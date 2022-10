Dúl a napelembotrány Magyarországon: komoly pofont kapott rengeteg magyar rezsikalandor

A kormány október 13-án bejelentette, hogy átmenetileg megszünteti a háztartási méretű napenergia hálózati visszatáplálásának engedélyezését az új igénylők számára. A döntés nagy felfordulást keltett a piacon, melynek hatására a lakossági igények drasztikusan megugrottak. Bár rendelet még mindig nincs, de már elhangzott a legutóbbi 22-i Kormányinfón, hogy október 31-ig adhatják be csatlakozási igényüket azok, akik napelemet szeretnének a régi szabályozás szerint. Kíváncsiak voltunk a vidéki napemeles cégek helyzetére, ezért felkerestünk több piaci szereplőt, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) a kormány október 22-i bejelentését szigorú közleményben támadta:

Ezzel az iránnyal hatalmas lehetőséget halaszt el a Kormány és hazánk évtizedes lemaradását a napelemes piacon tovább fokozza. Hazánk az EU-ban az utolsó helyen áll villamosenergia termelésben, közel 40% a villamosenergia importunk, amit jelenleg brutális áron szerzünk be 200-400 Ft/kWh közötti áron. Ennek a magas árnak az oka, hogy sokkal nagyobb a kereslet, mint a kínálat, a hazai termelés.Ez rövidlátó és szakmai alapokat háttérbe szorító energiapolitika. A helyett, hogy a fejlesztők, a befektetők, így a lakosság is saját forrásaiból, mindenfajta támogatás nélkül, vállalva az újabb és újabb jogalkotói nehezítéseket megépítené hazánk a legalacsonyabb áron termelő villamos erőműveit. Ehelyett úgy tűnik, azon dolgozik a jogalkotó, hogyan tudja gátolni, visszafogni a napelemes rendszerek terjedését, arra fordíttat a fejlesztőkkel tetemes forrásokat – egész Európában egyedülálló módon-, hogy visszatáplálás mentes napelem rendszereket építsenek.

A fenti szövegrészlet is kellően idézi, hogy mennyire átgondolt intézkedést hoztak, melynek hatására még jobban le fogunk maradni az Európai Unión belül a villamosenergia termelésben. A megnyugtató az, hogy az utolsó helyről nem nehéz még lentebb csúszni.

A napelemek telepítésével foglalkozó cégek közül elsőként Fodor Lajost, az FF.Consulting Bt - “EDISON HOME”, tulajdonosát kerestük fel. Szerinte a napelemes iparág az elmúlt években egy organikus fejlődésen és növekedésen ment keresztül. Persze ebben voltak jogszabályok által indukált hullámhegyek (pl. otthonfelújítási támogatás), de ezek mellett is kijelenthető, hogy szépen elkezdett a társadalmi elfogadottság kialakulni, az emberek beruháztak az otthonaik kényelme és értékállósága érdekében. E mellett pedig a szakmai háttér is szépen felépült és fejlődött. Gondol itt a szakemberekre és a termékválasztékra egyaránt.

A kormány bejelentése az egész napelemes iparágat és a fogyasztókat is hidegzuhanyként érte. Az általános értetlenség mellett felfokozott izgalom van a piacon. Ennek oka kettős: egyrészt azok is idegeskednek, akiknek már folyamatban van az engedélyeztetésük, hogy mit fog tartalmazni a kormányrendelet: vajon az elindított folyamataik elindítottnak minősülnek majd? Másrészt sok új ügyfél is igyekszik kihasználni az utolsó pillanatot és elindítani az engedélyeztetési folyamatot.

A lakossági napelemtelepítés támogatása az energia költségek csökkentésében minimum akkora segítséget jelenthetne, mintha megszűnne a villanyszámlája. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy még mindig nem a piaci árat fizetjük a teljes fogyasztásunkért, számítani kell arra, hogy a mostanra megmaradt kedvezmény sem marad örökké. És akkor ott van még a fűtés kérdése is. Akinek van lehetősége, az akár a teljes fűtést, akár annak egy részét is kiválthatja olyan megoldással (pl. fűtőklíma), aminek a fogyasztását a napelemek fedezni tudják. Hogy egy konkrét példát vegyünk: megtörténhet, hogy a villany+gázszámla, ami most együttesen 60 ezer forint, visszaesik 14 ezerre. Vagy éppen nullára.

Ráadásul a helyzet annyiban speciális, hogy a villamosenergia az egyetlen olyan erőforrás, amelynél esély van arra, hogy megtermeljük magunknak.

A jelenlegi energia árak mellett kulcsfontosságú lenne a fogyasztóknak (a lakosság mellett értsük ez alatt a vállalkozói szektort – és ezen belül is leginkább a kis- és középvállalkozókat), hogy legyen egy alternatívájuk a villamosenergia megtermelésére.

A napelemes rendszerek egyik előnye, hogy kiszámíthatóvá, tervezhetővé teszi a havi kiadások egy részét. Jelen gazdasági helyzetben a tervezett módosításokkal még azok sem tudnak majd magukon segíteni, akiknek amúgy lenne rá lehetőségük.

