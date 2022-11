A rendőröknek sem kegyelmez a rezsiszörny: 129 épületét zárja be az ORFK + LISTA

Országosan 129 épületét zárja be az ORFK, rendőrőrsöket, KMB irodákat, kollégiumokat, könyvtárat csuknak be a spórolás jegyében - közölte az Alfahír érdeklődésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Országosan 16 rendőrőrsöt, 78 körzeti megbízotti irodát, 5 autópálya rendőrséget, 7 egyéb rendőrségi épületet, valamint 23 oktatási/rekreációs épületet zárnak be. Összesen 17 helyen szüntetnek meg véglegesen szervezeti egységek - közölte az Alfahír érdeklődésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) (A teljes lista ITT érhető el!)

Az ORFK álláspontja szerint az elhelyezések esetleges változásai a rendőrségi feladatok eredményességét nem befolyásolják, a rendőrség a közrend fenntartását a megváltozott körülmények között is maradéktalanul ellátja.

A bezárással érintett épületeink esetében az energiatakarékossági szempontok mellett a hatékonyságot, a szolgálat szakszerű szervezésének igényét is figyelembe vesszük. Tehát nem kizárólag azon objektumokat zárjuk be ideiglenes vagy végleges jelleggel, amelyek takarékossági okok miatt indokoltak, hanem amelyek nélkül a szolgálatot továbbra is megfelelő szinten el tudjuk látni

- tette hozzá még az ORFK.

Országosan tehát 129 épületét zárja be az ORFK:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 7673 Kővágószőlős, Újtelep 1. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Pécs RK 7622 Pécs, Vargha Damján u. 3.

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 7664 Berkesd, Alkotmány utca 25. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Pécs RK Gyárvárosi Rendőrőrs 7627 Pécs, Puskin tér 15.

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 9023 Győr, Kodály Z. u. 2/E rendőrörs

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Győri Rendőrkapitányság

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 3100 Salgótarján, Hősök út 35. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Az önkormányzat kérésére áthelyezésre fog kerülni egy másik épületbe.

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 8853 Zákány, Május 1. utca 69. Határrendészeti Osztály

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Berzence Közúti Határátkelőhely

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 7030 Paks, Gesztenyés utca 30. Autópálya Alosztály

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Paks Rendőrkapitányság épülete

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Herend, Posta u. 1. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Veszprém Rendőrkapitányság

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Veszprém, Jutasi u. 34. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Veszprém Rendőrkapitányság

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Pápa, Tisza Kálmán u. 54. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Pápa Rendőrkapitányság

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Pápa, Vasútállomás KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Pápa Rendőrkapitányság

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Balatonfüred, Castricum tér 1. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Balatonfüred Rendőrkapitányság

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Balatonakali, Vasút tér 3. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Balatonfüred Rendőrkapitányság

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Halimba, Kossuth u. 99. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Ajka Rendőrkapitányság

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Noszlop, Sport tér 5. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Ajka Rendőrkapitányság

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Városlőd, Templom tér 4. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Ajka Rendőrkapitányság

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Badacsony vasúti megállóhely KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Tapolca Rendőrkapitányság

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Vaszar, Fő u. 27. KMB iroda

Az állomány áthelyezésére kijelölt objektumok neve: Tapolca Rendőrkapitányság

Zala megye járt a legrosszabbul

Megyei szinten így néz ki az összesítés:

Baranya megyében összesen 4 rendőrőrs ideiglenesen, 1 Autópálya Rendőrség ideiglenesen és 2 KMB iroda zárt be véglegesen.

Bács-Kiskun megyében összesen 14 KMB iroda zárt be ideiglenesen.

Békés megyében összesen 5 KMB iroda és 1 oktatási kiképző központ, 1 Police shop, 1 Pihenőház és az M44 autópálya rendőrség zárt be ideiglenesen.

Budapesten összesen 10 Körzeti Megbízotti Iroda zárt be ideiglenesen.

Győr-Moson-Sopron megyében 5 KMB iroda, 1 üdülő, 1 rendőrőrs és 1 rendőrségi apartmanok zártak be ideiglenesen.

Hajdú-Bihar megyében 1 szálláshely, konferencia központ zárt be ideiglenesen.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1 Tiszai Vízirendészeti Rk KMB iroda zárt be ideiglenesen.

Komárom-Esztergom megyében 3 Kihelyezett iroda zárt be ideiglenesen.

Nógrád megyében 4 KMB iroda zárt be ideiglenesen.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB irodája is bezárt ideiglenesen.

Somogy megyében 1 Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság, 1 Balatoni Vízirendészeti Úszóház, 4 Balatoni Vízirendészeti Rendőrőrs, a Határrendészeti Szolgálat ideiglenesen, 2 Autópálya Alosztály és 1 Kiképzési Központ, edzőcsarnok ideiglenesen, és a Határrendészeti Osztály pedig véglegesen bezárt.

Tolna megyében 6 KMB iroda zárt be ideiglenesen, az Autópálya Alosztály pedig véglegesen zárt be.

Vas megyében 3 pihenőház zárt be ideiglenesen.

Veszprém megyében 2 rendőrőrs ideiglenesen, 11 KMB iroda pedig véglegesen bezárt.

Zala megyében 5 rendőrőrs, 1 sporttelep és 18 KMB iroda zárt be ideiglenesen.

Érdekesség, hogy a Miskolci Rendvédelmi Technikumban 3 oktatási épületet, 2 kollégiumot, valamint 1-1 könyvtárat, és tornatermet is ideiglenesen bezártak, illetve a Készenléti Rendőrség 2-2 rekreációs központja és üdülője, valamint 1 uszodája is lakat alá kerül egy időre.

