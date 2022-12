Ez vár a magyar betegekre a patikákban: durva következménye lehet a gyógyszerhiánynak

A koronavírus világjárvány súlyos helyzetet teremtett a gyógyszergyártásban, a hazai gyógyszergyártók, -kereskedők, patikák és nem utolsó sorban a betegek is érzékelhették ennek hatásait. A gyógyszerhiány jelenleg is fennáll, melyet súlyosbíthat az idei évtől drasztikusan elmélyülő energiaválság, a globalizációs folyamatok megrendülése, az alapanyagellátási és logisztikai gondok. A gyógyszerszektor szereplői egy ideje pedzegetik, hogy a gyógyszerhiány hatásait nem sokáig lehet már tompítani, mely nemcsak a gyártást és a kereskedelmet, hanem a lakosságot is negatívan érinti majd. A Pénzcentrumnak most Dr. Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) elnöke és Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai igazgatója nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogyan érinti a hazai gyógyszeripart, gyógyszertárakat, illetve a betegeket a gyógyszerhiány.

A MAGYOSZ elnöke, Dr. Greskovits Dávid a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a pandémia nagyon komoly negatív hatással volt a gyógyszergyártásra. "A szigorítások, lezárások közepette kellett a gyártóknak felállítani azt a rendszert, amiben megoldott a logisztika, a termelésszervezés, az alapanyagok, segédanyagok beszerzése, és amely lehetővé teszi a folyamatos gyógyszerellátást" - mondta el. Mindezt akkor is kellett biztosítaniuk a gyártóknak, amikor minden tagállam bezárkózott és a hazai igények kielégítését helyezte előtérbe. Nehéz időszak volt, de túléltük, a pandémia végével pedig abban reménykedtünk, hogy magunk mögött tudhatjuk ezt az embert próbáló időszakot - erre jött az orosz-ukrán háború és az energiakrízis. Ez jelentősen visszavetett bennünket, termelési költségeink nagymértékben függnek az energiaáraktól. Ezeknek a költségeknek a jelentős része nem megspórolható, hisz a biztonságos gyógyszergyártás feltételeinek biztosításához nem hagyhatóak el - mondta el Dr. Greskovits Dávid a lapnak, utalva arra is, hogy például a gyógyszergyárakban a légtechnikának 0-24-ben működnie kell. Azt is kifejtette, hogy az energiaárak mellett számos egyéb tényező is közvetlenül sújtja a gyártókat: az alapanyagárak 2022-ben 40-60 százalékkal emelkedtek, a szállítási költségek 500 százalékkal, de ha a tengerentúlra szeretnének hajóval szállítani, akár 700 százalékos emelkedéssel is találkoznak. Említette a romló forint-euró árfolyamot, valamint a 20%-os inflációt is, melyek kiugró teherként nehezednek a vállalatokra. A legnagyobb probléma a szakértő szerint ezek mellett az ipar speciális helyzete, hiszen a gyógyszerfinanszírozás jelentősen eltér egy átlagos fogyasztási cikk árától, ahol a gyártók, forgalmazok szabadon árazzák készítményeiket. Ennek eredménye, hogy rengeteg olyan gyógyszer van a piacon, melyek az ellátás szempontjából létfontosságúak, de áruk hosszú évek alatt még csökkent is - magyarázta. Mindezek miatt most nagyon fontos figyelni a gyógyszeriparra, melynek teljesítménye jelentős mértékben kihat a nemzetgazdaság eredményeire is - mondta el a MAGYOSZ elnöke. Dr. Marjai Tamás, a HGYSZ szakmai igazgatója la lapnak elmondta, hogy általánosságban a gyógyszertárak arra vannak berendezkedve, hogy a gyógyszereket folyamatosan el tudják érni a nagykereskedőknél, ezért nem tartanak fenn jelentős raktárkészleteket. Ez az oka annak, hogy ha hiánycikké válik egy gyógyszer, akkor az hamar elfogy a gyógyszertárakból is - magyarázta a szakértő. A betegek számára bármely gyógyszer hiánya nehézséget okozhat, hiszen nem kaphatja meg azt a készítményt, melyet a terápiájához szükséges. A gyógyszer hatóanyagától és a körülményektől függően a gyógyszerészek több megoldást is tudnak javasolni a betegeknek a probléma megoldására - mondta a HGYSZ szakmai igazgatója. A szakértő szerint ha a hiány rövid ideig tart és a betegnek még van otthon gyógyszere, akkor lehet, hogy elegendő csak később kiváltania a receptjét. "Ha elérhető helyettesítő készítmény, akkor a gyógyszerész felajánlhatja azt a betegnek. Az esetek döntő többségében a probléma ezzel megoldódik, azaz a beteg hozzájut a szükséges gyógyszerhez. Ha ez sem megoldható, a beteg az orvoshoz is vissza tud menni, hogy egy másik hatóanyagra áttérve folytathassa az előírt terápiát" - magyarázta Dr. Marjai Tamás.