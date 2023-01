Megrohamozzák a mozikat a magyarok: ezekre a filmekre kíváncsi most mindenki

Második hete tarol a mozikban James Cameron új filmje, az Avatar: A víz útja. A folytatás, amelyre 13 évet kellett várni, 2022. december 15-én került a magyar mozikba, azóta már megközelítette a milliárdos összbevételt. Eddig több mint 453 ezer jegyet váltottak rá, sokan 3D-ben, hiszen ebben a filmben sokkal inkább a látványon, mint a történeten van a hangsúly. Az IMAX 3D hétvégi vetítéseire pedig szabályosan elkapkodják a jegyeket, derül ki a Pénzcentrum írásából.

A Filmforgalmazók Egyesületének statisztikái szerint több éves távlatban is kiemelkedő, amit az Avatar folytatása a mozikban produkált az elmúlt héten. A nyitóhéten 524,8 millió forint bevételt hozott - ezzel ugyan a nyár közepi számokat nem szárnyalta túl, viszont jelentleg a Víz útja gyakorlatilag egyedüli blockbusterként viszi a hátán a boltot. Nyáron nemcsak a Thor 4 debütált egyedül, amikor olyan kiugró volt az eredmény, hanem még futott a vásznakon a Top Gun: Maverick és az új Jurassic World-film is. Az Avatar 2 segítségével pedig megtörtént a mozikban az is, ami a járvány óta egyszer sem tudott: a karácsonyt megelőző hét kiugró bevételeit követően a két ünnep közötti időszakban további növekedés mutatkozott:

Ha elosztjuk az összes látogatószámot (334 050 fő) a heti összbevétellel, kiderül hogy átlagosan 2 087 forintot költöttek a nézők 1-1 mozijegyre az elmúlt héten.

Az Avatar 2 esetében ez a szám 2 202 forint, amiből arra következtethetünk, hogy ezt a filmet jellemzően plázamoziban, vagy magasabb árkategóriájú vetítésen - 3D, IMAX - tekintik meg az érdeklődők. Ez nem is meglepő, tekintve, hogy 2009-ben az Avatar első részének nagy újítása volt a 3D-s látványvilág, ez volt a fő vonzereje. A folytatásnak pedig nem titkolt célja volt ezt az azóta továbbfejlesztett technológiát újfent kihasználni.

Olyan népszerűek a hétvégi IMAX vetítések - melyekre hétfőnként este 10 óra táján nyílik meg a jegyvásárlási lehetőség - hogy az egyik legnépszerűbb mozi fő idősávjában tegnap 10 perc alatt elfogytak a jegyek a terembe.

A heti toplista második helyezettje az Avatar 2 után a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság lett, azonban ez a film ötödannyi nézőt sem vonzott, mint a James Cameron-filmje, pedig karácsony táján mindig van egy-egy animációs film, amelyre a családosok jegyet váltanak. Hozzá kell tenni, hogy a Shrek spinoffja sem most debütált, a premier még december 8-án volt. A harmadik helyet az I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston története szerezte meg.

Ezen a héten, január 5-én kerül a mozikba többek között Guy Ritchi új akcióvígjátéka Jason Stathammel a főszerepben, a Fortune hadművelet - A nagy átverés, a Gátlástalan örökösök című vígjáték-dráma, A jövő bűnei című sci-fi horror Cronenbergtől Vigo Mortensennel, és a Nyolc hegy című dráma gyerekkori barátok újratalálkozásáról, mely a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon díjat is nyert.

A Cinema City mozilánc hivatalos nyitvatartása

A HelloVidek a minap írt a vidéki mozik helyzetéről, a Cinema City láncok esetében máshogy alakul a mozibajárás, mint az art moziknál, a nyitvatartások is erősen eltérőek lehetnek náluk településenként és mozikként.

Most, az iskolai szünet (január 8-ig) alatt még minden mozink hétvégi nyitvatartással üzemel, azaz 10h-tól várja a nézőket. Utána pedig az alábbiak szerint, azaz a régi, megszokott nyitvatartással működünk: hétköznap az első film a Cinema City Aréna, Mammut, Allee és Westend esetében déltől indul. A vidéki összes Cinema City moziban, valamint, a Duna Pláza és Campona multiplexekben hétköznap 13-tól kezdjük az első előadást. Hétvégén minden moziban továbbra is 10:00-tól kezdődik az első vetítés

- tájékoztatta a HelloVidéket Buda Andrea, a mozilánc kommunikációs igazgatója.

Címlapkép: Getty Images