Ilyen történelmi kastélyt vehetsz most vidéken: 35 millió forintért nagyon megéri?

Elképesztő, miket talál az ember, ha körbenéz az ingatlanpiaci hirdetések között. Éppen ezért indítottuk el korábban Ingatlanturmix nevű rovatunkat, amelyben rendszeresen bemutatunk különleges hirdetéseket, érdekesnek vagy épp furcsának számító épületeket, melyek eladósorba kerültek. Lássuk a mai felhozatalt!

Az elmúlt két évben több mint 40 ezer hitelfelvételt tervező lakásvásárló használta az ingatlan.com hitelintézőjét, aminek hátterét a cégcsoporthoz tartotó money.hu biztosítja. A nagyvárosok közül a legnagyobb mértékben Debrecenben, Szegeden és Győrben nőtt az átlagos önerő összege 22-30 százalékkal. Budapesten idén 14 százalékkal nagyobb ez az érték mint 2021-ben, tájékoztatott az ingatla.com közleményében.

Az elmúlt években jelentősen nőttek a bérek, ami segített a vásárláshoz szükséges önerő megteremtésében. Éves szinten még megfigyelhető lakásdrágulás, ami az önerő és a szükséges hitel összegét egyszerre növeli. Az országon belül komoly eltérések vannak a lakásárakban és az átlagos fizetésekben, ezt tükrözik a hitelintéző adatai is. Ennek köszönhetően ugyanaz a lakásvásárlásra fordított pénzösszeg teljesen más értéket képvisel az egyes városokban

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető szakértője.

A szakértő szerint a jelenlegi lakás- és pénzpiaci helyzet a hitelfelvevőket annyiban segíti, hogy a lakásdrágulás a nagyvárosokban jelentősen lelassult, így már nem kell egyre nagyobb hitelt felvenni egy adásvétel finanszírozásához. A lakásvásárlók számára viszont egyre nagyobb kihívást jelent a kamatok folyamatos növekedése, ami magasabb törlesztőrészletet eredményez a hitelfelvevők számára. Balogh László elmondta, hogy a hitelfelvételt fontolgató vevők akkor tudják előnyükre fordítani a kialakult helyzetet, hogyha a háztartásuk jövedelme lépést tud tartani a felvenni kívánt hitel drágulásával. Emellett fontos a meglévő ingatlan időben történő eladása is, mivel a lakáspiac fékeződése miatt ez is tovább tarthat. Mivel a bankok vevőkért folytatott versenye a teljes futamidő alatt akár milliós különbségeket is hozhat a hitelajánlatokban, ezért most különösen érdemes közülük a legolcsóbbat kiválasztani.

Mire elég a pénzünk vidéken?

Szegeden vannak legjobb helyzetben a nagyvárosi vevők, mert ott 13,9 millió forintos önerővel keresnek átlagosnak eladó lakásokat, amivel akár 46,5 milliós lakások is célkeresztbe kerülhetnek. Ekkora összegből a városban eladásra váró ingatlanok 46 százalékát meg lehet vásárolni. A debreceni vásárlók is előnyös helyzetben kereshetnek, mert az átlagos önerejük 14,7 millió, amivel akár 49,1 millió forintért lehet válogatni, ezeknek a részesedése 45 százalékos az ottani piacon. Pécsen, Székesfehérváron és Győrben 8,2-12,4 millió forintos 30 százalékos saját erővel a meghirdetett lakóingatlanok 22-30 százalékával számolhatnak a vevőjelöltek.

Íme a mai luxusfelhozatal, csak ámulunk-bámulunk

Ki ne vágyna arra, hogy a házból kilépve rögtön csobbanhasson egyet nyáridőben, vagy télen a birtokot körbejárva megelégedéssel nyugtázhassa, hogy ki sem kell tennie a lábát otthonról ahhoz, hogy a napi kötelezően ajánlott egészségügyi sétát gyönyörű környezetben abszolválja. Mi most csak ámulunk-bámulunk, mi minden kerülhet a birtokunkba, ha szemfülesek vagyunk, vagy ha robbantottunk a jackpottal.

1. Nyulason áll Hajdú-Bihar megye legdrágább eladó háza 740 millióért

Hatalmas alapterület, több, különálló épület és rengeteg extra képezi részét a legdrágább megyei ajánlatnak. A Debrecen Nyulasnak nevezett részében kínált exkluzív otthonnak csak a fürdő része akkora, amekkora lakásnak sokan csak örülnének.

Eladó Debrecen egyik legkedveltebb környékén, Nyulason egy több generációs családi ház, ami 9 szobás, 5 fürdőszobás, 2 szintes, ráadásul tartozik hozzá egy 180 m2-es szuterén. A környék csendes, jól megközelíthető, és rendkívül jó elhelyezkedésű. A telek egy 1440 m2-es alapterületű saroktelek.

