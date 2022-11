Ez a termék alig drágult az elmúlt év alatt: most indulhat érte az igazi roham?

Az átlagos éves magyarországi drágulásnál alacsonyabb mértékben drágultak itthon a televíziók. A lapunknak megszólaló legnagyobb elektronikai cikk kereskedők szerint leginkább azért, mert óriási a verseny, és nem merik az árfolyamveszteségeket a vásárlókra terhelni. Akárhogy is, nagyon durva szentháromság állhat most össze a tévék piacán, hiszen nem elég, hogy pár hét múlva Black Friday, ami berúgja a karácsonyi nagy költekezés időszakát, de még a foci vb is rendkívül rendhagyó módon nem nyáron, hanem majdhogynem november közepén indul. A nagy sportesemények pedig amúgyis melegágyai az új tévé beruházásoknak, hát még most mennyire az lesz.

Ahogy a Pénzcentrum írja, már csak 15 nap, azaz két hét, és egyetlen nap, mire kezdetét veszi a 2022-es foci világbajnokság, ami összességében a 22. nemzetközi összecsapás lesz. A meglepően szokatlan rendezési dátumot a rendező országban tapasztalható időjárás okozza. A rendező ugyanis Katar lesz, ahol a nyár elviselhetetlen forróságot jelentett volna a kültéri sportoláshoz, így idén foci világbajnokot nem nyáron, hanem majd csak december 18-án, hat nappal karácsony előtt avat a világ. Az ide megmérettetés tehát abszolút egybeesik az évvégi nagy költekezést megindító Black Friday akciókkal, majd folyamatosan párhuzamosan fog haladni a karácsonyi vásárlási dömpinggel. Ami azt is jelenti, hogy az amúgy nagy, nemzetközi sportesemények rendezésekor mindig rendkívül megugró televíziós piac idén még nagyobbat robbanhat. A Pénzcentrum éppen ezért most annak járt utána a három legnagyobb hazai elektronikai kereskedők segítésével, hogy mire számíthatnak a magyar vásáról az idei év végén tévé fronton. Milyen árakkal kalkulálhatnak, ezek mennyit nőttek tavaly óta, de a szakértőket megkérdeztük arról is, mire érdemes figyelni tévévásárláskor. Ide kattintva már olvasható is a cégek elképzelése az év alakulásáról, illetve a várható rohamról. Címlapkép: Getty Images