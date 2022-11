Nem lesz elég hal a karácsonyi halászléhez? Egy biztos, méregdrágán kínálják majd

A legtöbb haltermelő rendkívül gyenge évre számít idén, az is megeshet, hogy nem jut mindenkinek elég magyar hal karácsonykor- közölte a Tolna megyei hírportál.

November 2-án megkezdték a lehalászást a széptölgyesi halastónál is - számolt be róla a Tolna megyei napilap. Az ágazatvezető szerint kevesebb hal van a tavaikban, mint amire még tavasz elején számítottak.

Fördős József, a Pannónia Mezőgazdasági Zrt. ágazatvezetője a lapnak elmondta:

A súlygyarapodás messze elmaradt attól, amit vártunk, darabszámra megfelelő lenne a halállomány, de sajnos az áprilisi hideg időben, majd az ezt követő forró szárazságban nem tudtak megfelelően fejlődni a halak, csak vegetáltak a tóban.

Az már most látszik, hogy országos átlagban is jóval kevesebb a hal mint az elmúlt években. Ebből adódóan a felvásárlók is többet fizetnek a termelőknek mintegy húsz százalékkal. Erre még a kereskedő is ráteszi a maga hasznát, mire a vásárlóhoz jut a hal, már ötven százalékkal is többet kell fizetni érte, mint egy évvel ezelőtt.

A magasabb felvásárlási ár jól jön a termelőknek, hiszen ezen a területen is minden megdrágult. A halastavak fenntartásának két legnagyobb költsége a telepítés és a takarmányozás. Fördős József elmondta a lapnak, a telepítéshez szükséges tenyészhalnak idén is emelkedett az ára, akárcsak a halak neveléséhez szükséges takarmányoké.

Utóbbi ára pont a háromszorosa a tavalyi árnak.

A lehalászás is nagyobb költséget jelent, de ez évente csak egyszer van.

A lehalászást követően a halak a telelőbe kerülnek, majd karácsony előtt az üzletekbe. A tavak gazdái egymásra is figyelnek, hiszen az egymás alatt lévő tavaknál a munkálatokat is össze kell hangolni. Széptölgyesen például négy halastó van egymás szomszédságában, az alsó kettőnél kezdték a lehalászást, majd ezt követően eresztik le a tavakból a vizet, csak ezután kezdődhet a munka a másik két tónál.

Másutt sem jobb a helyzet

Sok kisebb-nagyobb egyéb halastó is van Tolna megyében, például Aparhant, Bonyhád, Váralja, Varsád, Szakadát, Attala és Őcsény környékén. A lap által megkérdezett termelők rendkívül gyenge eredményre számítanak. Van, ahol már be is fejeződött a lehalászás, van, ahol még el sem kezdték és olyan is volt, aki már júliusban, kényszer-lehalászás miatt végzettezzel a munkával.

Címlapkép: Getty Images