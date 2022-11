Idén sem maradunk jó pezsgők nélkül: jó évet zártak a termelők az aszály ellenére is

A rendkívül meleg nyári időjárás ellenére jó évjáratban bizakodhatnak a tradicionális pezsgők készítői külföldön és idehaza egyaránt. A pezsgőkészítés szülőföldjének számító franciaországi Champagne-ban a szőlőtermés kiemelkedő minőségét látva az elmúlt 15 év legmagasabb értékén határozták meg a szüretelhető mennyiséget. Az elmúlt évek legsikeresebb hazai pezsgőkészítő műhelyében, a Kreinbacher Birtokon ugyancsak elégedettek a szürettel, amely jó alapanyagot biztosít ahhoz, hogy a 2022-es évjárat pezsgői is megállhassák a helyüket a nemzetközi szakmai és piaci megmérettetéseken.

A pezsgő hazájában szerencsésen álltak a csillagok

Elégedettek lehetnek a minőségi pezsgők kedvelői, ugyanis kitűnőnek ígérkezik a 2022-es évjárat a tradicionális pezsgőkészítés hazájának számító franciaországi Champagne-ban. A hagyományos champagne-készítés bölcsőjében idén augusztus 20. és szeptember 5. között kezdődött a szüret és szeptember közepére be is fejeződött. A hosszantartó meleg és száraz időjárás a szőlőtermesztők számára kedvező volt, így Champagne-ban mind minőségét, mind mennyiségét tekintve kimagasló évjáratnak ígérkezik a 2022-es.

A tavaszi fagyok nem okoztak olyan mértékű károkat, mint az előző évben. Champagne-ban a nyár forró volt ugyan, de nem annyira, mint 2019-ben vagy 2020-ban. Ez kedvezett a termésnek, és ilyen hőmérséklettel párosulva a szárazság sem befolyásolta számottevően a minőséget, csupán az érés folyamatát hosszabbította meg. Nagyon ritka, ami idén történt, hogy a tökéletesen egészségesen érkező fürtöket sok esetben még válogatni sem kellett.

A tekintélyes, 1941-ben alapított szakmai szervezet, a Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) az elmúlt 15 év legmagasabb értékén, hektáronként 12.000 kilogramm/hektárban határozta meg a szüretelhető mennyiséget Champagne-ban. A Champagne Deutz-nél, amelynek Aÿ-ban, az egyik legnagyobb ismertségnek örvendő grand cru termőhelyen találhatóak a szőlői, ezt majdnem minden területen sikerült is teljesíteni. Az alkohol foka viszonylag magas lett (11,4%) a savval szemben, ami – különösen az almasav – a sok napfénynek és a magas hőmérsékletnek köszönhetően alacsonyan maradt. A Deutz-nél nagyon bizakodóak, hogy a 2022-es egy kiváló évjárat lesz, ám most több hónapos várakozás következik, mielőtt a kész termékek bemutatkozhatnak a fogyasztók előtt.

Champagne-ban nem csak a jó szüretnek örülhetnek, hanem a forgalmi mutatók alakulásának is. Az éves eladások majdnem elérték az ebből a szempontból kiemelkedő 2007-es évet; 2021 júniusa és 2022 májusa között mintegy 337,4 millió palack pezsgő hagyta el a régiót. Ez máris 12,4 millióval több, mint amit az előzetes várakozások prognosztizáltak. Noha a havi eladási adatokat tekintve, a júniusi, júliusi számok, valamint az augusztusi előzetes becslések 2 milliós – 9,8 százalékos – elmaradást mutatnak 2021 azonos időszakához képest, ennek ellenére David Chatillon, az Union des Maisons de Champagne (UMC) elnöke és a CIVC társelnöke erős keresletről beszél, amely 2022. januárjától augusztusáig 9 százalékos volumennövekedést mutat az értékesítésben az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A Kreinbacher Birtok a nehézségek ellenére is jó évjáratra számít

A somlói Kreinbacher Birtok Magyarország egyik legtöbbet díjazott, nemzetközileg elismert pezsgőt előállító birtoka. Pezsgői minden évben remekelnek a Decanter World Wine Awards-on, 2022-ben a Brut Classic és a Prestige Brut is aranyérmet hozott el a világ legbefolyásosabb bor- és pezsgőversenyéről. A birtokon hagyományos, champagne-i módszerrel készítik a pezsgőket a legkiválóbb minőség érdekében.

Az idei szüret a somlói dűlőkön is véget ért, és az eddig látottak alapján idén is jó évjáratra lehet számítani. Bár az enyhe tél kedvezett a kórokozók és kártevők áttelelésének, a rügyfakadás és a vegetációs időszak szépen, lassan indult.

Érés szempontjából azt tapasztaltuk, hogy az egy fajtán belül, de különböző parcellákról származó szőlők érettségi foka rendkívül eltérő. Így nagyon körültekintően kellett megválasztani a szüret időpontját. A pezsgő alapokkal kezdődött a szüret, augusztus 18-án indultunk a chardonnay-val, a borszőlők közül a traminival indítottunk szeptember 1-jén. A szüret október 12-én fejeződött be, utolsónak az idős syrah ültetvényünket és egy tovább kint hagyott, kisebb hárslevelű területet szüreteltünk

– mondta Prisztavok Zoltán, a Kreinbacher Birtok kereskedelmi és marketing vezetője.

Annak ellenére, hogy a körülmények előzetesen nem bizonyultak kedvezőnek – júniusban a magas hőmérséklet és a sok csapadék hatására megjelent a peronoszpóra, majd a júliusi, augusztusi hőség lassította a szőlő növekedését –, a szakszerű növényvédelemnek köszönhetően a fürtök teljesen egészségesen fejlődtek, és az évjárat ígéretesnek tűnik.

Várakozásaink szerint az idei évjáratból is tudjuk biztosítani a Birtok borai és pezsgői iránti keresletet. A szortimenten belül a csendes boraink és pezsgőink továbbra is egyharmad- kétharmad arányban oszlanak meg. A pezsgők terén jelentős előrelépésnek tartjuk, hogy az összes palackszám mintegy 20 %-a immár magnum palackban kerül forgalomba, hiszen nagyon hittünk a magnum-hatás különleges minőségében, amire a hazai piac is nyitottnak bizonyult. Mára minden pezsgőnk megtalálta a fogyasztói körét, nagy népszerűségnek örvend az Extra Dry és a nagy klasszikus, a Brut Classic, de a Rosé, a Brut Nature és a csúcstétel, a Prestige Brut is stabil fogyasztói bázissal rendelkezik. Fontos ugyanakkor, hogy a működésünket a kezdetek óta nem a mennyiségi, hanem a minőségi szemlélet határozza meg, csak olyan pezsgőket szeretnénk készíteni, amelyek nemzetközi szinten is megállják a helyüket. A pezsgő érlelése több éves folyamat, így a végeredményt még nem ismerhetjük, de a szüretelt termés, majd a szőlő gondos válogatása és kezelése bizakodásra ad okot, arra, hogy a 2022-es Kreinbacher pezsgők is jó fogadtatásra találhatnak majd a szakértő közönség soraiban

– fejtette ki Prisztavok Zoltán.

