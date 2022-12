Horror áron kínálják ezt a húsfélét: ebbe a bizniszbe most tényleg megéri belevágni

Bárányhúsból az európai piacon hiány van és az előrejelzések szerint ez a következő években is így lesz; a következő időszakban is lesz kereslete a báránynak, éppen ezért érdemes ezzel foglalkozni - mondta az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Bács-Kiskun megyei Uszódon, egy juhtelep átadóján.

Holló Mátyás, a 2013-as Év juhtenyésztője címet elnyerő uszódi gazdálkodó juhtelepe beruházásának átadásán Feldman Zsolt hozzátette, az ágazat most is az exportpiacon értékesíti a termelés 90 százalékát, ami 550-600 ezer bárányt jelent, és előnyt jelent, hogy "nem vagyunk új szereplők ezen a piacon". Beszélt a juhágazatban az elmúlt években végbement komoly ágazati összefogásról, és azt mondta, a tárca 2019 óta a belföldi piacon próbálja népszerűsíteni a bárányhúst, mert az erős belső keresletre lehet építeni az eredményes exportot. Az államtitkár megemlítette, hogy az idei időjárás katasztrofális volt az aszály miatt a mezőgazdaság, kiemelten a legeltetéses állattartók számára, ezért is fontos a pozitív példák bemutatása. Feldman Zsolt hangsúlyozta, hogy ebben az ágazatban is sokat számít a technológiai megújulás és a fejlesztés, az uszódi telep megújítását a vidékfejlesztési programból 172,5 millió forint kormányzati támogatás is segítette. Kiemelte azokat a támogatási formákat, amelyekkel segítik az ágazat fejlődését, és azt mondta, a Megújuló vidék, megújuló agrárium program elindulása új dimenziókat nyitott ki az agrárium számára. A juhágazat három fő támogatási iránya között említette a technológiai fejlesztéseket; a tevékenység környezeti hozzáadott értékének elismerését és az állatjólét növelését, valamint azokat a jövedelempótló támogatási lehetőségeket, amelyek a mezőgazdaságban általában az élelmiszertermelési potenciál megőrzését segítik elő. Az államtitkár hozzátette: az elmúlt két évben már odaítéltek 11 milliárd forintot több mint 340 juhtartó telep megújításához. Holló Mátyás uszódi telephelyén több mint ezer darab juhot tart, az állományban 800 anyajuh mellett, 220 kost és 150 jerkét nevelnek.