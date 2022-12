Meggondolják, mire költik a pénzt a magyarok: mutatjuk, mi számít leginkább a szilveszteri bevásárlásnál

Egész évben slágertermék, de szilveszterkor különösen nagy az érdeklődés a virslik és a különféle szószok, valamint az alkoholos italok, különösen a pezsgő iránt. Az Auchan Magyarország folyamatosan széles választékkal várja a vásárlókat, az évbúcsúztatásra azonban még néhány különlegességgel is készülnek. Az áruházlánc szerint amellett, hogy a virsli milyen húsból készült, ma már fontos a minőségi csomagolás és az is, hogy mennyire könnyen elkészíthető a termék. Mint mondják, üzleteiben még az utolsó pillanatban is, december 31-én 16 óráig be lehet szerezni az elmaradhatatlan szilveszteri hozzávalókat.

Az évzáró és az újévi bevásárlás olyan hagyományosan népszerű termékeiből, mint a virsli, a lencse és az alkohol, idén is megnövekedett érdeklődésre számít az Auchan Magyarország. Az áruházlánc széles kínálatában megtalálhatunk baromfi-, sertés-, borjú- és marhavirslit is, az ünnepi szezonban pedig további újdonságokkal várják a vásárlókat.

Egyre nagyobb a kereslet ugyanis a pulykavirslik, valamint a gyógynövénytartalmú termékek iránt, így idén ezeket a különlegességeket is felvette kínálatába az áruház.

Nem véletlen szeretjük ennyire ezt a szilveszteri ételt, hiszen a virsli könnyen és gyorsan elkészíthető, magában fogyasztva is finom, de salátához vagy vendégváró falatokhoz is kiváló alapanyag. Így az elmúlt időszak nehézségei ellenére is népszerű termékkategória maradt, az év utolsó napjaiban pedig várhatóan növekedni fog iránta a kereslet.

A virslik mellé gyakran kerül a kosárba valamilyen szósz is, ezen a téren változás figyelhető meg az elmúlt 3-4 évben. A hagyományos mártogatók mellett a fiatalabbak ugyanis elsősorban a grill szószokat részesítik előnyben, míg a közép- és idősebb korosztály a mustárt és a tormát fogyasztja előszeretettel. Továbbra is nagy kedvenc a majonéz és a ketchup, előbbi forgalma majdnem háromszorosára, utóbbié pedig majdnem duplájára nő a decemberi időszakban. Egyre erősödnek a pikáns ízek, bár a többség választása egyelőre még a csemege termékekre esik. A majonéz, ketchup és mustár esetében sokan láthatóan a nagy kiszerelés felé fordulnak, a torma és grillszószoknál pedig inkább a kisebb kiszerelések népszerűek.

A fogyasztói tudatosság erősödésével az egészségesebb alternatívák szerepe is megnőtt, sokan előnyben részesítik az ízfokozó- és tartósítószermentes termékeket, egyre többen odafigyelnek a csökkentett cukor- és zsírtartalomra is. Az Auchan folyamatosan követi a változó igényeket, így a sajátmárkás termékek fejlesztései is ebbe az irányba haladnak. Fontos kritérium a fogyasztók szemében a csomagolás újrahasznosítása, az erre vonatkozó információkat a gyártók fel is tüntetik a flakonokon.

Az újévi ünneplés fontos kelléke a pezsgő is, az áruház pedig egész évben széles választékot kínál az italok terén. Több mint 1200 borral és pezsgővel, köztük 81 nemzetközi versenyen elismert, díjnyertes nedűvel várja a vásárlókat. Mivel a vállalat igen fontosnak tartja a hazai termelők támogatását, így magyar termékből is bőven találunk a kínálatban, mindemellett a prémium választék is igen jelentős. Érdemes lesz figyelni a bizalomkártyás ajánlataikat is, ugyanis így még nagyobb kedvezménnyel vásárolhatók meg a már akciós termékek is az év utolsó napjának közeledtével.

Címlapkép: Getty Images