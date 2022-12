Hatalmas fejlesztést villantott a tamási gyár: így spórolnának a gáz- és áramfogyasztáson

A Tamási-Hús Kft. év végéig megvalósítja, hogy a gyártás során keletkezett, nem kiküszöbölhető környezeti karbonterhelését semlegesíti. Kiss András, a vállalat energetikai mérnöke elmondta, zöld törekvéseik keretein belül megszüntetik a földgázfüggőségüket, a villamosenergia-fogyasztás egy tetemes részét napelemparkkal váltják ki, decembertől pedig 38 százalékkal csökkentik a műanyag-felhasználást is. A hosszú távú tervek közt szerepel az is, hogy a tamási önkormányzat termálvíz hálózatába bekapcsolódjanak és a település más cégeivel energiaközösségeket alkossanak.

A gyárak működése során elkerülhetetlen, hogy közvetlen vagy közvetett módon szén-dioxidot, vagy egyéb üvegházhatású gázokat termeljen, így jelentős méretű karbonlábnyomot hagyhatnak maguk után. A Gierlinger termékeket is gyártó Tamási-Hús Kft. az elmúlt években széles körben igyekezett olyan beruházásokat és fejlesztéseket végrehajtani, amelyek a zöldebb termelés irányába mozdítják el a vállalat működését.

Kiss András tájékoztatásosból az is kiderült, ennek részeként a cég 2023-ra teljes mértékben eléri a karbonsemlegességet úgy, hogy a káros gáz kibocsátásával azonos mértékben klímabarát projekteket támogat. A támogatott projektek a legmagasabb klímavédelmi sztenderdek szerint kerültek minősítésre így biztosítani tudják, hogy megvalósításuk során ugyanolyan mértékben csökkentik az üvegház hatású gázok kibocsátását, mint a vállalat gyártáshoz köthető karbonlábnyoma.

A zöldítéshez kapcsolódik az is, hogy 2022 decemberére 38 százalékkal sikerült csökkenteni a műanyag-felhasználást az előző évhez képest, de ide sorolható egyebek mellett a 2023-ban megvalósítandó napelem-telepítési törekvések is.

Jelenleg gőzerővel zajlik a tervezés és folyamatban van a napeleme park elhelyezésének megoldása is. A tervek szerint 3 gigawattóra éves mennyiséget tudnánk kitermelni, ami kiváltaná a villamosenergia-fogyasztásunk 25 százalékát. Ez jelentős mérföldkő lesz az energetikai önállósodás irányába

– közölte.

Bejelentette azt is, hogy a Tamási-Hús Kft. megszünteti a földgázenergia-függősét és átállnak propán-bután tüzelésű működésre. Ugyan ez nem óriási beruházás, de komplikált folyamat, aminek kifutása jövő nyárra várható, azaz ekkora tudnának teljesen leválni a vezetékes földgázról, amit a jelenlegi geopolitikai helyzetben nagyon indokoltnak tartanak. A pébégáz a kőolajbányászat mellékterméke, aminek ugyan ment fel szintén az ára, stabilabb és kiszámíthatóbb a beszerzése.

Ami a jövőbeli terveket illeti, Kiss András arról beszélt, Tamásiban az önkormányzat rendelkezik fűtési célra is használható termálvíz-hálózatra, és tárgyalnak arról, hogy ezt kiterjesszék a cégre is. Szintén megcélozták azt is, hogy a település más cégeivel energiaközösséget alkossanak, így el lehetne érni, hogy amikor az egyik fogyaszt, a másik termel, és jóval költséghatékonyabb és környezetbarátabb lehetnek a működtetés.

Címlapkép: Getty Images