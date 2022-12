Nagy a baj a hazai benzinkutakon: ezeken a helyeken nehéz lehet a tankolás

Vasárnap estére Budapesten és az ország több pontján kifogytak az üzemanyagból a benzinkutak, értesült a Telex. Hasonló a helyzet, mint egy héttel ezelőtt, és ezen az sem segített, hogy a Mol egyáltalán nem szállított üzemanyagot több száz független kis kútra ezen a héten. A Shell töltőállomásain pedig korlátozást vezettek be: 95-ös benzinből egy alkalommal legfeljebb húszezer forintért vehettek az autósok, a gázolaj esetében pedig ötvenezer forint a határ.

Ezeken a kutakon nincs benzin az olvasók szerint:

A XVII. kerületben csak gázolaj van, az is csak egy két helyen, Csepelen hasonló a helyzet.

Az Árpád híd budai oldalán található Mol-kútnál nincs benzin, gázolajból is csak a prémium.

Miskolcon és környékén péntek óta nincs benzin, se ársapkás, se rendes. Ahol mégis van, ott egy liter dízelt vagy max. 10 litert lehet tankolni a nem ársapkás benzinből.

Egy olvasó Nyíregyházán három benzinkútnál is próbálkozott, de nem volt se piaci áras, se 100-as benzin sehol.

Solton se benzin, se gázolaj.

Jászberényben sehol sem lehet már tankolni.

Pomázon a Mol-kútnál, Esztergomban a Shell-kútnál nincs üzemanyag.

Gárdonyban délutánonként rendszeresen nincs sem 95-ös, sem 100-as benzin. Kápolnásnyéken hatósági áron adnak 2–5 litert.

A csepeli Obi mögötti Lukoil-kúton annyira elfogyott minden, hogy bezárt az egész benzinkút, még a bolt is.

A bácsalmási Mol-kúton se dízel, se 95-ös nincs, a bólyi Mol-kúton pedig csak dízel, benzinből még prémium sem.

A budapesti Váci úti OMV-, Shell- és két Mol-kúton is csak dízelt kapni, ahogy kifogyott a Bogdáni úti Mol is.

Kifogyott az oroszlányi és a törökbálinti Shell is.

Hajdúböszörményben kifogyott a 95-ös benzinből a Mol- és a Shell-állomás is.

Üllő három benzinkútjából egyiknél sem lehet tankolni.

Monoron már egy hete zárva van a Shell-kút, ha mégsem, akkor csak 100-ast kapni.

Nincs se 95-ös, se 100-as benzin Baja két-két Shell- és Mol-kútjánál.

A budapesti Kőbányai út Shell- és Mol-kútjainál sem lehetett tankolni, ahogy a Gyáli úti Molnál sem, illetve az Istenhegyi úti Mol, az Alkotás úti Shell és a BAH-csomópontnál található OMV is kifogyott.

Záhonyban ársapkás már nincs, de prémium még van.

Egerben sem az OMV-ben, sem a Shellnél, sem a Molnál nem volt semmilyen benzin.

Csorna mindhárom benzinkútja kifogyott a benzinből, csak gázolajat lehet kapni.

Szarvason négy benzinkútból kettő nagyjából egy hete üres.

Kifogyott a benzin Velencén az M7-es melletti Mol-kutaknál szombaton, és ez volt múlt héten is.

Egy olvasó részletesen beszámolt, hogy sem 95-ös benzin, sem hatósági áras gázolaj nincs Lakitelek, Cserkeszőlő, Kunszentmárton és Mezőtúr Mol-kútjain, Törökszentmiklóson pedig a Mol-kút mellett kifogyott a Shell-kút is. Egy másik olvasónk nyolc különböző kúton volt Érd, Budaörs és a XI. kerület környékén, de sehol nem volt benzin, még az autópálya mellett sem. Üres a gödöllői Mol- és Shell-kút is, ahogy a veresegyházi OMV is.

Kristóf nevű olvasójuk levele jelzi a legjobban, mennyire rossz a helyzet. Azt írta, hogy az M2-es a Dunakanyarban sehol nem volt egyáltalán benzin, csak gázolaj a hétvégén, ezért inkább átmentek Letkésnél Szlovákiába, ahol rögtön az első kútnál tudtak tankolni.

Hasonlóról számolt be a Viktor nevű olvasó is.

Nem tudtam tankolni pénteken a III. kerületben, Szentendrén és Pomázon. Cserébe Szlovákiába tankoltam 1,7 euróért, mert ott van.

A László nevű olvasó egy egészen bizarr helyzetre is felhívta a figyelmünket. „Tiszaújvárosban ma sem a Mol-, sem a Shell-kúton nem volt 95-ös és gázolaj. A dolog pikantériája, hogy itt van a tiszai finomítója a Molnak, és nem kicsi a tárolókapacitása üzemanyag-fronton is…

Fontos megjegyezni, hogy a folyamatos üzemanyagpótlás miatt egyes információk átmeneti állapotot jelenthetnek, ahogy arra több olvasó is felhívta a figyelmet.

