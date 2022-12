Ez a nyitvatartás rengeteg magyarnak nagyon fontos: az ünnepnapokon is számíthatunk rájuk

A Wolt idén az ünnepek alatt is nyitva lesz: december 24-én reggel 8-tól délután 4-ig, december 25-én és 26-án reggel 10-től este 8-ig lesz kiszállítás a nyitva tartó éttermekből és üzletekből. December 31-én reggel 8-tól Budapesten egészen hajnali 3-ig, az ország többi településén a szokásos nyitvatartási idő szerint lesz nyitva a Wolt, január 1-jén pedig reggel 10-től Budapesten éjfélig, illetve az ország többi településén a szokásos nyitvatartási idő szerint. Az ünnepek alatt a Wolt Market nyolc üzlete, Budapesten, Pécsen és Debrecenben is folyamatosan nyitva tart, 24-én délután 4-ig, 25-26-án este 7-ig, szilveszterkor és újévkor pedig 11-ig. Így a nagybevásárláson túl a karácsonyi vacsorához hiányzó alapanyagokat is gyorsan beszerezhetik a vásárlók, akár az utolsó pillanatban, az ünnepi menü főzése közben.

Karácsonyfa talppal együtt, cipekedés nélkül A karácsonyfa az ünnepi szezon legfontosabb eleme, beszerzése azonban időigényes lehet. A Wolton a budapesti vásárlók idén is pár kattintással rendelhetnek karácsonyfát 3 helyszínről, ráadásul kiszállítási díj nélkül: a nordmann fenyő 4 méretben, a lucfenyő pedig 1 méretben elérhető, méretre faragva, akár hozzáillő talppal együtt is, így már tényleg csak a legkellemesebb feladat, a díszítés marad. Last minute ajándékok több száz üzletből A plázák, üzletek és piacok az ünnepek előtti napokban a legzsúfoltabbak, ezért nem meglepő, hogy évről évről évre nő az ünnepi szezonban az online kereskedelem forgalma. A hagyományos kiszállítással megrendelt ajándékok már nem valószínű, hogy megérkeznek karácsony előtt, a Wolt futár partnerei azonban a rendelés napján akár fél órán belül kiszállítják a megrendelt termékeket. A Wolton több száz kereskedő ajánlatából lehet válogatni: gyerekkönyvektől kezdve a játékokon, ruhákon át az illatszerekig és édességekig. Ha nincs ötlet: ajándékkártya a fa alá a Woltról és a Wolt Marketből Sokan fogynak ki az ajándékötletekből az utolsó pillanatokra, nekik lehet segítség a Wolt ajándékutalvány, amely szintén néhány kattintással elérhető a Wolton 3000, 5000 és 10000 forint értékben. A kedvezményt biztosító kódot egy évig lehet beváltani a Wolton elérhető üzletekben.