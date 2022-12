Kiderült a magyar pezsgőtitok: hazai pincészetek nyilatkoztak a drágulásról

A pezsgőzést hazánkban túlnyomó részt az ünnepekhez kötjük, ezen belül is a karácsony és a szilveszter a legkiemeltebb időszak. Ennek ürügyén a hazai pezsgőpiac legnagyobb szereplőit kérdeztük meg arról, milyen a 2022-es évjárat pezsgőben. De a HelloVidék arra is kíváncsi volt, hogy a gazdasági nehézségeket, az infláció hatását mennyire érzik meg a hazai pezsgőgyártók?

A pezsgőfogyasztás 60-65 %-a jellemzően az év végi hónapokra összpontosul. Az elszálló inflációt azonban mindannyian saját zsebünkön érezzük, az emberek spórolósabbak lettek, kevesebbet költenek élelmiszerre is a boltokban. A gazdasági nehézségeket, az infláció hatását mennyire érzik meg a hazai pezsgőgyártók? Egyáltalán milyen lesz a 2022-es évjárat pezsgőben? Kérdéseinkre a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. ügyvezető igazgatója, Wlasitsch Andrea és a Törley Pezsgőpincészettől Csomay András marketing vezető válaszolt:

HelloVidék: A második világháború előtti években európai mércével mérve is magas szintű pezsgőkultúrával rendelkezett az ország. Magyarországon akkor 29 pezsgőüzem működött, kiváló kínálatot szolgáltatva. Hogy állunk most a pezsgőgyártással - mekkora a piac, hány nagyobb pincészet van, mekkora a forgalom, növekedés vagy csökkenés jellemző?

Csomay András: Az elmúlt néhány évben ugrásszerűen megnőtt a pezsgőt készítő pincészetek száma. A számos nagyobb pincészet mellett, szép számmal akadnak kisebb termelők is, akik a borászat mellett készítenek pezsgőt is.

A pezsgőfogyasztás hasonló a korábbi évekhez, enyhe növekedés tapasztalható, ami a jelenlegi gazdasági környezetben nagyon szép eredmény.

HelloVidék: Milyen évet zártak idén- milyen lesz a 2022-es évjárat pezsgőben?

Csomay András: Az idei évben az aszály miatt nagyon tartottunk tőle hogy milyen lesz a termés. Szerencsére a nyár vége felé érkező esők kedvezően alakították az évjárat minőségét. Pezsgőhöz és borhoz is kiváló minőségű szőlőt tudtunk szüretelni, szép kerek savakkal és cukortartalommal.

Mennyiségben némileg elmaradt a korábbi évektől, de ízében egy kiváló évjáratot kaptunk a szüret végére.

Wlasitsch Andrea: A kérdést két részre bontanám, hiszen ahogy már a bornál sem kizárólag, a tradicionális pezsgőnél egyáltalán nem a 2022 es évjárat szépségének sikereit aratjuk le az idén. A tradicionális pezsgőkészítés szépsége pont abban rejlik, hogy adott év terméséből összeállítjuk az általunk legszebbnek tartott tételeket, majd a következő évben ezeket a tételeket élesztő hozzáadásával palackba töltjük és évekre a pince csendjébe rejtjük. Itt a másoderjedés során az élesztő, a tirage likőr és az alapbor minimum 18 hónap alatt egyesül és létrejön az apró, gyöngyszerű buborékkal teli csodálatos pezsgő, amely magában hordozza az adott évjárat illatát, íz és zamatvilágát, gyümölcsösségét, kiegészítve az élesztő autolízis által képződött nemes illattal és kekszes zamattal. A buborékot úgy képzeljük el a borban, mint egy zamatra fókuszáló nagyítót. Kierősíti a harmóniát és az egyensúlyt, de felhívja a figyelmet a hibákra is.

