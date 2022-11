Itt az ENSZ válasza az energiaválságra: komoly feladatot kaphat a magyar vidék

Jeki Gabriella 2022.11.30. 06:26 Megosztom

A szén-dioxid-kibocsátás és a globális hőmérséklet folyamatosan növekszik, a nemzeti kormányok pedig gyakran nem tudják teljesíteni az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat. Sok esetben nem kínálnak konkrét pénzügyi és technikai megoldásokat sem a globális felmelegedés hatásainak csökkentésére, valamint annak visszafordíthatatlan veszteségeihez és káraihoz való alkalmazkodásra. Az ENSZ most zárult egyiptomi klímacsúcsán (COP27) épp ezért kerültek fókuszba a regionális és helyi önkormányzatok éghajlat-politikai intézkedései, felvetve, hogy a szubnacionális szintű önkormányzatok (azaz a régiók, megyék, kerületek, városok és települések) vegyék át ebben a főszerepet. Az Európai Unió küldöttségének részeként a helyi önkormányzatokat tömörítő Local Governments and Municipal Authorities (LGMA) választókerületében egyesülve a Régiók Európai Bizottságának tagjai is jelen voltak Sharm-El-Sheikh-ben. A szakemberek erősítették a városok és régiók szerepét a globális klímatárgyalásokon és a párizsi megállapodás végrehajtásában.

Ahogy azt António Guterres, az ENSZ-főtitkára nyitóbeszédében megfogalmazta: A klímapokol felé vezető autópályára léptünk, ahol a lábunk még mindig a gázpedálon van”. Az idei COP27 célként fogalmazta meg, hogy összehozza az országokat és nemzeteket annak érdekében, hogy összehangolt éghajlati fellépéseket hajtsanak végre, miközben a bolygó példátlan hőhullámokkal, tüzekkel és áradásokkal néz szembe. Tavaly csaknem kétszáz ország találkozott a skóciai Glasgow-ban, ahol kötelezettséget vállalt az éghajlatváltozás elleni fellépésre. Ebben az évben a részes feleknek azonban fel kell gyorsítaniuk a globális éghajlat-politikai fellépést a kibocsátáscsökkentés, a fokozott alkalmazkodási erőfeszítések és a megfelelő finanszírozás fokozott áramoltatása révén. A COP27 emellett alkalmat kínált a résztvevőknek arra, hogy teljesítsék a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek teljesítésére vállalt kötelezettségeiket, felülvizsgálják az éghajlat-politikai törekvéseiket a nemzeti szinten meghatározott hozzájárulások frissítésével, valamint munkaprogramot hozzanak létre az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos ambiciózusabb célok érdekében. Sharm El-Sheikhben a felek az alkalmazkodásra vonatkozó globális cél meghatározásán is dolgoztak annak érdekében, hogy azt az úgynevezett „cselekvési menetrend” előterébe helyezzék. A Régiók Európai Bizottsága a tavalyi Glasgow-i Klímaegyezmény „többszintű és együttműködési fellépés sürgős szükségességének” felismerésére építve és a nemzetközi hálózatokkal szorosan együttműködve támogatta a szubnacionális szintű önkormányzatok formális szerepét a globális éghajlat-irányításban. A hozzánk eljuttatott közlemény szerint az idei COP27 jelmondataként az „Együtt a megvalósításért” szlogent fogalmazták meg, amelyben ideális lehetőséget látnak arra, hogy a városoknak és régióknak megadják azt a fajta elismerést, amelyet a globális felmelegedés elleni küzdelem kulcsszereplőiként megérdemelnek. A Régiók Európai Bizottsága az úgynevezett szubnacionális klímademokrácia fellendítésében vállalt szerepet a következő pontokban: hangsúlyozta a szubnacionális szintű kormányzatok fontosságát az éghajlatvédelmi törekvések elérésében, különös tekintettel az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak jövőbeli végrehajtására, valamint a Párizsi Megállapodás rendelkezéseinek teljesítése terén annak érdekében, hogy megvalósuljon a globális felmelegedés 1,5 °C-ra való korlátozására irányuló célkitűzés;

sürgette a nemzeti kormányokat, hogy a globális éghajlat-politikai célokról folytatott tárgyalások során, valamint a nemzetileg meghatározott hozzájárulások és a nemzeti alkalmazkodási tervek kidolgozásakor ténylegesen vonják be helyi és regionális önkormányzataikat;

ezért sürgette az Európai Bizottságot, hogy foglalkozzon a hiányosságokkal és korlátokkal és adjon lendületet az Európai Unió városai, régiói és az EU-val szomszédos és partnerországok közötti szubnacionális klímadiplomáciának a felek következő konferenciái előtt;

