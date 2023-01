Drága hobbi a vadászat: mutatjuk, milyen költségekre számíthat idén, aki kipróbálná

A vadgazdálkodás szerves része a vadászat, a hobbivadászaton túl nagyon fontos szerepet töltenek be a vadászok a szektor egyensúlyának a fenntartásában, a dúvadak okozta mezőgazdasági kárenyhítésben is, de feladatuk az inváziós állatfajok terjeszkedésének a megakadályozása, ahogy a járványok megfékezése is. Na de mennyibe kerül 2023-ban a vadászat? Ennek jártunk utána.

A korszerű és hatékony vadgazdálkodás fenntartható szinten szabályozza a vadállományt, valamint lehetővé teszi a vadászatot, mindezzel megakadályozza a jelentős mezőgazdasági és erdészeti vadkárokat, az inváziós állatfajok terjeszkedését, továbbá megfékezi az állatok között terjedő járványokat, az orvvadászatot és az illegális állatkereskedelmet. Ráadásul a vadászathoz kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások fontos turisztikai bevételeket generálnak Magyarországon. Egy vadásztársaság célja a vadgazdálkodási tevékenység teljes körű folytatása, a vadon élő állatok tervszerű vadgazdálkodás keretein belüli kilövése, a vadhús értékesítése, valamint egyéb vadászati szolgáltatások nyújtása. Vadgazdálkodásnak minősül a vadállomány és az élőhelyek védelme, a vadállomány szabályozásával kapcsolatos tevékenységek is. Ezen túl a gazdálkodói érdek, valamint a vadászterületen folytatott gazdálkodási tevékenységek közötti összhang megteremtése, továbbá a védett természeti területen a természetvédelmi célok megvalósítása és a vadaszati jog szakszerű gyakorlása is. A vadgazdálkodás kapcsán kevés szó esik annak nemzetgazdasági jelentőségéről, ugyanakkor a “Vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról” szóló LV/1996. (VI.16.) törvény által létrehozott Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) vadászati szezononként vezet kimutatásokat az ágazat bevételeiről és költségeiről. A több mint 1400 vadgazdálkodási egység keretében tevékenykedő vadásztársaságoknak a vadásztatás mellett számos más bevételi forrása van, így például a vadhús vagy az élő vad értékesítése, a vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások (például szálláshely-szolgáltatás) és kisebb mértékben az állami támogatások. Így alakult a 2021/2022-es vadászati szezon

A 2021/2022. vadászati évben összesen 71717 db trófeát bíráltak el. A trófeabírálaton belül a vadfajok részarányai a korábbi évekhez képest számottevően nem változtak. Az őzagancsok 60,8%-kal, a gímszarvas agancsok 25,8%-kal, a vadkan agyarak 4,7%-kal, a dámlapátok 6,7%-kal, a mufloncsigák 2,0%-kal részesedtek az összes elbírált trófeából. A külföldiek által zsákmányolt trófeák száma az előző évihez képest jelentősen növekedett (21074 db, +59,87%), azonban még így is elmarad a 2020 előtti arányoktól. Az 1990-es évtől 2020 kivételével 30% feletti volt a külföldi elejtések aránya. A hazai vadászok által lőtt trófeás vad száma az előző évinél alacsonyabb volt (50643 db, –6,22%).



A vadállományt alapvetően 3 kategóriába sorolják be a vadászok: nagyvadak - dám- és gímszarvas, őz, muflon, vaddisznó - , apróvadak (mezei nyúl, fácán, fogoly) és dúvadak. Ez utóbbiak azok a vadfajok, amelyek a vadgazdálkodás célját szolgáló vadat (hasznos vad) károsítják és pusztítják, mint a róka, aranysakál, szürke varjú. Na de mennyibe kerül a vadászat? Megújult a vadászati árjegyzék, mely a 2022. március 1-i vadászévtől érvényes árakat tartalmazza. A földrajzilag változatos és vadban gazdag területeken egyéni és társas vadászatokra egyaránt kínálnak lehetőséget. Lássuk milyen árakra számíthatunk a szezonban. Ehhez most az Ipoly Erdő Zrt. árlistáját vettük alapul. Bérvadászati árjegyzék (érvényes: 2022.03.01-től visszavonásig): Általános feltételek: A bérvadászaton csak érvényes magyarországi vadászati okmányokkal és fegyvertartási engedéllyel rendelkező vadász vehet részt. Bármely vadászaton (vadkan kivételével) a trófea valós mérete 15 %-al eltérhet a szerződésben meghatározott, illetve a kísérő által becsült mérettől. A vadászvendégnek ezen eltérésen belül ki kell fizetnie a vad árjegyzék szerinti díját. Vadkan esetén mindig a tényleges méret a fizetés alapja. Hibázást akkor kell fizetnie, ha a vadászvendég a hibázás után sem ejtett el ugyanolyan fajtájú és ivarú vadat a vadászat során. A vadászkísérés díja: munkanapokon: 8 000 Ft/nap/fő

munkaszüneti napokon: 10 000 Ft/nap/fő Gímszarvas Forrás: ipolyerdo.hu Sebzés: a becsült trófeasúly 50%-a Hibázás: 20 000 Ft/db Trófeasúly: 24 órával a kifőzés után nagykoponyával mért súly Trófeabírálati díj: 10 000 Ft/db Őz Forrás: ipolyerdo.hu Sebzés: a becsült trófeasúly 50%-a Hibázás: 8000 Ft/db Trófeasúly: 24 órával a kifőzés után kiskoponyával mért súly (nagykoponyás súlyból 90 g levonás) Trófeabírálati díj: 10 000 Ft/db Muflon Forrás: ipolyerdo.hu Sebzés: a becsült csigahossz 50%-a Hibázás: 8000 Ft/db Csigahossz: bírálati szabályok szerint a két csiga átlaghossza Trófeabírálati díj: 10 000 Ft/db Vaddisznó állományt csökkentő elejtés Forrás: ipolyerdo.hu Koca, süldő, malac: Koca és 50 kg-nál nagyobb súlyú, 12,00 cm alatti kan: 65 000 Ft Süldő (20-49 kg súlyig): 40 000 Ft Malac (19 kg súlyig): 25 000 Ft Kan sebzés: 40 000 Ft/db Koca, süldő, malac sebzés: az elejtési díj 50%-a Agyarhossz megállapítása: a nagyagyarok külső köríven mért hosszának átlaga mm pontossággal 16 cm fölötti kan trófeabírálati díja: 10 000 Ft/db Társas nagyvad elejtés Napi részvételi díj: 9 fő vadász részvételéig: 400 000 Ft/csoport/nap

Társas nagyvad elejtés Napi részvételi díj: 9 fő vadász részvételéig: 400 000 Ft/csoport/nap

10 fő vadász és felette: 45 000 Ft/fő/nap Napi részvételi díj a teríték függvényében: Forrás: ipolyerdo.hu Elejtési díjak: terelővadászat esetén a muflon és gím tarvad egyéni árjegyzék alapján, a vaddisznó az alábbiak szerint: Forrás: ipolyerdo.hu Koca (50 kg-tól) - 65 000 Ft Süldő (20-50 kg) - 40 000 Ft Malac (20 kg alatt) - 15 000 Ft A részvételi díj teríték függvényében való változása: Forrás: ipolyerdo.hu