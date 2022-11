Ezekért a telefonokért rohan a boltokba most rengeteg magyar: durva a várólista

Kevesebbb mint egy hónap van karácsonyig, így sokan igyekszenek minél hamarabb túlesni az ajándékvásárláson. Az egyik legnépszerűbb meglepetés nem más, mint a telefon. A Pénzcentrum annak járt utána, hogy melyek a legnépszerűbb készülékek, illetve mekkora áremelkedéssel kell számolnia annak, aki vásárolna.

Nemrég elkezdődött a karácsonyi szezonra való bevásárlás, ami során mindenki próbálja megszerezni a legjobb ajándékokat szeretteinek. Az ünnepek előtti hetek pedig nem véletlen a legsűrűbb időszak az üzletek számára. November-decemberben a MediaMarkt információi szerint 30-40 százalékkal növekszik meg a mobiltelefonok iránti érdeklődés, de hasonló véleménnyel van a többi szolgáltató és nagy elektronikai áruház is.

A Pénzcentrum által megkérdezettek egyhangúan állították, hogy novemberben és decemberben keresik fel őket a legtöbben, hogy elkezdjenek készülni az ünnepekre.

Novemberben, bár még nincs vége a hónapnak, máris több mobiltelefont adtunk el, mint az előző hónapban. A Black Friday akciónk kezdete óta az ügyfelek körülbelül 20%-kal több mobiltelefont vásároltak, mint októberben

- mondta el a lapnak Takács Csaba, az Alza magyarországi vezetője.

A legtöbben a középkategóriás mobilokat keresik, méghozzá azért, mert ezek rendelkeznek a legjobb ár-érték aránnyal a Vodafone Magyarország szerint, amit a Yettel és a MediaMarkt is alátámasztott. Utóbbi szerint a legtöbben a 120-170 ezer forint közötti modelleket választják, illetve az Apple termékek is igen népszerűek.

Ezeket a mobilokat keresik a legtöbben

Nehéz egzakt választ adni arra, hogy melyek a legnépszerűbb termékek, hiszen árkategóriánként is ki lehetne emelni 1-1 márkát. Általánosságban elmondható, hogy az ügyfelek körében népszerűek a Samsung és Xiaomi készülékek, de sokan szeretik az újra divatos Honor készülékeket és természetesen az új iPhone 14-es széria készülékeit is

- mondta el a Yettel, de az eMAG-on is a középkategóriás készülékek voltak a legnépszerűbbek, amin belül azonban egyaránt megtalálhatóak az alsó- és felső középkategóriás termékek. Ilyen a Samsung Galaxy A13 (56990 forint és 11880 forint között mozog az ára), Samsung Galaxy A52s (106920 forint és 142990 forint között kapható), Samsung Galaxy A04s (56990 forint és 64999 forint között mozog az ára), Apple iPhone 13 (a tavalyi szériás iPhone ára 273680 forint és 379990 forint között mozog) és a Xiaomi Redmi 9A/9AT (a 9A modell ára mindenütt 50 ezer forint alatt mozog, míg a 9AT széria már 40 ezer forint alatt is megkapható).

Ennyivel nőtt a telefonok ára

Mint minden, így a készülékek is drágultak, hiszen már évek óta felmerülnek alapanyagproblémák a gyártásuk során, és a világban zajló gazdasági folyamatok ezt csak erősítették. A belépő és a középkategóriánál vehető észre leginkább a drágulás, van, ahol közel 20%-ot drágult egy készülék. Ezért a prémium szegmensben nem ritka, hogy egy új modell a tavalyi elődjéhez képest akár 30%-kal drágábban lép piacra

- magyarázta a Yettel. Ezt támasztotta alá az eMAG is, akik szerint minden gyártónál megfigyelhető mára, hogy az új modellek már jelentősen drágábban kerülnek a piacra, mint a korábbi készülékek. De bizonyos gyártók esetében a régebbi modellek árai is emelkedtek: ennek mértéke azonban már gyártónként változó, 10 és 40 százalék közé tehető. Hasonló véleményen van a MediaMarkt is. A szaküzlet szerint a régebbi modellek ára 5-10 százalék közé tehető.

Általánosságban is elmondható, hogy az utóbbi évek tendenciája az intenzív áremelkedés a telefonpiacon. Ennek hátterében elsődlegesen a microchip hiány, a Covid okozta gyártási nehézségek vagy leállások, az infláció, az árfolyam ingazodások és az energiaárak állnak. A Rejoy felújított készülékeinek ára nem növekedik, hanem folyamatosan csökken - az új készülékek megjelenésével - és habár az elmúlt egy évben az árak lassabb ütemben csökkennek, a trend és tendencia még mindig ellentétes az új készülékek rohamosan gyorsuló drágulásával

- mondta el a Rejoy.

