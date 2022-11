Települések sora marad rendőr nélkül: 130 őrsöt zárnak be az energiaválság miatt

Rendőrőrsöket, körzeti megbízotti irodákat, kollégiumokat zárt be az energiatakarékosság miatt a múlt héten az Országos Rendőrfőkapitányság: csaknem 130 épületet. Összesen 112 rendőrségi épületet ezek közül ideiglenesen energiatakarékossági okokból, 17-et pedig véglegesen – hangzott el az RTL Híradójában. Az ott dolgozók másik épületben vagy másik településen dolgozhatnak tovább.

A Független Rendőrszakszervezet főtitkára szerint pedig gond lehet abból, hogy több település is rendőrőrs nélkül marad.

Akár 6-8-10 település egységét is érintheti, hogy nincs rendőri szervezet a területükön. Ráadásul azért telepítették valamikor oda, hiszen szükség volt rendőri jelenlétre és ez most vagy nem lesz vagy ritkábban fognak tudni járőrözni

- mondta Pongó Géza.

A megmaradó épületeknél is takarékoskodni kell. A Zsaruellátó Egyesületnek rendőrök arról számoltak be, hogy sok helyen tilos például telefont tölteni, vagy vízmelegítőt használni, teát vagy kávét főzni.

