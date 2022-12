Ez lesz az egyik legnagyobb kihívás jövőre: sokaknak már a milliós fizetés is kevés

A drasztikus rezsiköltségek, az elszálló infláció és a munkaerőhiány továbbra is komoly problémát fog jelenteni a hazai cégeknek. Az emberhiány bizonyos területeken a legnagyobb kihívást jelenti itthon: az IT-szektorból több tízezer szakember hiányzik. Emiatt egyrészt rendkívül magas fizetéseket kell kínálni a cégeknek, ha programozókat keresnek, másrészt lépést kell tartaniuk azzal is, hogy a Covid óta nagyban változtak a munkavállalók elvárásai a munkahelyükkel szemben. Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgetett a Pénzcentrum Belley Évával, a Deutsche Telekom megbízott HR igazgatójával.

Köztudottan hiány van itthon az IT-szakemberekből, szakértők szerint 20 ezer szakemberre lenne szükség az ágazatban. A Deutsche Telekomnál is hasonlóan nehéz bizonyos a pozíciókra embert találni. Ahogy Belley Éva megbízott HR igazgató közölte a Pénzcentrummal:

Az IT-ban jóval nagyobb a munkaerőhiány, mint általánosan, ez pedig nálunk is érződik természetesen. Ennek ellenére ebben az évben több mint ezer új kollégát sikerült felvennünk, amivel jelentősen növelni tudtuk a létszámunkat. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben azonban nehezebb ezeket az embereket megtalálni, például van olyan speciális tudással rendelkező szakember, akit akár fél évig keresünk. Ilyenek a szoftverfejlesztők, akik nagyon keresettek a piacon, főleg, ha valamilyen második idegen nyelvet is beszélnek az angol mellett. A nyitott pozícióinknak még mindig nagyjából a 30-40 százaléka betöltetlen, ami jól jelzi, mennyire nehéz helyzetben vannak a munkaadók, ha ilyen szakembereket keresnek. Szerintem nem 20 ezer hiányzik az ágazatból, hanem ennél sokkal több, ennek a számnak akár a két-háromszorosa is lehet. A munkaerőpiac globálissá vált, már Magyarországról is sokan dolgoznak külföldi cégeknek, de akár el is mennek az országból. A home office lett alapvetően a munkavégzés helyszíne, úgyhogy szó szerint szinte bárhonnan lehet dolgozni. Emiatt azt is érezzük, hogy kiéleződött és globálissá vált a verseny a munkavállalókért, most már nem csak a lokális versenytársakkal kell megküldenünk a legjobb szakemberekért.