A telken két különálló ingatlan van, illetve egy hozzá tartozó, fedett 60 m2-es garázs és ehhez tartozó 60 m2-es előtető. Az udvaron a hatalmas kert és egy 70 m2-es feszített víztükrű medence is áll, nyáron még csak a Balatonig sem kell elautózni a kelet fővárosából. A főépület 540 m2 alapterületű, amelléképület 190 m2, a ház kétszintes.

Fotó: ingatlanbazar.com

Az udvaron a hatalmas kert és egy 70m2 feszített víztükrű medence is található. A főépület 540m2 alapterületű. Szuterén 180m2, földszint 180m2, emelet 180m2. A melléképület 190m2 alapterületű 2 szintes. Pince 60m2, földszint 70m2, emelet 70m2. A 60cm-es falaknak köszönhetően rendkívül kedvezőek a rezsiköltségek

- áll a hirdetésben. Az persze más kérdés, hogy ez a kedvező összeg nevesítve vajon mennyi is lehet, talán két négyfős család kéthavi kosztpénzébe is fájhat?

2. 390 millióért eladó gróf Esterházy József egykori tatai ingatlana

A Tatai-tó közelében, gróf Esterházy József egykori ingatlana keresi új lakóját. Ha szeretjük a csendet, a nyugalmat és a harmóniát, ebben a meseházban megtaláljuk. Persze mindennek ára van, de a békesség és harmónia ma igazi kincs, aki teheti, ne sajnálja rá a pénzét.

A XVIII. századig visszavezethető múlttal rendelkező családi ház gyönyörű, eredeti fagerendás födémmel, nyitott tűzteres kandallóval, pincével, fedett terasszal és minden igényt kielégítő terekkel gondoskodik arról, hogy igazán otthonosan érezzük magunkat.

Fotó: ingatlanbazar.com

Az elmúlt években teljes körűen felújították és korszerűsítették az 1410 négyzetméteres parkosított kertben álló melléképületet, 2019-ben átépítették, kétállásos garázs lett kialakítva

- írják a hirdetésben.

A Tatai-tó közelsége ideális ingatlanná teszi a sportot kedvelőknek, kutyásoknak, kisgyermekes családoknak, igazából mindenkinek, aki szeret szép helyen lakni, és a pénztárcája is kellően vastag.

Fotó: ingatlanbazar.com

Ha ragaszkodunk a tradíciókhoz, és szívesen vesszük körül magunkat a boldog békeidők hangulatát idéző bútorokkal vagy az örökségül kapott tárgyakkal, plusz szeretjük némileg a stílusok ízéses keveredését, ez a ház ideális választás lehet. Kicsit eklektikus, jól ötvözi a paraszti romantikát és a polgári nagystíl egyes vonásait: a hagyományőrzést, az eleganciát és az értékállóságot. A klasszikus formavilág itt is azt sugallja, hogy a benne élők számára a több generáción átvonuló ízlésvilág egyfajta maradandó értéket képvisel, biztonságot ad.

3. Alkalmi vétel a klasszicizáló stílusú Battyhány-kastély Szepetneken

Az eladó szepetneki kastély 2017-ben még 16 millió forintért szerepelt az eladó ingatlanok listáján. A jelenlegi ár ugyan magasabb, de még így is pesti garzon árában mérhető az elhanyagolt kincs: 365 négyzetméternyi, történelmi életteret vásárolhatunk potom 35 millió forintért.

Szepetneken - Nagykanizsa közelében - 365 m2-es, az 1800-as évek végén klasszicizáló stílusban épült, FELÚJÍTANDÓ állapotban lévő volt Batthyány kastély eladó. Az épület földszintjén 3 szoba, konyha, wc, közlekedő és lépcsőház található. Az emeleten 3 szoba, nappali panorámás terasszal, közlekedő, wc, fürdőszobának előkészített helyiség, lépcsőház vannak. Az épület alatt nagy boltíves tágas pince van. Az épület felújítását a tulajdonosa már elkezdte, a tetőszerkezet kijavításra került, valamint a felső szinten lévő helyiségekben a nyílászárók ki lettek cserélve, a padozat lett felújítva. A fűtés jelenleg 3 cserépkályhával megoldott az emeleti részen. Telek: 7.000 m2 (103)

- olvashatjuk a hirdetésben.

Fotó: ingatlanbazar.com

Egy ekkora, ilyen árú ingatlanra persze ráfér némi felújítás, de talán megéri, ha tudjuk, hogy a Battyhányiak öröksége ez az épület, és vele egy kis történelemnek leszünk mi magunk is a birtokosai.

Fotó: ingatlanbazar.com

Címlapkép: Getty Images