jelezte, hogy készen áll arra, hogy a szubnacionális klímadiplomácia fő koordináló intézményeként lépjen fel az unióban és a szomszédos országokban; illetve kész koordináló szerepet betölteni, valamint képviselni az unió regionális és helyi önkormányzatainak álláspontját;

arra kérte az európai intézményeket, a nemzetközi pénzügyi intézményeket és valamennyi nemzetközi partnert – beleértve az EU helyi és regionális önkormányzatait is, amelyek hozzájárulnak majd az orosz háború által elpusztított ukrán városok és települések, valamint ipari és energetikai létesítmények újjászervezéséhez és újjáépítéséhez –, hogy az újjáépítési beruházásokat irányítsák a Párizsi Megállapodás legfontosabb szempontjaira, illetve az uniós zöld megállapodás célkitűzéseire;

rámutatott, hogy a bizottság valamennyi külkapcsolati szerve és platformja aktívan részt vesz a globális éghajlat-politikai célok elérésében, amelyek mellett elkötelezték magukat vonatkozó cselekvési terveikben és munkaprogramjaikban. Az igazságos átállást sok képzelőerővel helyi szinten is át lehet ültetni a gyakorlatba, de meg kell határozni a beruházások és az oktatás prioritásait. Fel kell ismernünk, hogy az éghajlat-politikában nem létezik „csepegtetés”: a helyi önkormányzatoknak jelentős összegeket kell befektetniük a fenntartható szociális lakhatásba, ösztönözniük kell az oktatást és képzést az új típusú munkahelyek és készségek helyben történő megszerzésére, valamint közösen részt kell venniük a polgárokkal a helyi megújulóenergia projektekben. A helyi szintek közvetlenül elszámoltathatók, ami nagy teret adhat a polgárokkal folytatott párbeszédnek is - hangsúlyozta a polgárok szerepvállalásának fontosságát az igazságos átmenet biztosításában a konferencián Marieke Schouten, Nieuwegein tanácsnoka, a Régiók Európai Bizottságának tagja. A küldöttek részt vettek a globális és európai partnerek által szervezett eseményeken, hogy rávilágítsanak többek között a helyi és regionális fellépés fontosságára az igazságos átmenetben, az energiaszegénység leküzdésében és a többszintű együttműködés lehetővé tételében. A Régiók Európai Bizottsága többek között hangsúlyozta a globális kihívások körüli egyesülés fontosságát, sürgette az energiaszegénység globális szintű nyomon követését, kiemelte a helyi hatóságok fontosságát a sebezhetőségek értékelésében és kezelésében. Aláhúzta, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem helyi szintű kreativitást és innovációt igényel, amelynek középpontjában az emberi szükségletek és a meglévő képességek állnak. Ha sikeresek akarunk lenni a klímapolitikában, három összetevőre van szükségünk: finanszírozásra, jogszabályrar és a társadaloma. Döntő feladatunk a társadalom meggyőzése - emelte ki Olgierd Geblewicz, a CoR képviselője, utalva a Polgármesterek Globális Szövetsége Többszintű Klíma Akciók Szövegkönyvére, aminek a második kiadását most, a COP27 ideje alatt adtak ki és amely a helyi és regionális önkormányzatok számára készült, hogy segítse a vidéket a többszintű kormányzási keretrendszer kialakításában zöld átállási folyamataikhoz. Vasco Alves Cordeiro, a Régiók Európai Bizottságának főtitkára kiemelte egy jól megtervezett és többszintű kormányzási keret létrehozásának fontosságát, amely felvázolhatná az EU-n belüli klímadiplomáciával kapcsolatos európai, nemzeti és szubnacionális együttműködés szabályait, valamint a partnerországokban való esetleges végrehajtást. Ahogy arra rámutatott, figyelembe véve a települések, valamint a kisebb és kevésbé fejlett régiók támogatásának és bevonásának hiányát, a keretrendszernek különös figyelmet kell fordítania az alulreprezentált helyi és regionális önkormányzatokra, biztosítva a folyamatban való igazságos és egyenlő részvételt. A szakember arra kérte az uniót, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat is magukban foglaló célzott partnerségek révén világszerte fokozza szerepvállalását az energiabiztonság, a hatékony és megújuló energetikai modellre való átállás és a stratégiai mértékletesség területén. A bizottság kötelezettséget vállalt arra is, hogy legkésőbb 2050-ig hozzájárul az éghajlatsemlegességre való átmenet felgyorsításához, a Green Deal Going Local kommunikációs és politikai szerepvállalási kampányán keresztül, valamint támogatja a helyi és regionális hatóságokat az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, partnerségben minden intézménnyel és a helyi és regionális önkormányzatokkal. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? IGEN, VAN! MEGÉRI VÁLTANI Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes szémlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!