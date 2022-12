Milliókat nyerhetsz, ha erre a hiteltrükkre odafigyelsz: ezt mindenkinek tudnia kellene

Pénzcentrum 2022.12.02. 08:35 Megosztom

Nagyon nem mindegy, melyik banknál veszel fel kölcsönt, nem titok, hogy akár milliókat is bukhatsz egy ilyen elhamarkodott ügyleten! Bár kézenfekvőnek tűnik, hogy a számlavezető bankunkra essen a választás, ami mellett a kényelmi szempontok mellett komoly kedvezmények is szólnak, számos fontos szempontot érdemes még végigvenni, a költségeken túl a bank által felénk támaszott elvárásokig. A Pénzcentrum most annak járt utána, mennyire is érdemes a saját, illetve idegen banknál igényelni az áhított személyi kölcsönt.

A leginkább kedvező hitel megtalálása nem könnyű feladat. A pénzintézetek jövedelmi helyzetünkön felül az igényelt összeg nagysága és a futamidő alapján is sok-sok különböző ajánlatot kínálnak - írta a Pénzcentrum. Az is sokakban felmerülhet, hogy érdemes-e annál a banknál igényelni a kölcsönt, aminél folyószámlájukat is vezetik. Utóbbi kérdés eldöntése nem egyszerű, ugyanis hiába kicsi annak esélye, hogy éppen a számunkra legkedvezőbb számlavezetést nyújtó pénzintézet kínálja a legjobb hiteleket is, a bankok külön kedvezményeket kínálnak ügyfeleiknek, hogy vonzóvá tegyék saját konstrukciójukat. Szóval akkor megéri a saját bankunknál igényelni a személyi kölcsönt? Utánajártunk! Nézzünk alaposan körül a piacon Egy fedezetlen kölcsön igénylését könnyebben veszünk félvállról, pedig ugyanolyan fontos alaposan körbenézni a különböző bankok ajánlatai között, mint egy jelzáloghitel esetében. Bár a hitel összege mellet a rosszul megválasztott konstrukciókon bukott pénz is kevesebbnek tűnhet, nem szabad elmulasztanunk ezt hangsúlyos lépést, az egyes hitelajánlatok kamatai között ugyanis hatalmas különbségek vannak, a teljes visszafizetendő összeg tekintetében pedig nagyon könnyen futhatunk többszázezres, de akár milliós eltérésekbe. Persze simán előfordulhat, hogy éppen a saját bankunk nyújtja az egyik legjobb ajánlatot, ennek esélye viszont nem túl nagy, maga a "piaci körkép" összeállítása pedig nem áll sokból. Számos erre a célra fejlesztett kalkulátor elérhető ugyanis, nem is kell messzebb tekinteni a Pénzcentruménál. A lap szakemberi szerint többek között megállapítható, hogy hitelfelvétel során a jövedelemátutalás érkezetésével sokat lehet nyerni, a fókuszt azonban érdemes nem erre helyezni, hanem inkább a nagy képet nézni. Találjuk meg tehát azt a bankot, ahol a bankszámlavezetés és a személyi kölcsön együtt a legalacsonyabb költséggel jár. Lehet, hogy az egyik kicsit magasabb kamatú hitelt kínáló pénzintézetnél elérhetőbb például egy jóval olcsóbb bankszámlacsomag és vice versa. A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható! Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!