinek aki ezután telepít, vagy módosít, bővít rendszerén. Nem csoda, hogy a napelemes cégek óriási dömpingre számítanak az utolsó héten. A WOOWW Solar például ötszörös-tízszeres érdeklődést jósol, még a korábban tetőkön dolgozó kollégáik is az engedélykérésekkel foglalkoznak az utolsó napokban.

Bár a Magyar Közlönyben még hivatalosan nem jelent meg, Gulyás Gergely miniszter úr legújabb, múlt szombati bejelentése megerősítette, hogy az új telepítésű, háztartási méretű naperőművek hálózati visszatáplálását átmenetileg szüneteltetik. Ezután egy napelemes rendszer kiépítésének megtérülése sokkal hosszabb idő lesz. Aki azonban október 31-ig bejelenti az igényét, az még a kedvezményes feltételekkel csatlakozhat a hálózathoz, így nagy rohamra számítanak a napelemes cégek. Soha nem látott roham fog indulni a csatlakozási kérelmek beadása kapcsán! Várhatóan Október 31-ig az is be fogja adni, aki ma még csak gondolkodik azon, hogy egyszer jó lenne egy napelem rendszer - mondta Kollár Steve, a WOOWW Solar alapítója, aki gyorsan igyekezett felkészíteni a csapatát a várható terhelésre. Az utolsó napokban ötszörös-tízszeres jelentkezésre számítunk a korábbi időszakhoz képest. Nálunk most minden mozgósítható kolléga, még a korábban házetőkön dolgozó napelem telepítők is azon fognak dolgozni, hogy az engedélykéréseket mindenkinek be tudjuk adni időben. Úgy kalkulálunk, hogy még pénteken, de legkésőbb szombaton is el tudunk indítani új ügyeket sikeresen. Mi biztosan még vasárnap is azon dolgozunk majd, hogy a 31-i határidő előtt minden papírmunkát el tudjunk végezni - mondta Kollár Steve, a WOOWW Solar alapítója, majd hozzátette: cégük ezzel párhuzamosan azon dolgozik, hogy a sziget üzemmód megfizethető módon váljon elérhetővé az ügyfeleik számára.