A napelemes piacon eddig nem kellett még azon gondolkodni, hogy mi lesz, ha a lakossági fogyasztók egyáltalán nem táplálhatják fel a többlet termelésüket. Hiszen még az éves szaldó elszámolást nem alkalmazó országokban sem az a megoldás, hogy nem táplálhatnak fel, csak az kérdéses, mikor és milyen áron adják el az ügyfelek a pillanatnyi többlettermelésüket. A kormány által belengetett helyzetre tehát nincs precedens. Ez nemcsak anyagi, de műszaki, sőt, életvédelmi aggályokat is felvet. Hiszen senki nem tudja, milyen, a szolgáltatók által is elfogadott műszaki megoldás garantálja majd, hogy a rendszer valóban soha, semmilyen körülmények között nem táplál vissza a hálózatba. Gondoljunk csak egy olyan helyzetre, amikor műszaki hiba miatt áramszünet lép fel és a szolgáltató szakembere annak biztos tudatában kezd el dolgozni, hogy nincs áram a vezetékekben. És ha mégis?

A tervezett bejelentések hatásai jó eséllyel csak néhány hónap múlva fognak megmutatkozni, hiszen a már folyamatban lévő beruházások addig lekötik az iparágat. De ettől függetlenül már most gondolkodni kell azon, hogyan tovább. Biztos benne, hogy erre a kérdésre nem mindenki találja majd meg a választ. Számítani lehet rá, hogy a szolgáltatók egy része bedobja a törölközőt, azaz vállalkozások, munkahelyek szűnnek meg. Érdekes kérdés, hogy az ilyen cégek ügyfelei hova fordulnak majd pl. az esetleges műszaki problémáikkal? Röviden összefoglalva: a napelemes szakma hatalmas pofont kapott. Bár egyetlen válságot sem lehet pofonok nélkül megúszni, érdemes elgondolkodni: biztos, hogy ez a pofon jó helyre ment?

A napelemes cégek közül másodikként Hófej Péter napelemtelepítő osztotta meg gondolatait. Szerinte a napelemes rendszerekbe, ha valaki beruház 1,5-2 millió forintot, már azzal éves szinten 3000-5000 kW/h-t ki tudna általa váltani, akkor is, ha egy fejlett, Solaredge rendszert választ. Más kérdés, hogy a mostani bejelentéssel ellehetetlenítik a napenergia hasznosítását.

A bejelentés óta megállt az érdeklődés. Egyedül azok érdeklődnek, akiknél már be van adva, vagy folyamatban van az engedélyeztetési folyamat.

Nem foglalkozik 100%-os napelemek telepítésével, mert kártékonynak tartja, mert abból minimálisat profitál a tulajdonos. A tavalyi árak 20-30 százalékkal emelkedtek. A napelemes piac nagy volumenben nemigen tud alternatív megoldásokban gondolkodni, mint az eddigi hálózatba visszatáplálásos módszer. Már látszik, hogy nem az október 13-i bejelentés fog megjelenni a rendeletben, hanem a 22-i kormányinfón elhangzottak.

Akinek volt egy kis megtakarítása, augusztusban a rezsiár robbanás bejelentésekor a napelemek iránt kezdett érdeklődni. Az október közepi kormányinfó óta, csak az EON-hoz 20-áig 22 ezer igénybejelentést nyújtottak be, ami további 12 ezer igénnyel gyarapodott. Az emberek most kényszerítve vannak rá, hogy benyújtsák az igényeket. Megdöbbentő, de az átállás együtt jár azzal, hogy az alap villamos energia fogyasztása is csökken. Nemcsak azért, mert megtermelik, hanem elkezdik tudatosabban használni az energiát: hamarabb lekapcsolják a villanyt, kikapcsolják azokat az elektronikus eszközöket, amelyek feleslegesen működnek. Az otthoni nagyfogyasztók időzítésével, nappali programozott működésével további energia spórolható meg. Az okos eszközök, dugaljak, távirányítható relék, használatával tovább bővül ezen eszközök köre.

A kormány szerint a hálózat nem bírja a visszatáplálást, amiben valamennyi igazság valóban van. Ha megnézzük a kisfeszültségű, szekunder oldalról, ha több villamosenergiát táplálnak be egy trafókörzethez tartozó naperőművekből, mint amennyit elfogyasztanak, akkor gyakorlatilag megfordul az áramirány és a primer, középfeszültségű oldalon jelenik meg energia. Kérdés, hogy a trafók mennyi ideig bírják feldolgozni ezt az energiát.

Mindenki szeretne környezettudatosabban, kevesebb ökológiai lábnyomot hagyni maga után. Sajnos az elmúlt években elmaradt hálózatfejlesztések fizikai gátat szabnak a napenergia hálózati használatának. Az emberek azzal tudnak magukon segíteni, ha tudatosabban használják a villamos energiát, melyre több módszer is rendelkezésükre áll.

