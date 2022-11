Nem gondolkodnak előre a gazdák: nagyot bukhatnak, ha ezt nem lépik meg

Mostanra már mindenkinek világossá válhatott, hogy a szélsőséges időjárási körülmények nem fognak kegyelmezni senkit a jövőben sem. Az agrárium szereplőinek is fel kell készülniük, különösképpen a pusztító szárazságra és a hirtelen lezúduló csapadékokra, így hát egyértelművé vált, hogy az öntözésfejlesztés megkerülhetetlen lett. A lehetőségek adottak, hiszen két nyitott pályázat is van a gazdák számára, ennek ellenére még mindig kevesen merik belevágni a fejszéjüket. De mi lehet akkor a gond? Erre és sok más kérdésre Szigeti Tamás, a Kalocsa Térségi Öntözési Közösség vezetője adta meg a választ az Agrárszektornak.

Ahogy a portál írja, komoly háttere van annak, amiért Magyarországon egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az öntözésfejlesztésre. Hazánkban jelenleg nem éri el az öntözött területek nagysága a 2%-ot, mindössze 80-100 ezer hektár között mozog országos szinten. Erre szeretett volna az irányító hatóság reagálni, a cél pedig ezeknek a területeknek a megnövelése volt. Szigeti Tamástól megtudtuk, hogy körülbelül 150-180 ezer hektárnyi terület rendelkezik jelenleg vízjogi engedéllyel, de csak az említett 80-100 ezer hektáron folyik tényleges öntözés.

Ideje lenne eloszlatni a kételyeket

Nagyon fontos lenne, hogy összefogjanak a gazdálkodók, és öntözési közösségeket hozzanak létre. Ugyanakkor az a tapasztalatom, hogy itthon az együttműködéseknek nem jó a megítélésük a régi, keményebb rendszerek miatt

- vélekedett a Kalocsa Térségi Öntözési Közösség vezetője.

Hozzátette, Magyarországon már 144 öntözési közösség van, amik együttesen 50 ezer hektárnyi területet fednek le.

Úgy gondolom, hogy olyan kedvezményeket kaptak ezek a közösségek, melyekhez nem jutottak volna hozzá az egység nélkül. Ha együttműködnek, az mindenkinek jó, hiszen növelik a termésbiztonságot, a versenyképességet és magasabb támogatási intenzitással lehet forráshoz jutni stb. Aki esetleg fél ezektől a „bürokratikus akadályoktól”, azt tudom mondani, hogy nem kell megijedni, lehet haladni, illetve fontos, hogy ha kell, fogjanak össze a versenytársak egy közös cél érdekében

- tette hozzá.

Nem gondolkodnak előre a gazdák

Szigeti Tamás, mint fogalmazott, még mindig azt lehet látni, hogy a termelők nem gondolkodnak előre, és akkor szeretnék oltani a tüzet, mikor már túl késő. Amikor beköszönt az aszály, megrohamozzák a pályázatokhoz értő szakembereket, irodákat, de az érdeklődök körülbelül a 80%-a le is morzsolódik.

Utólag próbálnak meg cselekedni, nem gondolkodnak előre. Az öntözésfejlesztési pályázat is 2015 óta nyitva van, bőven van rá még keret. Előre kellene látni, főleg most, mikor a klimatikus viszonyok egyáltalán nem kedvező irányba tolódnak. Nem túlzás kijelenteni, hogy súlyos aszály és egyenetlen csapadékeloszlás a jövőben is velünk fog maradni. A hirtelen ránk zúduló csapadékkal is törődni kell, be kell tárolni. A 2023-tól induló KAP erre is reagál, a víztározás fontos szempont lesz a pályázatoknál és a támogatásoknál. Azt gondolom, hogy az utolsó órában ugyan, de fejlődik a felsőbb hatalom, hogy reagáljon a klímaváltozásra

- emelte ki.

