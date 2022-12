Ide utaznak idén karácsonykor a tehetős magyarok: mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk

Hazánkban egyre gyakoribb tendencia, hogy a családok az ország valamelyik népszerű régióban található szálláshelyén töltik az ünnepeket. Annak érdekében, hogy megtudjuk, vajon az energiaválság hatására hogyan alakul az idei szezon, felkerestük a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét, hogy válaszoljanak kérdéseinkre.

HelloVidék: Az energiaválság ellenére a karácsonyi szezonban nyitva maradó szállodák hogyan oldják meg a fűtést?

A szállodaipar számára rendkívül nagy kihívást jelentenek az emelkedő energiaköltségek, mivel a hotelek energiafelhasználása (wellness, konyha, nagy közösségi terek, stb.) nagyon jelentős.

Amíg a kereslet nem esik vissza drámaian, addig - ha sok esetben veszteségesen is - tudják folytatni az üzemelést a téli hónapokban a szállodák.

A korábbi trendek szerint a karácsonyi, szilveszteri időszak magas foglaltságú mind a fővárosi, mind a vidéki szálláshelyeken, így a szállodák nagyrésze ebben az időszakban nyitva tart és termszetesen megfelelő hőfokra felfűtött házakkal várják a vendégeket. Sok hotel esetében történtek energetikai korszerűsítési beruházások az idei éveben, melyek nagymértékben hozzájárulnak a költségek csökkentéséhez. Emellett a vendégek energiatudatossága is felértékelődik, és egyre inkább jellemző a környezettudatosság részükről is. Például nem problémaként élik meg, ha alacsony vendégszámnál a szaunát kérésre kapcsolják be a spa recepciósok, hogy a nap nagyrészében az ne működjön feleslegesen, vagy nem kérik már a napi törölközőcserét, mellyel sok száz liter vizet lehet megtakarítani.

HV: Az elmúlt években egyre inkább tendencia, hogy karácsonykor szállodákban töltik a családok az ünnepeket. Jelenleg milyen visszajelzéseket kapnak a foglalásokat illetően?

Ez már egy hosszú, 5-6 éve érződő trend, mely az idei évben is hasonlóan alakul. Még találni szabad szobákat az ünnepi időszakra, de sok hotel már teltházat jelzett. Ilyenkor programmal, vacsorával, feldíszített karácsonyfával, ünnepi hangulattal várják a szállodák a vendégeket.

HV: Mely régiók a legnépszerűbbek az ünnepi időszakban?

A legtöbb vendégéjszaka és egyben a legtöbb külföldi vendég egyértelműen a fővárosban jelenik meg. Itt a városban szervezett programok, karácsonyi vásárok is nagy vonzerőt jelentenek. A belföldi vendégek ebben az időszakban általában nem régiót, hanem szállodát választanak, leginkább a nagy wellness hoteleket részesítik előnyben, de a gyermekek nélkül utazók között egyre népszerűbbek a borszállodák, a felnőttbarát hotelek, illetve a kisebb, kiemelkedő gasztronómiát nyújtó szállodák.

HV: Az ünnepi szezon segíthet-e a szállodáknak túlélni az energiaárak drasztikus emelkedését?

A karácsonyi-szilveszteri időszak 1 hét. A január eleji téli szünet - ami szintén nagyon keresett - további 1 hét. A téli, alacsonyabb foglaltságú időszak viszont kb. március közepéig tart a trendek alapján. Az ünnepek bevételei korábban is segítették azt, hogy a rendkívül alacsony bevételű hónapok veszteségeit csökkenteni lehessen, de önmagában 2 hét nem old meg sajnos semmit. A megnövekedett energiaárak várhatóan velünk maradnak, és a szállodák energiafelhasználása nyáron is igen magas a hűtés és a gépészeti berendezések miatt. Hosszú távú megoldás az épületek korszerűsítése és az energiacsökkentő beruházások kivitelezése.

HV: A szektorban jelenleg van-e elegendő munkaerő, hogy a téli szezonban fogadni tudják a vendégeket?

A munkaerőállomány a korábbi hónapokhoz képest változatlan, elbocsátások nem történtek, a vendégek kiszolgálását nem hátráltatja ilyen jellegű proléma.

HV: Átlagosan mennyivel emelkedtek a foglalások árai az ünnepi szezonra?

Ezt még egyelőre pontosan nem látjuk. Véleményünk szerint 20-30%-os átlagos áremelés várható köszönhetően az alapanyagárak, az energiaköltségek és a bérköltségek növekedésének. A többletköltséget természetesen teljes mértékben nem tudják áthárítani a szállodák a vendégekre, de ugyanúgy, ahogy a boltban is többet kell fizetnünk, a szállodáknál is el kell fogadni a szobaárak, csomagok árnövekedését.