A pezsgő nem azért értékes ital, mert jól lehet vele felrázva ünnepelni és a luxus és a pompa fémjelzője, hanem mert rendkívül nagy odafigyelést igényel,

mind a szőlész, mind a borász, mind a pezsgőmester részéről. Csak együtt tudnak igazán tökéletest alkotni, továbbá éveken keresztül csak várjuk, hogy leleplezhessük az elkészült csodát. Mi az idén a 2017-18-as évjáratban gyönyörködtünk és örömmel emlékeztünk az ezredforduló csodálatos Chardonnay-jára a Jubileum Brut 2000 magnum pezsgőnkön keresztül , amely az élesztős ízvilágban egy egészen különleges utóízzel ajándékoz meg minket, továbbá újra és újra felfedezzük a 2007es év varázsát a Prestige Brut Magnum pezsgőnkben. Így azt mondhatom, hogy az idei évben eladott pezsgők kiváló minőségben érkeztek a vevőkhöz, aminek hatása az eladásban is érezhető volt. Mennyiségben a tavalyinál 12%kal növeltük az értékesítésünket. A 2022 es évjárat nagy várakozással tölt el minket. A nyár aszályos volt kevés és egyenlőtlen csapadékkal. A borok minősége szép lett, de a mennyiség sajnos elég kevés. A pezsgő alapborokat előkészítettük, új házasításokkal és új fajtával tesszük emlékezetessé a 2022 es évjáratú pezsgőinket, amivel legkorábban 2024 karácsonyán ünnepelhetünk!

Milyen új trendek látszanak idén? A gazdasági nehézségeket, az infláció hatását mennyire érzik a hazai pezsgőgyártók? Gondot okoz a termelésben az elszálló energiaárak?

Csomay András: A nemzetközi trendek határozottan gyűrűznek be Magyarországra is. A kiváló magyar Pezsgők mellett egyre inkább hódít az olasz Prosecco, a francia Champagne és a spanyol Cava is. Mint minden céget, minket is jelentősen érintenek a magas energia árak, de igyekszünk mindent megtenni, hogy ne okozzon fennakadást a megnövekedett energia árak alakulása a termelésre nézve.

Wlasitsch Andrea: Nem nevezném új trendnek, hiszen a pezsgő forradalma már jónéhány éve folyik, de jó látni, hogy a covid okozta horeca piac visszaesése sem vette kedvét az újonnan megjelenő pezsgőtermelőknek. Magyarország természeti és éghajlati adottságai kedveznek a széles körben terjedő pezsgőalapbor készítésnek. A tradicionális technológia nagy eszközigényű, költséges folyamat, megdrágítja a termék árát. Mégis egyre több termelő szeretné piacra vinni a saját pezsgőjét és ez a fogyasztóknak egy széles választási spektrumot kínál. Új trendnek azt látom, hogy egyre hangsúlyosabbá válik a pezsgővásárlók körében a nagyobb mennyiséget rejtő 1,5L-es, magnum pezsgők elterjedése. Talán nem mindenkinek egyértelmű, de a magnum pezsgő, nem egy partybox, ami nagyobb kiszerelés, több embernek elég. A magnum pezsgő egy más minőségi kategória. Itt a nagyobb kiszerelés egy lehetőséget kínál, hogy az élesztő nagyobb felületen találkozzon az alapborral, így a másoderjedés még különlegesebb ízvilágot eredményez.Csináltunk néhány éve egy horizontális kóstolót, ahol bemutattuk a különbséget ugyanazon évjárat magnum és normál kiszerelésű pezsgője között.

Érdemes otthon is kipróbálni, hogy milyen minőségi pluszt kínál számunkra az évjárat különbség illetve a magnum és normál kiszerelés különbsége.

A gazdasági nehézségek és az infláció minden gazdasági szereplőt elér, a pezsgőgyártók sem maradnak ki belőle. A Garamvári Szőlőbirtok ars poetikája, hogy a minőség záloga a teljes termelési folyamat megalkotása, kézben tartása, irányítása. A szőlőfajták kiválasztása, telepítése, a szüreten és a borkészítésen át a nyerspezsgő töltéséig, érleléséig. Ez egy hosszú, idő és pénzigényes folyamat, ami átfogó szemléletet, a szőlészeti, borászati munka összehangolását, folyamatos finanszírozását igényli, hogy a pezsgőt szolgálja. Nincs olyan pont ezen a területen, ahol ne lépne be az infláció okozta költségnövekedés. Az oltványtól, a növényvédő szereken át a szüreti ktgek , a palack, a dugó, karton. Had emeljek ki egy példát. Nem lehet úgy gazdálkodni most, hogy ne tudjuk a költségtényezők hónapról-hónapra hogy alakulnak! Viszont, ha nagyobb távlatokat vizsgálunk, mindjárt látjuk, hogy

a 2022 es év csomagolási segédanyag szintjén az üveg, papír, a parafa és egyéb anyagok miatt közel 30-40%os növekedést mutatnak.

