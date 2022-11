Borsos áron adják ezeket a mézkülönlegességeket: ez lehet a tél immunerősítője?

Elképesztően megdrágult a méz Magyarországon az elmúlt években. Amíg 2002-ben még átlagosan 878 forintért vehetett az ember egy kiló mézet, ez 2021-re közel a háromszorosára emelkedett. 2022-ben sem állt meg a méz árának emelkedése, amelyet most már az egyéb tényezők - így például az aszály, az üzemanyagköltségek és az energiaárak - is befolyásolnak. Mindeközben a felvásárlási árak növekedése sem maradt el, bár ennek mértéke elmaradni látszik a fogyasztói árakétól. Persze az infláció minden mézes termékre kihatott. Így a különlegesebb, fűszeres mézekre is. Hogy mennyibe kerülnek ezek a termékek? Megéri otthon elkészíteni? Ennek is utánajártunk.

Augusztusban véget ért az év a méhészek és a méztermelés szempontjából, ám nem okozott egyértelműen örömöt az ágazat valamennyi szereplőjének. A 2022-es ugyanis hihetetlenül felemás eredményekkel zárul: voltak olyan dunántúli méhészetek, amelyek rekordévet zártak, míg az ország keleti felében munkálkodó kollégáik az ágazat talán legrosszabb évén vannak túl, amint arról korábban Bross Péter, az OMME elnöke is beszámolt.

A statisztikák azt mutatják, hogy az akácméznek kiemelkedő éve lesz a mostani, egészen konkrétan 10 éve nem született olyan jó akácméztermés, mint idén, de jól mézelt a repce és az ezüst hárs is. Azonban a forró és aszályos időszak miatt a nyári méhlegelők - köztük a facélia, a szelídgesztenye, az olajretek vagy a selyemkóró - szinte egyáltalán nem adtak nektárt. Ugyanez volt a helyzet a július elején virágzó, az országban a legnagyobb területen termesztett mézelő növénynél, a napraforgónál is, ami az aszály miatt szintén alig adott mézet, így az idei termés csak a harmada-negyede lehet annak a mennyiségnek, amennyit egy átlagos éviben lepergetnek a méhészek. Ez pedig az idei árakban is nyomon követhető.

A méz felvásárlási és fogyasztói ára Magyarországon (2002-2021) (Forrás: KSH/MTVA Sajtóarchívum/MTI)

A méz kétségkívül soha nem tartozott az olcsóbb élelmiszerek közé, már 2002-ben is átlagosan 878 forintot kértek el a fogyasztóktól kilójáért. Azóta azonban jóformán folyamatosan emelkedett a méz fogyasztói átlagára és ha volt is egy-egy kis csökkenés (2006-ban és 2016-ban), az nem bizonyult tartósnak. 2002 és 2021 között a méz fogyasztói átlagára 177%-kal drágult meg, vagyis csaknem háromszorosára emelkedett - derült ki a KSH adataiból.

Ez idő alatt, bár határozottan emelkedett méz felvásárlási átlagára is, ott jóval nagyobb kilengések voltak. 2002-ben a méz kilóját még 505 forintért vették át a termelőktől, ami a fogyasztói árnak csupán az 57,5%-a volt. Ez 2021-re 1248 forintra nőtt, ami 147%-os növekedést jelentett a felvásárlási árak tekintetében. Ha azonban összehasonlítjuk a felvásárlási és a fogyasztói átlagárat, azt kell látnunk, hogy az előbbi az utóbbinak csak 51,2%-a, vagyis a termelőknek kevesebbet fizettek a mézükért, mint 19 évvel ezelőtt.

A mézárak emelkedése azonban nem állt meg 2021-ben, idén több tényező is befolyásolta azokat, így például a termés mennyiségét és minőségét nagyban befolyásoló aszályos időszak, valamint az üzemanyagköltségek és az energiaárak elszabadulása. Ahogy arról korábban Mészáros János, A Zselic Méhészeti egyesület elnöke nyilatkozott: a piacon 3000-3800 forint között lehet akácmézet kapni, a reális ár 3200-3500 forint között mozog, amely már az infláció követését is tartalmazza. Egy másik méhész, Juhász Zsolt tavaly 4 ezer, idén pedig 4500 forintot kér el az üveges akácméz kilójáért. Eközben a felvásárlási árak is nőttek, a szakemberek szerint idén 1800-2000 forint körüli áron vásárolták fel az akácméz kilóját.

