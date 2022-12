Orbán Viktor bejelentette: fontos változásokra számíthatnak a magyar a családok

Fontos bejelentést tett karácsonyi interjújában a miniszterelnök: változások lesznek a családtámogatások rendszerében, de pontosabb részleteket egyelőre nem közölt.

A családtámogatásokat is megemlítette Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott karácsonyi interjújában. A miniszterelnök elárulta, hogy a CSOK rendszerét biztosan megtartják, ám szakmai javaslatok alapján valószínűleg változások lesznek, írja a Pénzcentrum.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a falusi csokot a változások nem fogják érinteni (vagyis ez azt jelentheti, hogy megmarad), ám a CSOK-ban az év második felében változások várhatóak. Sokadszor is megemlítette azt a bővítést, amely arról szól, hogy a 30 év alatti, gyermeket vállaló nők is mentesülnek az SZJA megfizetése alól.

A családtámogatás többi eleme viszont megmarad, sőt bővül. A fiatalok jelenleg 25 éves korukig nem fizetnek a keresményük után jövedelemadót. Mostantól azok a nők, akik gyermeket vállalnak, harmincéves korukig kaphatják ezt a kedvezményt, tehát bővítjük a családtámogatás rendszerét. Felmenő rendszerben - fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktort megkérdezték Matolcsy György december elején elmondott, a kormány pénzügyi politikáját meglehetősen élesen kritizáló beszédéről is. A miniszterelnök szerint meg lehet azt érteni, ha Matolcsy most keményebben fogalmaz, mert a jegybank elnökeként nagyon nehéz helyzetben van, és súlyos döntéseket kell hoznia.

Ez valóban szokatlan. De csak annyit jelent, hogy a jegybank elnöke nehéz helyzetben van. A törvény hozzá rendeli az infláció kezelésének a feladatát, és most nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában különösen magas az infláció. Ráadásul a jegybank egy olyan megoldást választott, amely kamatemeléssel, magas kamatszinttel jár, és a vállalkozói világ ezen a szinten már nem tud létezni, húszszázalékos kamatokat nem lehet kitermelni. Ha pedig nincs hitelezés, akkor a gazdasági szereplők bajba kerülnek, ezért az ő irányukból is óriási a nyomás a jegybankon. Az én helyzetem sem könnyű, de Matolcsy Györgyé még nehezebb. És ha ilyenkor az ember a nyilvánosság előtt unortodox viselkedésmódot választ, azt is meg lehet érteni

- mondta erről Orbán Viktor.

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher