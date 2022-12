Megszólalt az ország legmenőbb gázszerelője: igazi hiányszakma, jól lehet vele keresni

Ezüstérmes lett a 2022-es WorldSkills szakmák világversenyén Offner Márton, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikuma volt tanulója, aki víz-, gáz- és fűtésszerelő szakmában mérte össze tudását a világ húsz országának ifjú szakembereivel. A három hónapos megmérettetést németországi Lahr városban rendezték meg, november 2-a és 4-e között. Soha nem volt még ilyen magyar eredmény ebben a szakmában. A HelloVidék most ország legfiatalabb mesterét és felkészítő szakértőjét, Szigetvári Csillát kérdezte a felkészülésről, a versenyről, de kíváncsiak voltunk arra is, hogy szerintük hogyan áll a víz-, gáz- és fűtésszerelő szakma jelene és hogy vajon mit hozhat a jövő.

Az idei WorldSkills Competition 2022 Special Edition keretében november 2. és 5. között a nyugati fekvésű német városban, Lahr-ban rendezték meg víz-, gáz- és fűtésszerelő szakmában az idei év legrangosabb nemzetközi szakmai versenyét. A zalaegerszegi Offner Márton itt szerezte meg hazánk eddigi legjobb eredményét ebben a szakmában: a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának egykori tanulója ezüstérmes lett a világ húsz legjobb szakmai versenyzője között.

Amikor az általános iskola végén elérkezett a pályaválasztás ideje, még nem tudtam eldönteni, hogy merre is szeretnék menni. Jó tanulmányi átlagot hoztam, és arra gondoltam, hogy az érettségi mellett egy szakmát is szeretnék a középiskolai tanulmányaimmal. A víz-, gáz- és fűtésszerelő szakma azért tetszett meg, mert nagyon sokoldalú. Amikor aztán 2019-ben szólt az egyik tanárom, hogy van ez a nemzetközi megmérettetés, egy osztálytársammal együtt jelentkeztünk rá. Az elődöntőben mindketten továbbjutottunk, a középdöntőben már csak én és az első helyen végeztem. Végül megnyertem a víz-gáz-fűtés szerelők számára kiírt skills verseny hazai döntőjét, ami feljogosított az európai és a világversenyen való részvételre. Ekkor kérdezték meg tőlem, hogy vállalom-e a felkészülést, ami akár egy-másfél év is lehet. A tanáraimmal és a szüleimmel végül arra jutottunk, hogy ilyen lehetőség nem sokszor adódik az életben, ezért belevágtam

- meséli a HelloVidéknek Offner Márton, aki már akkor sejtette, hogy komoly kihívás előtt áll.

Miután 2021 májusában letette az értettségit, júniusban már el is kezdte a felkészülést a versenyre. Közben folytatta tanulmányait is, így az egy hét elméleti órák, egy hét gyakorlati időből az utóbbit mindig a budapesti műhelyben töltötte, majd idén májusban sikerrel teljesítette a technikusi vizsgát. A felkészüléssel ezután sem állt le: minden hétköznapján a műhelyben gyakorolt, csak hétvégenként járt haza Zalaegerszegre. Begyakorolta az előző évek feladatait, ami mellett a szakértője is készített új feladatokat. Gyorsította a technikát és a tempót, miközben versenyszimulációkat végzett el. Ez az intenzív időszak október végéig tartott, hiszen a versenyt november elején tartották. A magyar versenyzőket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara delegálja a WorldSkills és EuroSkills versenyekre, s a felkészülési időszakot pedig ebben a szakmában Versits Tamás elnök úr jóvoltából és lelkiismeretes munkája révén a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete koordinálta, illetve finanszírozta több együttműködő partnerrel közösen.

