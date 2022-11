Folytatódik az árhorror a henteseknél: ennyire kúszhat fel karácsonyra az ünnepi húsok ára

A madárinfluenza járvány idén is hatalmas pusztítást végzett az ágazatban, rengeteg állományt fel kellett számolni. De nem csak ez a csapás érintette az ágazatot: egekben vannak a takarmányárak, az infláció hatása már a boltokban is érezhető, így egyre drágább a kacsa- és a libahús is.

Szeptember elején közölte a Nébih, hogy Portugáliától Finnországig számos európai országban kimutatták a magas patogenitású madárinfluenza vírusát, ami egyértelmű igazolja, hogy a betegség továbbra is fokozott és folyamatos veszélyt jelent a baromfiállományokra. A hatóság ezért felhívta az állattartók figyelmét, hogy állataik védelme érdekében kiemelten fontos a járványügyi előírások betartása! A járvány idén is hatalmas pusztítást végzett az ágazatban, rengeteg állományt fel kellett számolni.

Novemberben ismét lecsapott a kór

Magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta két Bács-Kiskun megyei tömőlúdtelep állatainál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A Bács-Kiskun megyei Bugac településen található, mintegy 450 db tömőludat számláló állományban a megemelkedett elhullás és az idegrendszeri tünetek hívták fel az állattartó figyelmét a madárinfluenza esetleges megjelenésére. A Kiskunmajsán található 800 db-os tömőlúd-állományban ugyancsak a megemelkedett elhullás miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja. A Nébih laboratóriuma mindkét esetben a vírus H5N1 altípusának jelenlétét igazolta.

Az állategészségügyi szakemberek az érintett állományok felszámolását már gyanú alapján megtették, ezenkívül a kontaktgazdaságokat is felszámolták a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében. A fertőzött gazdaságok körül a szakemberek kijelölték a 3 km sugarú védőkörzetet, valamint a megfigyelési körzetet, mely utóbbi átnyúlik Csongrád-Csanád megye területére is.

Új intézkedésként Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye korlátozással nem érintett területein:

Tilos a víziszárnyas baromfik betelepítése és mozgatása. Ez alól kivételt csak az azonnali vágásra történő szállítás jelent, ilyen esetben az állatmozgatást megelőző 72 órán belül kötelező a szállítással érintett termelési egységenként 20 kloáka és 20 légcső/garat tampon beküldése a Nébih diagnosztikai laboratóriumába.

Nem víziszárnyas baromfik vágóhídra és továbbtartásra szállítását megelőzően 72 órán belül szintén kötelező a szállítással érintett termelési egységenként 20 kloáka és 20 légcső/garat tampon beküldése a Nébihbe.

Mindegyik esetben a szállításnál közreműködő szolgáltató állatorvos felelőssége, hogy a szállítás csak a kedvező laborvizsgálati eredmények birtokában valósulhasson meg.

A fentieken túl az ország egész területén érvényben van a víziszárnyasok technológiai mozgatását megelőző kötelező tamponvizsgálat, de mostantól ez esetben is a szállítás feltétele a kedvező eredmény rendelkezésre állása.

A magas kockázatú megyékben, azaz Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén a kereskedelmi célból baromfit tartó gazdaságokban mostantól ismét kötelező zártan tartani a baromfikat. Ezen megyékben a „háztáji” állományokra érvényes új előírás a fedett helyen történő etetés, itatás és esetükben is, bár nem kötelező, de erősen ajánlott a zártan tartás.

Nehéz volt az idei év a szakemberek szerint

Hogy a helyzetet részletesen bemutassuk, a HelloVidék a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakembereit kérdeztük arról: milyen mértékű volt idén a madárinfluenza fertőzés Magyarországon illetve milyen veszteséget jelentett ez az ágazatnak.