Nem mindegy azonban, hol és kitől szerzi be az ember ezt az élelmiszert. A multikban és az élelmiszerboltokban a felvásárlási ár akár háromszorosáért, a piacokra és vásárokra jellemző fogyasztói áraknak pedig a kétszereséért kínálják a mézet. A boltokban kapható mézek még a legoptimistább becslések szerint is legalább ezer forinttal drágábbak a piacokon tapasztalható áraknál. A méhészek arra biztatják a fogyasztókat, hogy közvetlenül a termelőtől szerezzék be az őszi-téli mézszükségletüket.

Mi a helyzet a mézkülönlegességekkel?

A méz már önmagában is egészséges, de fűszerekkel, gyógynövényekkel még pikánsabbá is tehetjük. Így nem csupán az érzékeinket kényezteti az étel, de az immunrendszerünket is támogatja. Ráadásul egyszerűen elkészíthetjük, akár mi magunk, otthon is. De ne szaladjunk ennyire előre. Mivel a mézkülönlegességek néha drágábbak a hétköznapi mézeknél, ezért megnéztük, hogy mennyibe kerülnek körülbelül a termesztők, boltok polcain.

A The Chili Doctor chilis méze 2690 Ft.

A Chiller Manufaktúra kínálatában a chilis repceméz 1800 Ft.

A Mézbarlang shopjában a chilis méz 2970 Ft, de találunk mogyorós-fahéjas mézet is 3470 forintért is.

Mézes Gergő shopjában a chilis méz 1750 Ft, a fokhagymás méz 1750 Ft, a mentás méz is 1750 Ft, a kávés méz 1750 Ft és a kapros méz is 1750 Ft.

Jól látszik az árakból, hogy bizony vannak borsos áron kínált mézek a termelőknél. Persze kifoghatunk itt is kedvező ajánlatokat. Ha kísérletező típusok vagyunk, akkor viszont magunk is készíthetünk hasonló, fűszeres mézeket. Hogyan? Mutatjuk is!

Hogyan készül a házi, fűszeres méz?

Milyen mézet válasszunk?

A fűszeres méz elkészítéséhez válasszunk enyhébb ízű, nem annyira karakteres mézeket, így ideális választás lehet az akácméz vagy a vegyes virágméz. Készítsük elő a használni kívánt fűszer- vagy gyógynövényeket. Fontos, hogy a fűszeres mézhez szárított egész fűszereket használjunk, melyeket esetleg mozsárban tudunk kicsit megtörni, hogy kiszabadulhassanak az aromák, illatok.

Arányok és ízek

Általában két deci mézhez egy kiskanálnyi szárított fűszert tegyünk. Először a fűszereket helyezzük az üvegekbe. Ezt követően öntsük fel az üveget mézzel, majd jól zárjuk le. Ragasszunk rá címkét, írjuk rá a dátumot. A méz körülbelül öt-hét nap alatt vonja ki a fűszerekből az aromát, ezt követően szűrjük le, majd fogyaszthatjuk is már. Ha karakteresebb ízt szeretnénk elérni, akkor hagyjuk még tovább a mézben a fűszereket.

Sláger ízek

A legkedveltebb fűszerek, melyeket a mézbe keverhetünk, a vanília, a fahéj, a szegfűszeg vagy a kardamom. De jó párosítás a citromhéj és a gyömbér is, továbbá a levendula és a vanília, vagy a rozmaring és a narancshéj.

Ehető illóolajokkal

Léteznek bevizsgált, élelmiszerbiztonságilag is alkalmazható illóolajok, melyek segítségével még pikánsabbá tehetjük a mézünket. Egy deciliternyi mézben keverjünk el jól egy csepp rózsa illóolajat vagy citromfüvet, esetleg a téli megfázásos időszakban 2-3 cseppet az eukaliptusz illóolajok közül, a gyerekek esetében is alkalmazható Eucalyptus radiata illóolajból.

Mire használhatjuk?

A saját kezükkel készített mézből a kicsik is szívesen esznek. Használjuk ezt ki, hiszen a tél vége felé még inkább szüksége lehet a szervezetüknek arra, hogy az immunrendszert támogassuk. Reggelente egy kiskanállal adjunk az egy évnél idősebb gyerekeknek a fűszeres mézből, és mi magunk is együnk belőle. Tehetjük ezen kívül a teánkba vagy a kávénkba, de ízesíthetünk vele salátát, gyümölcsöket, vagy keverhetjük süteményekhez is, sőt palacsintába tekerve, kenyérre kenve is mennyei tud lenni. A leszűrt mézet akár egy éven túl is felhasználhatjuk.

Címlapkép: Getty Images