A versenyen technikás és komplex feladatokat kaptunk, de nehezítéssel is szembe kellett néznünk: eddig minden évben a versenyzők rendelkezésére állt egy satupad, hogy megkönnyítse a munkát, de most nem volt. A három napnyi verseny, napi hat óra munka csúszva-mászva fizikailag nagyon megviselt minket, de fejben is végig ott kellett lenni. Versenyfeladatnak kaptuk például, hogy összerakjunk egy komplett fűtési rendszert, szép és pontos szereléssel, ahol a párhuzamok, derékszögek, méretek tökéletesek. Egy A3-as méretű rajz alapján dolgoztunk, amin milliméter pontossággal tüntették fel, hogy mi a feladat. A dolgot nehezítette, hogy a hajlításnál fél fok és a szerelésnél két milliméter volt a tűréshatár. Ez pedig azt jelenti, hogy a precizitás, pontosság, minőségi munka hármasára próbáltam törekedni. Mert ezután jött a nyomáspróba. A pénteket megkaptuk pihenőnapnak, szombaton pedig jött az eredményhirdetés. Maga a verseny nagyon tetszett, amire rengeteget gyakoroltam. Élveztem a kitűnő körülményeket, miközben jól esett más nemzetek kultúrájába betekintést nyerni. El sem hittem, amikor az eredményhirdetésen elhangzott, hogy második lettem. Alapban úgy készültem, hogy kiválósági érmet szeretnék szerezni, tehát úgy terveztem, hogy a mezőny első felében végzek, de a top ötbe való kerülés volt a fő célom. Az pedig külön öröm, hogy soha nem volt még ilyen jó magyar eredmény ebben a szakmában

– emlékezett vissza a versenyre Offner Márton.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának egykori tanulóját Szigetvári Csilla, felkészítő szakértő, épületgépészmérnök készítette fel. A szakember régóta foglalkozik kivitelezéssel és 2017 óta erősíti a magyar víz-, gáz- és fűtésszerelő szakmát a WorldSkills versenyeken, ahol több mint hatvan szakmával képviseltetik magukat az ifjú szakemberek a különböző szakterületeken. Felkészítése mellett évről-évre jobb helyezést érnek el a hazai tanulók: tavalyelőtt kiválósági minősítést (tehát az első tízben végzett), tavaly Grazban pedig már a negyedik helyezést érte el az egyik magyar tehetség. Ezt koronázta meg úgymond az idei ezüstérem.

A versenyre való felkészítéssel kapcsolatban a magyar víz-, gáz- és fűtésszerelő szakma az élvonalban foglal helyet, mert minden szükséges eszköz, szerszám, alapanyag elérhető hazánkban. Láthatóan fel tudunk készülni az ilyen versenyeken megszokott, igen magas elvárásokra. Az eredmény azonban a mentális felkészültségen is múlik, ráadásul ezek a tanulók egyversenyes versenyzők, ezáltal nincs versenytapasztalatuk. A versenyfeladat igen komplett, több modulra oszlik, ami miatt igencsak fárasztó és mentálisan megterhelő. Marcival szerencsére időben elkezdtük a felkészülést, amihez jó ritmust és ütemet tudtunk felépíteni. Ezzel az eredménnyel most nem csak a szakma hírnevét öregbítette, hanem ő lesz az ország legfiatalabb mesterembere és mentesül a szakmai gyakorlati vizsga alól is. Egy ilyen versenyben annyi tudásfejlesztés és gyakorlat van, amit egy átlag szakember körülbelül csak 10-15 év alatt szerezhet meg, nem beszélve ennek a költségeiről

– mondta el a HelloVidék kérdésére Szigetvári Csilla.

A szakemberek pozitívan látja a szakma jelenét és jövőjét is. Ahogy arra rámutatott, a WorldSkills elsődleges célja, hogy a szakmákat népszerűsítse. Nem titok az sem, hogy elindult egy hazai szakképzés fejlesztés, ami nagy lépést jelent a nemzetközi színvonal felé, ezért láthatóan egyre több diák szeretne ebben az ágazatban is tanulni. Szigetvári Csilla szerint bár a folyamat elején vagyunk, de a szakma a jó irányba megy, miközben az iparági szereplők is sokkal érdeklőbbek és egy ilyen kiváló eredmény után még inkább segítőkészek.

Offner Márton közben sikeresen felvételizett a Budapesti Műszaki Egyetem keresztféléves energetikai mérnöki szakjára, amit jövőre kezd. Ahogy fogalmaz, bőven van átfedés a víz-, gáz- és fűtésszerelő szakmával, amiben őt most leginkább a tervezés része érdekli. És hogy miért ajánlja ezt a szakmát a jövő újabb tanulóinak? A világverseny ezüstérmese szerint aki ebben a szakmában elhivatott, „az tényleg sok mindenhez ért”, tehát ha majd a saját házát fogja építeni, akkor a legtöbb feladathoz nem kell szakembert hívni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a víz-, gáz- és fűtésszerelés még mindig hiányszakmának minősül, amivel jól is lehet keresni.