Ahogy a Nébih szakemberei vázolták: 2022 áprilisától kezdődő járvány során 5 megyében összesen 176 magaspatogenitású madárinfluenza-kitörést állapítottak meg a szakemberek. A megelőző céllal történt felszámolásokat is figyelembe véve, 250 telepen csaknem 3,5 millió állat leölésére és ártalmatlanítására került sor.

A járvány Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyét érintette, közülük legnagyobb mértékben Bács-Kiskun megyét.

A madárinfluenza elsősorban a hazai víziszárnyas (kacsa és liba) szektort érte el, az érintett gazdaságok mintegy 85%-a innen került ki. Ezen belül a

mulardkacsa- (758 ezer db)

és pecsenyekacsa- (1,085 millió db) állományok aránya volt a legmagasabb,

de kiemelkedő a fertőzéssel érintett tojótyúkok (907 ezer db) száma is.

Ez utóbbi esetben ugyan nem volt magas a felszámolt telepek száma, viszont az ott tartott tojótyúkok létszáma annál inkább, vagyis alacsonyabb telepszám mellett is sok állat vált érintetté.

A 2022 tavaszán dúló járvány megközelítőleg 11 milliárd forint közvetlen kárt okozott a gazdáknak. A járványügyi intézkedések során felszámolt állatokért, a megsemmisített ragályfogó anyagokért, tárgyakért annak tulajdonosa állami kártalanításra jogosult, amennyiben nem merül fel kártalanításból kizáró ok. A kártalanítási határozatokat már elkészítették a területileg illetékes kormányhivatalok. A kifizetések folyamatosan történnek, minden esetben a határozatok véglegessé válásától számított 60 napon belül.

A csapást a pénztárcánkon is megérezzük

Az ilyen nagyszámú állat kiesésével járó járványok természetesen hatással lehetnek a hazai fogyasztói árakra is, még ha az érintett állatok, illetve az azokból származó termékek jelentős része exportra került volna is. A hazai kereskedelemben azonban az elmúlt év során nemcsak a madárinfluenza-járvány, hanem nagyon sok egyéb tényező is befolyásolta a fogyasztói árakat. Az aszály következtében nagymértékben megemelkedtek a takarmányárak, az energiaárak többszörösükre nőttek, valamint emelkedett az élőmunka díjazása is.

A szomszédunkban zajló háború kedvezőtlen hatása megkérdőjelezhetetlen, s annak végkifejlete jelenleg kiszámíthatatlan. Ezek, valamint a kedvezőtlen hatásokat enyhíteni, kezelni akaró kormányzati intézkedések mind-mind hatással vannak a fogyasztói árakra. Éppen ezért nagyon nehéz egzakt módon meghatározni, hogy a jelenlegi árakban milyen mértékű a járvány hatása

- hangsúlyozták a Nébih szakemberei.

Mit láthatunk a boltok polcain?

Mivel az évben több dolog is befolyásolta a kacsa- és libahús árát, ezért megnéztük, hogy a nagyobb áruházak polcain mit láthatunk. Ennek tekintetében a legkedveltebb termékeket vettük górcső alá, lássuk is az árakat!

Az Auchan online webshopjában a kacsamell 7 499 Ft/kg, kacsa comb 3999-6299 Ft, a libamell 7999 Ft/kg, a libacomb 5999-9399 Ft/kg áron kapható.

A Tesco webshopjában a kacsamell 4699, a liba comb 5799 Ft/kg, a liba mell 6999 Ft/kg áron vehető meg.

A Spar online shopjában a kacsamell 4549-9899 Ft/kg, 2649-6099 Ft/kg, a libamell 6919-9299 Ft/kg, a libacomb 5539-7299 Ft/kg között mozog.

Az árakat nézve, mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki most Márton napján libát sütne, vagy hétvégn kacsára fanyalodna. Néhány kiló hús ára több tízezer forintba is kerülhet, főleg akkor, ha nagyobb családnak főzünk. Éppen ezért érdemes a szaküzleteket, henteseket is megkeresni, és megnézni az ottani ajánlatokat is, mielőtt bevásárolnánk.

