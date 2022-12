Megrázó dolog derült ki a bolti műfenyőről: ezt tudd, mielőtt horror áron vásárolsz egyet

Régen elmúltak már azok az idők, amikor a műfenyő egy szépnek közel sem nevezhető karácsonyi kiegészítő volt, az új, dekoratív változatok pedig egyre népszerűbbek hazánkban. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy az igazi vagy a műfenyő-e a környezettudatosabb megoldás, illetve azt is kiderítettük, hogy mi is történik a meg nem vásárolt fákkal.

Már napok óta karácsonyi lázban él az egész ország, aminek kötelező tartozéka a karácsonyfa, azonban koránt sem mindegy, hogy igazi- vagy a műfenyő mellett tesszük le a voksunkat. A kérdés pedig, hogy melyik megoldás a környezetkímélőbb évről évre terítékre kerül. Az IKEA tavaly karácsonykor készített reprezentatív kutatásából kiderült, hogy a magyarok közel fele (45,8 százalékunk) a mai napig a műfenyő mellett dönt, míg mindössze 36 százalékunk teszi le a voksát az igazi fa mellett. A többi vásárló földlabdás fenyőt vásárol (8,8 százalék), amely később visszaültethető a természetbe és csak a válaszadók 3,3 százaléka döntött az alternatív megoldások mellett, amik messze a legkörnyezetkímélőbbek a lehetőségek közül. A mű- és az igazi fenyőknek egyaránt megvan a maga előnye és hátránya – vásárlói preferenciáktól és tárolási lehetőségektől függ, hogy melyik típus lehet a befutó, így ajánlani is inkább személyre szabottan, az igényeket, lehetőségeket figyelembe véve lehet - árulta el a Pénzcentrumnak Farkas Mihály, az Örs vezér téri IKEA értékesítési vezetője. A tárolási lehetőségek pedig tényleg kulcskérdések lehetnek a műfenyő kérdésben. Ennek oka, hogy bár a műfenyő elméletben többször is használható, így akár még egy jó megoldásnak is tűnhet a laikusok számára, azonban koránt sem használjuk őket olyan hosszú ideig, hogy megtérüljön a befektetésünk. A műfenyő vs igazi fenyő kérdésben 2009-ben készült egy életciklus-elemzés, ami kimutatta, hogy a Kínában gyártott műfenyő környezetterhelése az esetben van egálban a vágott fenyővel, ha 20 évig használjuk. Ez ritkán valósul meg, általában inkább 6 évig használják őket. Ráadásul legtöbb esetben PVC-ből készülnek, aminek a hulladékkezelése gyakorlatilag nem megoldott - magyarázta el lapunk megkeresésére Urbán Csilla, a Humusz Szövetség elnöke. Azonban ahhoz, hogy egy műfenyő 20 éven keresztül legalább szolgáljon minket oda kell figyelnünk a megfelelő tárolásra és a rendeltetésszerű használatra is, de egy vágott fenyő esetében sem mindegy, hogy mit és honnan választunk. Ha a vágott fenyő mellett döntünk Surd egy aprócska, Zala megyei teleülés, ahol a lakosság 98 százaléka fenyőfatermesztéssel foglalkozik és évente közel 1 millió fát értékesítenek. A polgármester elmondása szerint ők kifejezetten igyekeznek csökkenteni a károsanyagkibocsátásukat, illetve a tőlük telhető legkisebb kárt okozni a természetben: Próbálunk annyi fát elültetni, amennyit kivágunk, hogy folyamatosan legyen utánpótlás és ne károsítsuk a környezetet. Ezeket a fákat kifejezetten abból a célból ültetjük el, hogy karácsonyfának eladjuk őket, így a természetet sem károsítjuk meg - hangsúlyozta lapunk megkeresésére Kanász János. Vágott fenyő esetében érdemes hazai termesztésű fát választani, de van, ahol lehetőség van kép alapján kiválasztani, melyik fát szeretnénk, így csak azokat vágják ki, amelyikeket ténylegesen meg is vásárolják emelte ki a Humusz Szövetség elnöke, aki szerint ezzel a megoldással is csökkenthetjük a feleslegesen kivágott fák számát, ráadásul a károsanyagkibocsátás is kevesebb lesz, ha nem külföldről behozott karácsonyfát választunk. Arra viszont érdemes odafigyelnünk, hogy a különböző fenyők esetében változik az is, hogy mennyi idő alatt nőnek meg 1-1,5 méteresre legalább, hogy már el lehessen adni őket, és hogyan tároljuk azt az ünnepek alatt.