És ezt nem a pezsgőgyártók mondhatják el, hanem az összes borászat, de mondhatnám az élelmiszeripari vállalkozásokat. Ehhez csatlakozott még a növekvő energiaárak, ami nálunk különösen a borászati munkáknál szüretben, a pezsgőnél a degorzsálásoknál leterhelő. Ennek csökkentésére törekszünk az alternatív energiaforrások bevonására, ha lehetőségünk van pályázatok elnyerésére, megvalósítására.

Az emberek spórolósabbak lettek, kevesebbet költenek a boltokban - ez a pezsgőfogyasztáson- eladási számokon ez mennyire látszik?

Csomay András: Az idei évről még ilyenkor is nagyon óvatosan nyilatkozunk, a pezsgő forgalmunk 60 %-a ugyanis az év utolsó harmadára, ezen belül is leginkább decemberre összpontosul, így még a végleges eladásokról nem tudunk nyilatkozni. Az év közbeni eladások alapján azt tapasztaljuk, hogy a fogyasztók tudatosan figyelik az akciókat, látványos eladási növekedés figyelhető meg ilyenkor. Szerencsére azonban egyre többen választják a pezsgőzés élményét, így sokakat az sem tart vissza a vásárlástól ha teljes áron tudják megvenni kedvenc pezsgőjüket.

Wlasitsch Andrea: Igen, az emberek jobban meggondolják mire költenek, ugyanakkor a tudatos vásárlók keresik a minőséget. A kommunikációban is, ahogy a magyar boroknál sikerült felhívni a figyelmet a hazai boraink minőségére, a pezsgőfogyasztásnál is látom, hogy egyre fontosabb, hogy kiváló minőségű, a legtermészetesebb módon érlelt, tradicionális technológiával készült magyar pezsgőt válasszanak. Ez a hazai ízvilágon alapul, magyar bortermőterületek sajátságait hordozva készült. Mivel a teljes termelési és értékesítési vertikum a kezünkben van, az árak kialakításánál próbálunk törekedni, hogy több árponton elérhető pezsgőt kínáljunk. Így azt mondhatom, hogy az is talál magának champagni technológiával készült pezsgőt a kínálatunkban, aki erre nem szeretne túl sokat költeni. Ezért nemhogy visszaesett, hanem azt mondhatom növekedett az eladásunk 2020 és 2021 hez viszonyítva.

Árban hogyan alakul az idei szilveszter- az utóbbi időszakban drágul - vagy drágulni fog a pezsgő?

Csomay András: Mint ahogy minden területen, sajnos nálunk is be gyűrűztek az áremelkedést indokolttá tévő tényezők, ezért a 2022-es évben több lépcsős áremelést kellet végre hajtanunk. Azonban novemberben és decemberben az áruházak számos akciót szerveznek a pezsgőkre és általánosan az alkohol tartalmú italokra is. Az évnek ebben az időszakában mindenki várja már az ünnepeket, amikor egy kicsit ellazulhat a család és barátok körében, ilyenkor a legnagyobb a vásárlási kedv ebben a kategóriában.

Wlasitsch Andrea: Az előzőekben már említettük, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben elengedhetetlen a feszes gazdálkodás. Minden termék árát közgazdaságilag az önköltség határozza meg.

Ha a beszállítók az anyagok árait 30-40 és esetekben 50 % körül is növelik, nincs az a gazdálkodó, profitorientált szervezet, aki ne növelné az eladási árát,

hogy ellensúlyozza ezt. Azt, hogy ezt milyen mértékben teszi, az egy darabig függ attól is, milyen mozgástere van a saját maga által előállított alapanyag tekintetében és az mekkora hányadot képvisel a kialakítandó árban. Mivel mi a pezsgőinket a saját magunk által termelt szőlőből készítjük, a végsőkig törekedtünk az árak csak szükséges mértékű emelésére, de ez elkerülhetetlen volt és sajnos lesz.

